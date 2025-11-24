BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    La tienda tendrá una superficie aproximada de 750 m2 de sala de venta en el piso 2. Además, la propuesta física del recinto estará enfocada en tres disciplinas principales: fitness, ciclismo y running.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba. Foto Pablo Vásquez R. Pablo V

    Decathlon, la firma multiespecialista en deporte que llegó a Chile en 2018, prepara la apertura de su próxima tienda en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), un proyecto que combinará innovación, movilidad y experiencia omnicanal, aseguró la empresa en un comunicado.

    La apertura, que se realizará próximamente, representa un paso clave en una de las estrategias mundiales de la compañía: “integrar el deporte en el corazón de las ciudades, inspirando a las personas a moverse y vivir de forma más activa”.

    “El formato del MUT encarna a la perfección nuestra visión de cómo el deporte puede integrarse de forma natural en la vida urbana. Esta nueva tienda será un referente mundial para Decathlon, no solo por su diseño y oferta, sino también por la forma en que conectará con las comunidades deportivas y urbanas”, comenta el CEO de Decathlon Chile, Jon Hernáez, en el mismo documento.

    La tienda tendrá una superficie aproximada de 750 m2 de sala de venta en el piso 2. Además, la propuesta física del recinto estará enfocada en tres disciplinas principales: fitness, ciclismo y running.

    Con la consigna de que los productos “no se exhiben, se viven”, el lugar tendrá zonas de prueba donde los elementos estarán inspirados en la calle -como pavimentos, señaléticas y mobiliario urbano- para reflejar la “autenticidad y energía del Santiago contemporáneo”.

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba. Foto Pablo Vásquez R. Pablo V

    “Esta amplia gama de productos técnicos, junto a la asesoría de colaboradores expertos, busca potenciar el rendimiento de los deportistas, inspirar nuevas prácticas y consolidar a la tienda del MUT como un referente en la experiencia deportiva urbana”, resaltan desde la firma.

    Nuevos proyectos

    En la misma línea, la gerente general del MUT, Paloma Cintolesi, agrega: “Estamos muy contentos de recibir en MUT esta nueva propuesta de tienda de Decathlon ya que se alinea con nuestros valores, en especial con el fomento a la movilidad urbana limpia a través del ciclismo. Creemos que este proyecto innovador de Decathlon se adapta muy bien a ese propósito, integrando el deporte en la vida urbana”.

    “Esta tienda no sólo consolida nuestra presencia en Chile; refleja la visión de nuestra empresa sobre el futuro del deporte: inclusivo, sostenible y conectado. Queremos que cada persona viva una experiencia única y sienta que puede superarse cada día”, agrega Hernáez.

    Bajo esta visión, Decathlon trabaja en una segunda etapa de entrada a MUT para 2026 de la mano de un proyecto de movilidad urbana y circularidad que lo posicionará como un referente tanto en la región como a nivel internacional, agregan.

    Con este nuevo proyecto, la firma de material deportivo alcanzará las 10 tiendas en la Región Metropolitana y 15 a nivel nacional.

    Más sobre:MUTDecathlonEmpresas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PS refuerza ofensiva a Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Vocera de Kast cuestiona las críticas al candidato por no presentarse a debates: “Es un estado de desesperación de Jara”

    Alcaldesa Camila Merino por revés de Cencosud en Vitacura: “No midamos todo con la misma vara de la permisología”

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Sevilla por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Sevilla por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    PS refuerza ofensiva a Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”
    Chile

    PS refuerza ofensiva a Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba
    Negocios

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Alcaldesa Camila Merino por revés de Cencosud en Vitacura: “No midamos todo con la misma vara de la permisología”

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    La reacción de Ariel Holan y Di María al pasillo de espalda de Estudiantes de la Plata
    El Deportivo

    La reacción de Ariel Holan y Di María al pasillo de espalda de Estudiantes de la Plata

    Director de Azul Azul exige la renuncia de Michael Clark: “Nos mintieron; han superado todos los límites”

    “Mi papá se fue a la guerra”: la historia de Oleksandra Oliynykova, la tenista ucraniana que ganó la Copa LP en Colina

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae
    Cultura y entretención

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

    El Secreto de los Arbustos: escucha el disco que reúne a Pascuala Ilabaca y la SdC Big Band

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento
    Mundo

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Hamas pide aplicar la segunda fase de la propuesta de Estados Unidos y critica las “continuas violaciones” al acuerdo por Israel

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad