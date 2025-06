El duro juicio de David Bravo al “sueldo vital” de $ 750 mil que propone Jeannette Jara

El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, hizo un duro juicio sobre algunas de las propuestas económicas de Jeannette Jara, especialmente aquellas laborales, las cuales calificó derechamente como “antiempleo”.

Una de las propuestas de la candidata era establecer un salario vital de $750 mil, en caso de llegar a La Moneda. Al respecto, Bravo comentó, en conversación con radio Pauta, que propuestas como esas son “dañinas para el empleo” y “es simplemente jugar con la ilusión de las personas”.

“El salario mínimo es algo delicado. El salario mínimo en general no se puede ir rezagando (de) los salarios medios, pero incrementos como hacia los que vamos me parece que son muy preocupantes. Y empezar a hablar del salario vital ya prácticamente es pasar a otro estadio”, dijo.

Para Bravo, el aumento progresivo del salario mínimo y la aprobación de la ley de las 40 horas han generado un efecto negativo en el mercado laboral, impactando en la creación de empleos y elevando los costos laborales.

Al respecto, el economista señaló que el sueldo mínimo en la actualidad es del orden del 40% del salario promedio. “Y el salario mínimo ha crecido mucho más, ha crecido tres veces lo que han crecido los salarios promedios”, añadió.

También sostuvo que el impacto de todas estas medidas, incluída la negociación ramal, daña a las medianas y pequeñas empresas.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Bravo también comentó que la propuesta del salario vital es “el camino corto”. Y agregó que “es un camino que básicamente lo que nos genera es más desigualdad laboral, porque en definitiva para poder tener mayor igualdad necesitamos que hayan personas que tengan ingresos y una persona que no tiene un empleo no tiene ingresos, y hoy día tenemos una gran cantidad de personas que están en esas circunstancias”.

David Bravo y la mirada sobre las propuestas de los candidatos

El economista señaló que los programas de los cuatro candidatos del oficialismo dejaron “mucho que desear”. Y dijo que el único en que se mencionó algo sobre el empleo fue precisamente el de Jara.

Al respecto, declaró que “es prácticamente un programa antiempleo" y lo catalogó de preocupante.

Y advirtió que “se mantiene en el tema de no reconocer que tenemos un problema hoy día en el mercado laboral. Pareciera ser que la tasa de desocupación de 8,8%, 8,9% hoy día no es un problema, casi 9%, 10,1% en el caso de las mujeres, no entiendo como no se pueda entender que ese es un tema que debería ser hoy día central”.

David Bravo.

Para Bravo, todas las medidas laborales recientemente aprobadas están generando “ una especie de presión que creo que puede ser insostenible si esto continúa”. Y advirtió que esta situación solo se traducirá en menor empleo y más informalidad.

“Entonces hay que tener harto cuidado con esto y las advertencias por lo menos están hechas ya hace harto tiempo”, finalizó.