Decathlon, la firma multiespecialista en deporte que llegó a Chile en 2018, prepara la apertura de su próxima tienda en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), un proyecto que combinará innovación, movilidad y experiencia omnicanal, aseguró la empresa en un comunicado.

La apertura, que se realizará próximamente, representa un paso clave en una de las estrategias mundiales de la compañía: “integrar el deporte en el corazón de las ciudades, inspirando a las personas a moverse y vivir de forma más activa”.

“El formato del MUT encarna a la perfección nuestra visión de cómo el deporte puede integrarse de forma natural en la vida urbana. Esta nueva tienda será un referente mundial para Decathlon, no solo por su diseño y oferta, sino también por la forma en que conectará con las comunidades deportivas y urbanas”, comenta el CEO de Decathlon Chile, Jon Hernáez, en el mismo documento.

La tienda tendrá una superficie aproximada de 750 m2 de sala de venta en el piso 2. Además, la propuesta física del recinto estará enfocada en tres disciplinas principales: fitness, ciclismo y running.

Con la consigna de que los productos “no se exhiben, se viven”, el lugar tendrá zonas de prueba donde los elementos estarán inspirados en la calle -como pavimentos, señaléticas y mobiliario urbano- para reflejar la “autenticidad y energía del Santiago contemporáneo”.

Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba. Foto Pablo Vásquez R. Pablo V

“Esta amplia gama de productos técnicos, junto a la asesoría de colaboradores expertos, busca potenciar el rendimiento de los deportistas, inspirar nuevas prácticas y consolidar a la tienda del MUT como un referente en la experiencia deportiva urbana”, resaltan desde la firma.

Nuevos proyectos

En la misma línea, la gerente general del MUT, Paloma Cintolesi, agrega: “Estamos muy contentos de recibir en MUT esta nueva propuesta de tienda de Decathlon ya que se alinea con nuestros valores, en especial con el fomento a la movilidad urbana limpia a través del ciclismo. Creemos que este proyecto innovador de Decathlon se adapta muy bien a ese propósito, integrando el deporte en la vida urbana”.

“Esta tienda no sólo consolida nuestra presencia en Chile; refleja la visión de nuestra empresa sobre el futuro del deporte: inclusivo, sostenible y conectado. Queremos que cada persona viva una experiencia única y sienta que puede superarse cada día”, agrega Hernáez.

Bajo esta visión, Decathlon trabaja en una segunda etapa de entrada a MUT para 2026 de la mano de un proyecto de movilidad urbana y circularidad que lo posicionará como un referente tanto en la región como a nivel internacional, agregan.