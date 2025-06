Holger Paulmann, presidente de Icare: “Con este resultado, es más probable que gane un candidato de derecha; en el corto plazo pueden activarse inversiones”

Atento a los resultados de la primaria y ya con más del 99% de las mesas escrutadas, el presidente de la corporación empresarial Icare y cabeza de la aerolínea Sky Airline, Holger Paulmann, se atrevió a evaluar los escenarios político-electorales que se avecinan en el segundo semestre, a partir del resultado de la elección primaria de la centro izquierda, que dio por ganadora por amplio margen a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara. Pero con una participación acotada, del orden de 1,4 millones de votos, equivalente a un 9% del universo de electores.

¿El empresariado ve como sorpresiva el resultado de esta primaria, tomando en cuenta la participación y la ganadora?

-Fueron bastante menos votos incluso que el peor de los pronósticos. Se hablaba de que iban a haber como dos millones de personas que iban a ir a votar. El análisis pesimista decía que iban a ser 1,5 millones y finalmente fueron un millón 400 mil. Entonces, es bien baja la representatividad de estas elecciones. Pero sin duda, ya en la recta final, Jeannette Jara estaba en mejor posición que Carolina Tohá. Entonces, yo diría que no es una sorpresa, sobre todo si se sabía que mientras más baja fuera la participación, mayor era la probabilidad de que Jeannette Jara pudiera ganar estas primarias. Lo que sí sería un poco más sorpresivo es que ganó prácticamente duplicando los votos de Carolina Tohá, y eso estaba fuera de las predicciones que se habían hecho. Pero eso tiene mucha relación con la baja participación.

El que una candidata comunista pudiese lograr la presidencia, tomando en cuenta que será la única candidata de la centroizquierda, ¿cómo lo toma el empresariado o usted como empresario?

-Mira, una cosa es evaluar a la persona y lo otro es el resultado de que la persona que ganó viene del Partido Comunista (PC). El que venga del PC obviamente no es una buena noticia, pero evidentemente si tiene intención de poder ganar las elecciones, lo que tiene que hacer ahora es moderar más todavía su discurso para adelante. Ella tiene algunas cualidades de personalidad que le pueden ayudar a conseguir eso, pero va a tener que estar dispuesta a sacarse un poco la mochila del PC para tener alguna chance en la próxima vuelta.

¿Existe efectivamente la percepción en el empresariado de Jeanette Jara de que es una persona simpática, empática, con quien se puede llegar a acuerdo?

-Sí, ella sí tiene cualidades como la simpatía o la capacidad de poder escuchar, que no son muy habituales en los políticos. Y eso le ha ayudado a llegar a la instancia a la que llegó y a haber podido ganar estas elecciones. Así que si ella modera aún más su discurso, mejora sus chances de pasar a segunda vuelta e incluso de poder ganar las elecciones. Yo no asumiría que eso no es una realidad posible.

¿Pero es más díficil que si hubiese sido otro el ganador?

-Sí, es más difícil. Porque todavía quedan candidatos independientes en el camino que probablemente van a ir a primera vuelta y van a quitarle votos probablemente a Jeanette Jara, como el caso de Mayne-Nicholls.

¿Qué efectos en los mercados prevé, teniendo en cuenta el actual escenario electoral, donde en segunda vuelta podríamos incluso ver un escenario polarizado, con dos candidatos de dos extremos?

- Creo que ya estaba asumido en los mercados de que era altamente probable que Jeannette Jara ganara en la primaria. Entonces, eso no va a tener un impacto en los mercados en el corto plazo. Y todavía hay que esperar a ver cómo sigue evolucionando el proceso eleccionario. Vamos a tener encuestas donde, gracias al apoyo del proceso de primarias, Jeannette Jara va a tener mucho más reconocimiento, porque ha tenido mucha visibilidad. Pero eso va a tener un techo inicial y después probablemente va a volver a bajar un poquito. Y después, si sigue neutralizando su discurso, puede mejorar sus chances.

¿Y ve efectos en la economía?

-Obviamente hay un riesgo de que un candidato comunista pueda ganar las próximas elecciones, desde el punto de vista de la inversión, especialmente. Entonces eso implicaría que algunos de los proyectos de inversión queden on hold (congelados) durante algún periodo. Pero, por ahora, las probabilidades de que las elecciones las pueda ganar Jara todavía siguen relativamente bajas.

¿Y observa un impacto en crecimiento económico para este segundo semestre?

-No, porque todavía la posibilidad de que pueda ganar alguien de derecha en este momento es incluso un poco más alta. Con los resultados actuales, es más probable que gane un candidato de derecha. Esto implica que en el corto plazo pueden activarse algunas inversiones y eso puede estar sucediendo durante los próximos meses. Piensa que hay proyectos que llevan muchos años en desarrollo, trabados por la permisología. El gobierno actual está igual tratando de ayudar a destrabar algunos para que puedan avanzar dentro de los próximos meses.

Esta actitud del gobierno actual, de destrabar proyectos, ¿podría ser una prueba de que un eventual gobierno de Jara podría moderarse no solo en discurso, sino que también en los hechos?

-Exacto, que el gobierno actual permita destrabar algunos de los proyectos que están trabados con la permisología podría ser una señal de que el día de mañana, aunque sea una coalición que esté liderada por alguien que viene del PC, también quiera seguir empujando proyectos de alianza público-privada, que hace poco tiempo atrás estaban rechazando completamente algunos sectores de la sociedad. Hoy en día, veo una izquierda más convencida de que tenemos que seguir haciendo alianzas público-privadas para poder seguir adelante, sobre todo si queremos volver a crecer a tasas del 4 o 5%.

-¿Cuáles son los temas que se deberán abordar en la campaña?

-Hoy hay una mayor parte de la población que lo que quiere es más seguridad y más crecimiento. Quiere más oportunidades de trabajo. Yo no sé cómo no se escandaliza la gente con un 8,8% de tasa de desempleo, más de 900 mil personas buscando trabajo en forma activa. Deberá ser una prioridad como país tratar de crecer y no que el crecimiento sea una consecuencia simplemente de que aumentaron las exportaciones en un 6% y que nos estamos llenando de compradores argentinos que están estimulando el comercio. No porque como país estemos haciendo algo, sino que son factores exógenos que nos están empujando a tener un poco de crecimiento muy mediocre, que es sólo el 2% al 2,5%.

Me decía que hoy el escenario es más favorable para que el próximo presidente de Chile sea de derecha.

-Es un escenario más probable, sí. Pero después vamos a ver una discusión donde los dos candidatos (de derecha) van a estar en la pelea por tratar de parecer más de centro.

¿Ese es el público al que hay que conquistar?

-Yo creo que sigue habiendo una mayoría en Chile, el 60% de la población, que es más de centro o relativamente apolítica, y que vota por candidatos que proponen resolver cosas que los afectan en el día a día. Entonces, todavía queda mucho tiempo para que las propuestas de los candidatos sean más concretas. Lo único que espero es que no sean propuestas muy populistas, que sean ganancias de corto plazo para algunos y un sacrificio en el largo plazo para la economía y el país. A veces hay gente que hace promesas de distribución de recursos en el corto plazo, ganan los votos, pero al final eso termina perjudicando el crecimiento y generando menos oportunidades de empleo y haciéndole la cancha más difícil a las empresas.