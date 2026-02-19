Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

Cuatro de los bancos más importantes del país -que concentran el 42,5% de las colocaciones del mercado-, tendrán negociaciones colectivas con sus respectivos sindicatos en lo que viene de 2026, en las cuales el alza de los salarios será parte esencial de los petitorios.

Las tratativas se producirán en un escenario donde los resultados de los bancos han reportados fuertes incrementos. En 2025 las ganancias del sistema totalizaron US$5.994 millones, equivalente a un alza de 2,56% con respecto a 2024.

Adicionalmente, el número de empleados en las entidades bancarias ha venido cayendo desde las últimas negociaciones, pasando de 54.255 en diciembre de 2021, a 52.623 al cierre del año pasado.

Uno de los que adelantó el camino fue BCI. La entidad controlada por la familia Yarur Rey negoció anticipadamente con su sindicato y en octubre pasado alcanzaron un acuerdo que estableció un salario mínimo de $1.100.000 brutos -más del doble del sueldo mínimo legal en Chile, de $539.000-, lo que implicó un alza de 34% respecto del establecido en 2022, de $820.000.

La mayor parte de las tratativas con los sindicatos tendrá lugar en el segundo semestre.

Es el caso de Banco de Chile, la mayor entidad medida por utilidades y con una participación de mercado de 16,3% (excluyendo filiales y sucursales extranjeras). A pesar de que aún no hay fecha definida para la negociación, en el Sindicato Banco de Chile, compuesto por nueve organizaciones que representan el 94% de los colaboradores, esperan que esta se realice entre julio y diciembre. Su memoria anual 2024 detalla un salario mínimo de $1.052.166 brutos.

Por su parte en el Santander, el mayor banco del país medido por créditos y cuentas por cobrar, con una participación de mercado de 17,3%, excluyendo sus filiales y sucursales en el extranjero, los trabajadores prevén que se den las conversaciones en el último trimestre del año. En esta entidad financiera existen 23 sindicatos, con 6.491 afiliados, correspondientes al 74% de la dotación total.

Al respecto, el presidente del Sindicato Interempresas del Grupo Santander, Marcelo Rojas, explica que la principal aspiración es elevar la renta mínima, la cual actualmente se encuentra en torno a los $1.082.000 brutos.

El tercer banco privado con negociación colectiva en 2026 es el Scotia, lo que fue confirmado por su principal sindicato, aunque no entregaron detalles al respecto hasta el cierre de esta nota.

En tanto, en banco Itaú las tratativas se iniciaron con los tres principales sindicatos en septiembre del año pasado, seguida de otra en octubre, para finalizar en enero de este año con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco Itaú (SNTBI).

Actualmente el salario mínimo del banco se ubica en los $950.000 brutos para los trabajadores con renta fija y en $650.000 para aquellos con renta variable. Su participación de mercado asciende a 9,3%.

17 Octubre del 2013 Fachada Banco Estado . Foto: Alejandra De Lucca V. Alejandra De Lucca V.

BancoEstado

Una de las negociaciones que genera mayor expectación es la de BancoEstado. Con una participación de mercado de 15,2% y más de 17 mil trabajadores -de los cuales el 98,1% está sindicalizado-, la entidad estatal se consolida como la empresa con el sindicato bancario más grande de Chile.

Aún se desconoce quién será el elegido por el mandatario electo José Antonio Kast para reemplazar a Daniel Hojman en su presidencia, pero quien sea designado deberá contar con una fuerte capacidad de diálogo y gestión para evitar tensiones entre el sindicato estatal y el nuevo gobierno.

Un episodio de ese tipo lo vivió en 2015 Guillermo Larraín -segundo presidente de la entidad en el segundo gobierno de Michelle Bachelet-, quien ante presiones del sindicato principal aprobó un bono por resolución de conflictos que le costó a las arcas del banco $58 mil millones, lo que le costó la salida del cargo a menos de tres meses de haber asumido.

De cara al proceso que viene, Jorge Osses, presidente del Sindicato Banco Estado, dice que el foco de la “negociación será pedir el justo reconocimiento a favor de los y las trabajadoras, y en especial durante este último periodo, donde Banco Estado ha celebrado cumplimientos históricos”.

Sobre la llegada del nuevo gobierno, Osses señala que “como trabajadores del banco estamos acostumbrados ya, más los que tenemos varios años en la institución, a estos cambios de administración de distintas posturas políticas, y gracias a Dios, con cada una de estas administraciones hemos podido funcionar bien”.

Con respecto al reajuste de la remuneración mínima pagada por el banco, Osses sostiene que es un tema que “permanentemente lo estamos conversando. Tenemos distintas mesas de trabajo que representan precisamente este tipo de temas, y esto también, obviamente, va supeditado al buen desempeño y los cumplimientos que tienen los trabajadores”.

“Nosotros no estamos por llevarnos el banco para la casa con ruedas y adueñarnos de todos los resultados e ingresos que tiene. Muy por el contrario, somos muy respetuosos, queremos a la institución, por lo tanto siempre cuando hablamos de temas remuneracionales tiene que ver con un equilibrio: ni por sobre ni por debajo, sino que en un equilibrio que nosotros vamos cuantificando y evaluando mes a mes de acuerdo a nuestra asesoría económica y la de los trabajos que realizamos como directores representantes de los trabajadores en el interior de este sindicato”, agrega.