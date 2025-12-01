Estadounidense UnitedHealth Group oficializa venta de Empresas Banmédica en Chile

UnitedHealth Group oficializó la venta de Empresas Banmédica que adelantó el sábado pasado Pulso. El encargado de notificarlo oficialmente fue Help Seguros de Vida, filial de Empresas Banmédica, vía un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“La compañía ha sido informada de que su controlador final (United Health Group Incorporated) ha acordado la venta de la totalidad de su participación en la sociedad Bordeaux Holding SpA, entidad controladora de Empresas Banmédica que ejerce el control indirecto de todas las filiales de esta en Chile, incluyendo la compañía, a la sociedad Healthcare MX Holdings S.L", informó el gerente general interino de Help Seguros de Vida, Francisco Zenteno, a la CMF.

Healthcare MX Holdings S.L es una firma con sede en Madrid (España), según reporta el portal español datoscif, y que a su vez está relacionada con HCMX UK HOLDING LIMITED, que tiene residencia en Reino Unido y su principal propietaria es Patria Investment Limited.

De acuerdo con lo que adelantó Pulso, el acuerdo de venta de Empresas Banmédica fue al grupo brasileño Patria Investments y al fondo de inversión chileno Linzor Capital.

De cara al futuro, Help Seguros de Vida informó que “la transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas y a la obtención de autorizaciones regulatorias pertinentes, incluyendo, entre otras, las autorizaciones de la Comisión para el Mercado Financiero respecto del cambio de control en una compañía de seguros de vida, y cualesquiera otras aprobaciones que resulten exigibles conforme a la legislación y regulación aplicables”.

“No existe certeza respecto de la fecha de cierre ni de la materialización definitiva del cambio de control. La administración, operaciones y cumplimiento de obligaciones de la compañía continuarán desarrollándose con total normalidad, sin alteraciones en las coberturas de seguros, vigencia de pólizas ni atención de asegurados y beneficiarios”, añadió.

En ese contexto, Help Seguros de Vida dijo que "no anticipa impactos materiales inmediatos sobre sus estados financieros o su operación como consecuencia del anuncio del acuerdo".

“La compañía informará oportunamente cualquier antecedente adicional relevante, la obtención de las autorizaciones regulatorias y, en su caso, la fecha efectiva de cierre y toma de control por el adquirente, conforme a la normativa vigente y a las obligaciones de difusión de información de interés para el mercado", cerró Zenteno de Help Seguros de Vida.