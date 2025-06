Las definiciones y planteamientos económicos de Jeannette Jara

Durante la campaña presidencial del oficialismo, la hoy candidata ganadora del bloque, representante del Partido Comunista (PC) y de Acción Humanista (PAH), Jeannette Jara, fijó sus prioridades y lineamientos en materia económica. Si bien no ha entrado en el detalle de cómo se implementarían sus propuestas, sí se ha pronunciado en entrevistas, notas de prensa y en el programa que presentó al Servicio Electoral (Servel) cuando inscribió su candidatura, sobre sus definiciones esenciales en la materia.

Básicamente son 10 los temas en los que ha fijado posición: crecimiento económico y redistribución; modelo de desarrollo; mercado laboral, con salario vital y negociación ramal; sistema previsional; reforma tributaria; rol del Estado en servicios básicos estratégicos; contribuciones; acuerdo SQM-Codelco; situación fiscal, e inversión.

Su equipo programático en esta primera etapa de la campaña estuvo liderado por el economista PC Fernando Carmona, quien las ofició, en algunas entrevistas, como vocero económico. En lo laboral, estuvo representada por los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Nolberto Díaz (independiente), Karen Palma (PC) y Eric Campos (PC).

Su equipo político y estratégico lo encabezó por Lautaro Carmona (presidente PC), con la coordinación del senador Daniel Núñez (PC), y la participación de la senadora Claudia Pascual (PC) y el diputado Tomás Hirsch (PAH).

Ahora, el escenario más probable es que se integren a su candidatura presidencial de primera vuelta economistas de la restantes candidaturas con las que compitió en primarias.

1. Crecimiento económico: en base a demanda interna y con redistribución

Jeannette Jara ha propuesto impulsar medidas procrecimiento económico, pero este tiene que ser, ha dicho, “sostenible, productivo y que genere trabajo decente”. Ello, con el propósito de que “junto con llegar a los sectores empresariales, llegue a la mesa de todas las familias chilenas”. Así, entonces, ha enfatizado que uno de los pilares de su programa “será devolverle dinamismo a la economía”. En lo concreto, Jara ha planteado mejoras regulatorias que “permitan acelerar y entregar mayores certezas a los proyectos de inversión y sin descuidar los estándares de calificación ambiental”.

Además, ha indicado que la innovación y la tecnología serán elementos clave para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo formal y de calidad. “La economía digital, por ejemplo, representa una oportunidad única para que pequeñas y medianas empresas accedan a nuevos mercados, aumenten su productividad y mejoren su competitividad”, ha indicado.

Lo otro que se ha establecido, es que apunta a un modelo de desarrollo guiado por la demanda interna: “Cuando a las y los trabajadores les va bien, al país también le va bien. Esto implica aumentar los ingresos de las familias mediante políticas de fortalecimiento del empleo, negociación colectiva, aumento sostenido del salario mínimo y participación democrática en las decisiones económicas”, manifiesta su programa. En esa línea, se menciona que “un país bien remunerado tiene mayor capacidad de consumo, de organización y de construcción de comunidad. La economía crece con todos y todas nosotras, desde el trabajo y la producción con justicia”.

2. Modelo de desarrollo con rol estratégico del Estado

La abanderada PC ha hablado también de un desarrollo con justicia y sostenibilidad. “Proponemos un nuevo modelo de desarrollo productivo basado en industrialización, tecnología y sustentabilidad”.

Para esto, ha propuesto, “se fortalecerá el rol estratégico del Estado en sectores clave como el cobre, el litio y energía, impulsando la Empresa Nacional del Litio y una transición ecológica justa. Además, apoyaremos la ciencia, la innovación pública, la economía cooperativa con enfoque de género y democratizaremos el acceso al crédito para pequeñas empresas y cooperativas”.

Santiago 26 de Junio 2025. La candidata a la Primaria Presidencial, Jeannette Jara, inicia el cierre de su campaña con un recorrido por la comuna de Santiago frente al Palacio de la Moneda Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

3. Salario vital de $750 mil y negociación ramal

En materia laboral, Jara ha planteado “más empleos decentes y mejores salarios”, especificando que “para mejorar sueldos y empleos se requiere una política de inversión pública estratégica, combinada con un nuevo pacto social-laboral que dignifique el trabajo. Chile trabaja con justicia”.

Para alcanzar lo anterior, su programa establece que se impulsará la reducción de la jornada laboral a 40 horas en el sector público, la negociación colectiva ramal -que incluiría los salarios- y la libertad sindical. También ha indicado que se alcanzará un salario vital de $750 mil en su eventual período de gobierno, y que se fortalecerá la conciliación laboral y la sala cuna universal. Además, se revisará la subcontratación y las causales de despido para recuperar la estabilidad en el empleo, y promoverán ambientes laborales libres de violencia, con perspectiva de género.

4. Sistema previsional: insiste en poner fin a las AFP

En el ámbito previsional, ha asegurado que se consolidará “un Seguro Social solidario para la vejez con financiamiento tripartito, se creará un inversor estatal sin fines de lucro, y pondremos término a las AFP”.

Junto con esto, se regularizará “el riesgo financiero de los fondos y se establecerá un seguro obligatorio para proteger a los cotizantes. Además, proponemos adelantar a 60 años el acceso de las mujeres al pilar solidario y fortaleceremos la PGU con un enfoque reparativo y universal”.

5. Vuelve el impuesto a los súper ricos

En materia tributaria el programa de Jara dice que se impulsará “un sistema tributario progresivo, elevando impuestos a los súper ricos, eliminando privilegios tributarios”. Asimismo, ha descartado realizar una rebaja en el impuesto que pagan las grandes empresas, el que actualmente es de 27% y se ubica por sobre el promedio de lo que pagan los países de la Ocde.

También, dentro de su plan está que “se reconocerá y se remunerará el trabajo reproductivo y de cuidados como pilar económico. Aumentaremos la inversión pública en infraestructura, educación, salud y tecnología, fortaleciendo el rol del Estado con enfoque de género, justicia social y equidad territorial”.

Santiago 26 de Junio 2025. La candidata a la Primaria Presidencial, Jeannette Jara, inicia el cierre de su campaña con un recorrido por diferentes comunas. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

6. Fortalecer regulación estatal de servicios básicos

Jara en su programa sostuvo que habrá una supervisión y justicia en servicios estratégicos. “Fortaleceremos la regulación estatal de servicios básicos como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, garantizando tarifas justas y calidad obligatoria en todo el país”.

Asimismo, propuso “la creación de una fiscalización independiente con capacidad efectiva de sancionar abusos y promoveremos la participación ciudadana en la supervisión de empresas”. Junto a ello, “se protegerá a los sectores más vulnerables con subsidios diferenciados y evaluaremos la creación o fortalecimiento de empresas públicas en áreas estratégicas”.

7. No se rebajan las contribuciones

En el ámbito de las contribuciones, donde se ha desatado un fuerte debate en los últimos meses, la candidata PC ha señalado tener como foco el fortalecer la justicia territorial a través de este impuesto. “Mientras casi el 80% de las propiedades está exenta de contribuciones, la mitad de la recaudación del impuesto territorial se concentra en comunas más acomodadas. El impuesto territorial, a su vez, se destina al Fondo Común Municipal, que es el que permite que comunas como Conchalí, Machalí o Alto Hospicio tengan recursos para invertir en luminarias o salud”, han manifestado desde su comando.

En ese sentido, ha cerrado la puerta a una rebaja de las contribuciones, ya que el planteamiento es que estas “son un pilar importante para la justicia territorial en nuestro país. En mi programa de gobierno, tanto el programa de mejoramiento como de vivienda y habitabilidad se van a ver fortalecidos, porque sabemos las condiciones reales en las que viven las personas comunes y corrientes”.

8. Su crítica al acuerdo Codelco-SQM

La exministra del Trabajo ha sido la voz disonante en el oficialismo para uno de los legados del gobierno de Gabriel Boric, como el pacto entre Codelco y SQM para explotar el litio del salar de Atacama. En Stock Disponible, de Vía X, dijo: “Cuando yo sea Presidenta de la República, si los chilenos y las chilenas me eligen, voy a impulsar la Empresa Nacional del Litio. Ese es mi convencimiento. Una empresa pública. Es importante que los recursos que pertenecen a todos los chilenos estén resguardados en una entidad de carácter público para que esos beneficios que produce nuestra tierra sean repartidos entre todos los chilenos”.

“Para todos fue difícil. No me agrada en nada que esto se haya hecho con Soquimich, quiero decirlo súper claro”, agregó.

Y ahí marcó una diferencia con las críticas que provienen desde la derecha por esta materia: Jara no es partidaria de licitar. “Esto debiera ser un bien público de todos los chilenos. Yo no voy por el lado de la licitación como propuesta alternativa, porque yo no quiero que esto esté en manos de los privados, estos son los minerales de los chilenos”.

Al ser consultada si sacaría a SQM de la ecuación, Jara afirmó: “Completamente, a SQM en primer lugar, no sólo por la herencia pinochetista que tiene, sino también porque es cierto, participó del financiamiento ilegal de la política, y no me parece correcto”.

9. Techo de deuda pública en 45% del PIB

“Es muy importante tener claro que la convergencia fiscal es relevante para el país. Las clasificadoras de riesgo nos ponen nota por aquello y, por lo tanto, los créditos y el acceso al crédito en nuestro país tienen un directo impacto en esto. Entonces, seguramente para ninguno de nosotros esto será indiferente”, sostuvo Jeannette en lo relativo al delicado escenario fiscal que enfrente Chile hacia adelante.

Sin embargo, enfatizó que, al respecto, “el costo no lo pueden pagar los sectores más desposeídos del país”.

En el mismo tema, la exsecretaria de Estado aseguró que no estaba disponible para correr el denominado “techo de la deuda” pública, que actualmente es de 45% del PIB.

“No veo la necesidad de correr el techo. Por el contrario”, manifestó en conversación con T13 radio, apresurándose en agregar que su idea tampoco es llegar a ese 45%. Y sobre lo mismo puntualizó que “a mí me gustaría que el déficit fiscal siguiera disminuyendo”.

10. Inversión pública en trenes

Este último punto lo planteó el jefe programático de su candidatura, Fernando Carmona, en una entrevista con Diario Financiero. Sostuvo que la inversión pública será un pilar para apuntalar el crecimiento económico. “La propuesta estrella que tenemos es la inversión en trenes. Sobre todo la propuesta que estamos haciendo para la conexión con el norte de Chile a partir de una vía férrea que ya existe”, planteó.