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    De Gregorio respalda baja de impuesto a las empresas, pero matiza sus efectos y advierte la necesidad de compensar

    "Tratemos de dar certeza tributaria y después, y lo más importante, que una reducción de impuesto tiene que ser compensada", dijo José De Gregorio.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto: Juan Farias

    El decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio, respaldó que el gobierno busque bajar los impuestos a las empresas, pero advirtió que se va a generar una menor recaudación que debe ser compensada por el lado del gasto.

    Yo creo que hay impuestos en Chile al capital que son altos. Nosotros deberíamos ser más bajos que la Ocde. Son países desarrollados que tienen niveles de capital muchísimo más altos, niveles de riesgo y de exigencia que hace el inversionista de retorno comparado con lo que tiene Chile. Hay un diferencial”, sostuvo en entrevista con radio Infinita.

    Además, el expresidente del Banco Central y exministro durante los gobiernos de la concertación planteó la necesidad de un sistema tributario para las empresas que en su conjunto sea atractivo. “La teoría no dice que los impuestos tienen que ser iguales para todos los factores. El impuesto al capital debería ser menor en parte importante porque el capital se genera del ahorro del trabajo”, comentó.

    “Esos son los temas que tenemos que repensar. Sin ideología, con fundamento. No es la bala de oro, pero ayuda (...) Tratemos de dar certeza tributaria y después, y lo más importante, que una reducción de impuesto tiene que ser compensada”, comentó.

    De Gregorio también enfatizó que los efectos de una menor actividad por estas medidas no compensarían la baja de ingresos por una menor recaudación de impuestos.

    Ante este contexto, el director de empresas planteó que el camino que ve más viable hoy es vía reducción de gasto. Una idea que se plantea desde el Ejecutivo, pero De Gregorio sostuvo que “del dicho al hecho, hay bastante”.

    “Es muy fácil decir: vamos a cortar el gasto. (Pero luego) dicen: bueno, ya, pero seguridad no. Entonces tenemos que poner más plata en seguridad. Y así vamos dándole, y al final se nos van estrechando los espacios. Por eso yo creo que la primera parte tiene mucho que ver con la reforma al Estado. Para que si realmente queremos deshacer programas, los deshacemos”, dijo.

    Una economía que relanzar

    José De Gregorio también planteó la necesidad de que la economía se impulse sobre su desempeño actual, pero descartó el uso de calificativos como de emergencia o de reconstrucción, conceptos que se utilizan desde el Ejecutivo.

    “No es una economía que está deprimida transitoriamente producto de una recesión. Tampoco una economía destruida (...) Lo que uno necesita es que esta economía vuelva a tomar crecimientos más altos”, dijo.

    En esa línea, De Gregorio planteó la instancia para decir que el gobierno en la materia económica tiene un problema de relato.

    “Cuando el relato que se está tratando de construirse es de emergencia, de reconstrucción, de algo que había un terremoto, tú dices y estamos pensando bajar impuestos en medio, o sea, primero hay que reconstruir y después pensamos (algo así). Entonces, yo creo que se han comprado un problema de relato, no por lo que son las medidas de fondo”, comentó.

    Más sobre:EconomíaJosé De GregorioImpuestos

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