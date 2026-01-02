SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    La materia prima experimentó un alza de 0,54% en la Bolsa de Metales de Londres.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

    El precio del cobre arrancó 2026 de la misma manera en que terminó 2025: en máximos históricos.

    De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el principal producto de exportación del país se cotizó en US$ 5,7 por libra, equivalente a US$ 12.571 la tonelada.

    La cifra supone un alza de 0,54% en relación a la última jornada de transacciones del año recién pasado y en el que el precio promedio de la libra llegó a unos históricos US$ 4,511.

    La cotización se dio en medio de una nueva caída de los inventarios. Cochilco reportó que las reservas bajaron en 2.100 toneladas métricas en la Bolsa de metales de Londres.

    El cobre tuvo un 2025 excepcional, en el que el precio de la libra subió más de 40% en un contexto de fuertes alzas para todos los metales.

    Los fundamentos del cobre

    La materia prima se encuentra en un momento crucial de la economía mundial, justo cuando la demanda supera a la oferta.

    El metal ha sido considerado siempre como un termómetro de la salud de la actividad global, pero en los últimos años su importancia ha crecido enormemente porque es clave en la transición hacia energías limpias y la electromovilidad.

    Pero hay más porque el auge coincide con el boom de la inteligencia artificial. Su soporte son los enormes data centers que están proliferando por el mundo y que son intensivos en el uso de cobre y litio, recursos que también produce el país y que dará un nuevo salto con la empresa conjunta NovaAndino Litio.

    El cobre supone aproximadamente la mitad de los más de US$100.000 millones que Chile exporta anualmente (este año será récord en envíos al exterior).}

    En medio de la reducida oferta de cobre, Capstone Copperinformó que este viernes 2 de enero se hizo efectiva la huelga del Sindicato N.° 2 en la mina Mantoverde, luego de concluir sin acuerdo el proceso de negociación colectiva reglada y de agotarse todas las instancias legales, incluida la mediación extendida.

    Más sobre:CobreMaterias primas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Terremoto de magnitud 6,5 afecta al sur de México

    Lo más leído

    1.
    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    2.
    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    3.
    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas
    Chile

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos
    Negocios

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra
    El Deportivo

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

    Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos
    Mundo

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
    Paula

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir