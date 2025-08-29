SUSCRÍBETE
¿El repunte del mercado laboral?: la economía crea más de 70 mil trabajos y el desempleo se aleja del 9%

El INE informó que la tasa de desempleo fue de 8,7% en el trimestre mayo-julio.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Desempleo cae, pero creación de nuevos puestos de trabajo sigue desacelerándose Andres Perez

La expectación estaba puesta en si la tasa de desempleo en este trimestre llegaba a 9%, sin embargo, eso no sucedió.

El INE informó que en el trimestre mayo-julio la tasa de desempleo se ubicó en 8,7% siendo 0,2 puntos porcentuales menor a la del trimestre inmediatamente anterior, pero la misma en su medición anual.

Asimismo, en un año se crearon 72.829 plazas laborales, siendo muy superior a los 144 empleos que se crearon el mes pasado.

De esos empleos creados todos son formales, puesto que hubo 88.170 puestos de trabajo formal y se destruyeron 15.340 informales.

En el detalle de los datos, el INE dijo que la fuerza de trabajo en 0,8% y del alza de las personas ocupadas (0,8%). Por su parte, las personas desocupadas crecieron 1,0%, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (6,5%) y por quienes se encontraban cesantes (0,5%).

Respecto al mismo período del año anterior, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,8% y 56,4%, decreciendo 0,1 puntos porcentuales (pp.), en ambos casos. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo se expandió 1,1%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (5,2%) y las personas inactivas habituales (0,3%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,7%, aumentando 0,6 pp. en el período, producto del ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,6% registrado por las mujeres ocupadas. Por su parte, las desocupadas crecieron 7,6%.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,9%, disminuyendo 0,4 pp. en un año, a raíz del alza de 0,4% de la fuerza de trabajo, menor a la de 0,9% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados descendieron 4,6%.

En cuanto a la informalidad laboral, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,0%, decreciendo 0,4 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 0,6%, incididas exclusivamente por las mujeres (-1,9%), debido a que los hombres crecieron 0,4%.

Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,0%) y administración pública (-13,8%); mientras que, por categoría ocupacional, incidieron personas trabajadoras por cuenta propia (-2,0%) y asalariadas públicas (-13,3%).

Más sobre:desempleoempleosINE

