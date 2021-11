Cuarto retiro: votación final queda ya para después de las elecciones y comisión mixta define nueve nudos a resolver

Lo único que está zanjado del cuarto retiro de AFP y segundo anticipo de rentas vitalicias es que la votación final de la iniciativa ya quedó, definitivamente, para después de las elecciones de este domingo.

Así lo dijo este miércoles el presidente de la comisión mixta que deberá resolver las divergencias que surgieron entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre la iniciativa, el senador Pedro Araya (Ind), en Duna en Punto de radio Duna: “Creo que no va a ser votado en el Senado ni en la Cámara antes de las elecciones”.

Por su parte, consultado el diputado Marcos Ilabaca (PS), integrante de la comisión mixta, ratificó el asunto: “No está establecido para esta semana, porque eso requiere acuerdo unánime de los comités, tanto de la Cámara como del Senado. Pero eso ya lo sabíamos, lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros estábamos tratando de generar acuerdos para que se desarrollara, si es que lográbamos resolver el proyecto de ley durante esta semana, para que la Cámara se pudiera reunir el día viernes, pero eso requiere acuerdo de todos los comités de la Cámara de Diputados, y claramente la derecha, como hoy sucedió con la intención de la discusión del proyecto de ley de cuarto retiro, no nos iba a dar esa unanimidad”.

Esto implica que la oposición tendrá el camino más complejo para aprobar la iniciativa tal como está, considerando que hay quienes insistían en que lo más conveniente era poner en tabla la votación antes de la elección parlamentaria, como una forma de presionar a aquellos diputados y senadores que van a la reelección. De hecho, los dos votos oficialistas que consiguió el proyecto en el Senado son precisamente de los candidatos que van a la reelección por la Región Metropolitana, Marcela Sabat y Manuel José Ossandón.

El senador Carlos Bianchi (Ind) comentó que “el hecho que se haya dejado la votación para después del 21 de noviembre, obviamente significa que nadie quiere pagar el costo político, ni la derecha ni la izquierda, y ese es el gran engaño que se le hace al país, y lo que se va a tratar después del día 21, va a ser un proyecto absolutamente distinto al que se ha tratado al día de hoy”. El parlamentario se refiere a las modificaciones que algunos senadores quieren hacer al proyecto para mitigar eventuales efectos financieros y económicos.

La comisión mixta

Durante la mañana de este miércoles se reunió por primera vez la comisión mixta para su constitución y se eligió oficialmente como presidente al senador Pedro Araya.

Luego, durante cerca de una hora, los parlamentarios estuvieron divididos entre quienes querían votar el proyecto este mismo miércoles hasta total despacho, y quienes preferían tomarse más tiempo para introducir cambios y así lograr acuerdos.

Así las cosas, los parlamentarios votaron esta idea, y con seis votos contra cuatro definieron no votar este miércoles el proyecto hasta total despacho.

El senador Araya luego comentó los nueve puntos en que hay que hacer cambios a la iniciativa para que logre sortear la votación en la sala del Senado, y decidieron que durante esta semana los parlamentarios podrán presentar ideas para hacer esas modificaciones.

No quedó establecido el día de votación ni ingreso de las indicaciones, y mientras algunos aseguran que esta semana solo habrá alguna reunión de asesores para consensuar ideas, otros no pierden la esperanza en que pueda haber una nueva sesión de la mixta para votar el tema.

Así por ejemplo, el senador Rodrigo Galilea (RN) dijo que “esta semana solo habrá una eventual reunión de asesores. La próxima semana debiéramos juntarnos en la mixta, pero aún no tenemos día y hora”.

En tanto, el diputado Ilabaca señaló que “no tenemos claridad respecto de lo que suceda el día viernes. Por lo mismo, estoy tratando de ver qué es lo que va a hacer el presidente de la Comisión, ojalá nos citen, pero lo cierto es que el viernes se termina el plazo para poder presentar indicaciones respecto del proyecto”.

El senador Bianchi manifestó que “hay algunos errores que he escuchado de algunos parlamentarios que están diciendo que el plazo de indicaciones es hasta este viernes, lo que no es así. Es el plazo de propuestas, no de indicaciones”.

Las controversias

Entre los nueve nudos a resolver que Araya mencionó para poder llegar a acuerdo en sala, habló de algunos temas formales y otros de fondo.

Entre los primeros, está que el proyecto no se enmarca en el estado de excepción constitucional como está planteado, y que hay que hacer correcciones formales al tema de pensiones alimenticias, aunque habría consenso en este punto.

En temas de fondo respecto al retiro de AFP, hay una propuesta que va desde mantener las actuales UF150 que se permiten retirar, a rebajarlas a UF120 como máximo. También se propone que se tribute al retirar, y que los fondos se depositen en dos cuotas de al menos 30 días cada una, salvo que el retiro sea inferior a UF35, en cuyo caso se puede pagar en una cuota a 30 días.

Otro planteamiento es que las rentas altas no puedan retirar, pero no se ha definido qué se entiende por rentas altas. Por otro lado, hay senadores que creen que el tema de enfermedades catastróficas no debería estar en este proyecto, sino más bien en la ley que ya aprobó el Congreso sobre este tema.

Pero Araya habló de otros dos nudos que son los más difíciles de resolver. “El tema más complejo es el de rentas vitalicias, que ahí va desde suprimir lo propuesto por la Cámara de Diputados, a incorporar mecanismos para que los pensionados de renta vitalicia puedan retirar, pero con fórmulas distintas a la propuesta”.

Y como noveno y último punto está la regla de clausura para que no haya más retiros como este hacia adelante. “Obviamente es la más compleja”, comentó Araya. “Que se entienda que este cuarto retiro, en estas condiciones, es el último, y si viene un quinto, debiera ser en condiciones excepcionalísimas, y lo que se ha planteado es que sea con un quórum distinto de aprobación”, añadió.