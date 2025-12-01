VOTA INFORMADO por $1100
    Detalles de la venta de Banmédica a Patria: La red de sociedades de la operación, otros fondos involucrados y un hombre clave

    La noche del domingo, Banmédica, a través de la filial de seguros Help, oficializó su venta por parte de la norteamericana UHG a los gestores de fondos sudamericanos. En la operación hubo un ejecutivo colombiano de Patria que fue clave, quien encabeza las sociedades que sirvieron de vehículo para la transacción que, según algunas fuentes, rondaría los US$1.000 millones.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    24 Julio 2025 Fachada Isapre Banmedica Foto: Andres Perez Andres Perez

    Aunque el acuerdo se firmó a mediodía del sábado, recién a última hora del domingo se oficializó la venta de Empresas Banmédica, el holding de empresas de salud privada más grande del país, por parte de la estadounidense United Health Group (UHG) a los gestores de fondos Patria Investments de Brasil y Linzor Capital de Chile. Pero de una manera bastante indirecta.

    En un hecho esencial enviado a las 22:50 horas del domingo por Help Seguros de Vida, parte del conglomerado Banmédica, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se dio a conocer que la aseguradora había sido informada de que su controlador final UHG “ha acordado la venta de la totalidad de su participación en la sociedad Bordeaux Holding SpA, entidad controladora de Empresas Banmédica, que ejerce el control indirecto de todas las filiales de ésta en Chile (...) a la sociedad Healthcare MX Holdings S.L.”. No aclaró a quién le pertenece esta última firma.

    Empresas Banmédica cuenta con más de un millón de suscriptores a sus planes de seguro de salud, en Chile unos 575 mil con isapre Banmédica y 140 mil con Vida Tres y en Colombia cerca de 316 mil con Colmédica. Además, posee cinco clínicas en Chile (Santa María, Dávila, Dávila Vespucio, Ciudad del Mar y BioBío) y dos en Colombia (Del Country y La Colina) y 47 centros médicos en ambos países.

    La firma compradora de Banmédica, Healthcare MX Holdings S.L., es una sociedad heredera de Lonarru Inversiones, constituida en junio de 2023 en Madrid, España, con un capital de 3 mil euros. Su directorio está conformado por su presidente, Diego Chona Beltrán, y los consejeros Paloma González Hernández y Ricardo Vásquez Fernández.

    A su vez, la sociedad propietaria de Healthcare MX es la firma HCMX UK Holding Limited SA, con sede en Reino Unido, cuyos directores son el mismo Diego Chona, junto a Peter David Malcolm.

    El colombiano Diego Chona es socio y líder de inversión en private equity de Patria Investments. Allí encabeza las inversiones de Fondo VI de Private Equity de Patria, a través del cual controla el holding Zentria, que engloba los activos de salud que posee en Colombia, entre ellos tres grupos de hospitales privados como Avidanti, Clínica General del Norte y Oncólogos del Occidente, que suman 21 clínicas y 2.400 camas, así como más de 100 policlínicos de atención primaria con 2,1 millones de usuarios, y una unidad de negocios de distribución farmacéutica con más de 1.000 empleados.

    Chona, quien preside Healthcare MX y HCMX UK, pasa a ser entonces un hombre clave de Patria en la operación, ya que la lideró por el lado del gestor brasileño.

    A él se sumó Ricardo Vásquez, director gerente de Patria en Colombia, que es director del grupo de salud Zentria y que fue ejecutivo de Auna, grupo de salud que también estuvo interesado en Banmédica.

    Pero en estas sociedades aparecen dos personajes que no formaban parte de la ecuación inicial: Paloma González y Peter Malcolm. Ambos son ejecutivos de otro actor: Apex Group, que es un gestor de inversiones británico y socio de Patria en las firmas Healthcare MX y HCMX UK. González es regional head of operations corporate solutions para el sureste de Europa en España y Malcolm es el head of Corporate Trusts en Reino Unido, ambos de Apex Group.

    Hasta ahora no se ha transparentado si Apex tendrá participación en la operación por Banmédica.

    Por el lado de Linzor Capital, quienes estuvieron a cargo de la operación fueron su socio Matías Gutiérrez y su fundador Tim Purcell.

    La sociedad que se vende

    Bordeaux Holding SpA es la sociedad controladora de Empresas Banmédica que cambia de manos, desde UHG a Patria y Linzor.

    Esta firma, creada en 2017, era administrada por el abogado Cristián Eyzaguirre, del estudio Carey, quien ha sido el asesor de UHG desde que adquirió Banmédica en 2018. En enero de ese año, la empresa elevó su capital desde los $500 mil iniciales hasta $1.650.000.000.000 (US$2.721 millones a esa fecha), lo que equivale al monto que pagó la gigante norteamericana por quedarse con el holding de salud privada chileno.

    Tras varios movimientos en los siguientes seis años, el pasado 6 de febrero de 2025 la sociedad determinó aumentar su capital hasta $2.189.555.175.787 (US$2.258 millones a esa fecha) desde $1.696.219.798.173 en que había quedado en su último cambio en noviembre de 2022. Y hace solo tres meses, el 27 de agosto de este mismo año, UHG, su único accionista final, decidió elevar su capital nuevamente a $2.235.964.269.648 (US$2.317 millones a esa fecha).

    Fuentes consultadas conocedoras de la operación han especulado con que el monto de esta transacción rondaría los US$1.000 millones, cifra similar a la informada por la agencia Reuters en una nota de la tarde del domingo.

    El año pasado, en sus resultados UHG registró una pérdida de US$8.300 millones vinculada a la venta de sus operaciones en Sudamérica, US$7.100 millones proveniente de su salida de Brasil y US$1.200 millones por Banmédica.

    Lee también:

    Más sobre:BanmédicaPatriaLinzorUHGAdquisiciónSaludNegociosPulso

