Delincuencia es la principal razón por la que Chile no crece, según encuestados por Cadem

Uno de los temas que puede marcar la próxima elección presidencial es el económico. Y por ello, ya la opinión que tengan las personas podría ir marcando hacia dónde deberían ir las propuestas.

Una señal de aquello es lo que mostró la encuesta Cadem publicada este domingo en la noche.

Ante la pregunta sobre ¿cuál cree usted que es el principal problema que tiene Chile por el cual no crece a más de 2%? La respuesta no deja de ser sorpresiva, ya que las dos primeras respuestas son aspectos o situaciones que no son netamente económicas. Así, según la Cadem, el 51% cree que la delincuencia es la principal causa, seguido por el tener un sistema político ineficiente con un 37%.

03/12/2024 - SECTOR BELLAVISTA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Y recién como tercer lugar aparece un tema relacionado directamente con la economía: un 25% considera la falta de inversión e incentivos para hacer negocios en Chile como una de las razones. En cuarto lugar, con un 17% está los problemas por la permisología; 16% guerra comercial; 13% la ineficiencia del Estado y solo con 10% el sistema tributario.

En otras preguntas relacionadas con economía, el 25% cree que el principal problema que enfrenta Chile es el desempleo, 14pts más que en el mes de enero. Más atrás están el bajo crecimiento (21%), la inflación (20%) y la guerra comercial (11%).

Además, el 66% cree que crecer al 2% es poco y el 51% piensa que la principal razón por la que el país no crece más es la delincuencia, el crimen organizado y el comercio ilegal, seguido por un sistema político ineficiente.

Bandera imacec

A su vez, el 75% piensa que Chile puede volver a crecer al 5% y el 72% siente que cuando la economía de Chile crece, su situación económica personal o familiar mejora.

Sobre las expectativas de crecimiento en próximo gobierno, la mayoría, el 50% considera que se mantendrá igual; el 43% dice que aumentará y solo el 2% que va a disminuir.

Ahora bien, otra de las preguntas es si el crecimiento económico del país se refleja en la situación económica personal o familiar. Ahí, 72% dice que si, mientras que 26% menciona lo contrario.