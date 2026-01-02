El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos

El precio del cobre arrancó 2026 de la misma manera en que terminó 2025: en máximos históricos.

De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el principal producto de exportación del país se cotizó en US$ 5,7 por libra, equivalente a US$ 12.571 la tonelada.

La cifra supone un alza de 0,54% en relación a la última jornada de transacciones del año recién pasado y en el que el precio promedio de la libra llegó a unos históricos US$ 4,511.

La cotización se dio en medio de una nueva caída de los inventarios. Cochilco reportó que las reservas bajaron en 2.100 toneladas métricas en la Bolsa de metales de Londres.

El cobre tuvo un 2025 excepcional, en el que el precio de la libra subió más de 40% en un contexto de fuertes alzas para todos los metales.

Los fundamentos del cobre

La materia prima se encuentra en un momento crucial de la economía mundial, justo cuando la demanda supera a la oferta.

El metal ha sido considerado siempre como un termómetro de la salud de la actividad global, pero en los últimos años su importancia ha crecido enormemente porque es clave en la transición hacia energías limpias y la electromovilidad.

Pero hay más porque el auge coincide con el boom de la inteligencia artificial. Su soporte son los enormes data centers que están proliferando por el mundo y que son intensivos en el uso de cobre y litio, recursos que también produce el país y que dará un nuevo salto con la empresa conjunta NovaAndino Litio.

El cobre supone aproximadamente la mitad de los más de US$100.000 millones que Chile exporta anualmente (este año será récord en envíos al exterior).}

En medio de la reducida oferta de cobre, Capstone Copperinformó que este viernes 2 de enero se hizo efectiva la huelga del Sindicato N.° 2 en la mina Mantoverde, luego de concluir sin acuerdo el proceso de negociación colectiva reglada y de agotarse todas las instancias legales, incluida la mediación extendida.