Vapores recibe US$476 millones por devolución de retenciones de impuestos en Alemania

Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), del grupo Luksic, informó que recibió la primera devolución de retenciones de impuestos relacionadas a los dividendos pagados por CSAV Germany Container Holding GmbH a la compañía.

La naviera dijo que en virtud de los montos asociados y la incertidumbre en el plazo de recupero que había de las mismas, decidió informar que “en el día de hoy ha recibido la devolución de la totalidad de los impuestos retenidos por la autoridad alemana asociados a estas retenciones de la segunda etapa de distribución de dividendos”.

Detalló que el monto recuperado ascendió a 406,3 millones de euros (US$476 millones).

La naviera indicó que ahora solo queda por recuperar la retención correspondiente a aquella del dividendo de Hapag-Lloyd a CSAV Germany Container Holding GmbH pagado en mayo 2025 por un monto total de 114 millones de euros.

La empresa precisó que la recuperación de dichos montos no tiene efecto en los resultados por impuestos de la compañía, ya que éstos han sido debidamente provisionados.