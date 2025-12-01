Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”

Este sábado la gigante estadounidense UnitedHealth Group (UHG), dueña de Empresas Banmédica, firmó un acuerdo de venta de sus negocios en Chile y Colombia con el grupo brasileño Patria Investments y el fondo de inversión chileno Linzor Capital.

Empresas Banmédica es el mayor conglomerado de salud de Chile, que tiene activos como las clínicas Santa María y Dávila y la isapre Banmédica, a los que suma en Colombia la aseguradora de salud Colmédica y las clínicas del Country y La Colina.

Si bien el cierre del denominado Share Purchase Agreement (SPA) trascendió este sábado a partir de la información que adelantó Pulso, el acuerdo no se oficializó sino hasta este domingo por la noche, cuando Help Seguros de Vida comunicó mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que su controlador “ha acordado la venta de la totalidad de su participación en la sociedad Bordeaux Holding SpA, entidad controladora de Empresas Banmédica que ejerce el control indirecto de todas las filiales de ésta en Chile, incluyendo la compañía, a la sociedad Healthcare MX Holdings S.L". Esta es una sociedad perteneciente a Patria.

Y este lunes también se oficializó el futuro cambio de control de cara a los trabajadores de las distintas compañías que son parte de Empresas Banmédica, ya que los gerentes generales de cada una de las filiales, enviaron la misma comunicación titulada “Información de Empresas Banmédica”.

Allí informaron que “con fecha 29 de noviembre, Empresas Banmédica tomó conocimiento de que su controlador, UnitedHealth Group (UHG), firmó un acuerdo con una sociedad del grupo Patria Investments para la venta de sus operaciones en Chile y Colombia”.

En ese sentido, afirmaron que “esta transacción marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”.

En todo caso, detallaron que “el trato está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones pertinentes, así como todas las aprobaciones que resulten exigibles conforme a la legislación y regulación aplicables”.

Aclararon que “aún no tenemos una fecha de cierre ni detalles sobre el cambio de control definitivo, pero compartiremos toda la información en cuanto esté disponible”.

Igualmente recordaron que “en el intertanto, todas las filiales de Empresas Banmédica continuarán operando con total normalidad, enfocadas en nuestros beneficiarios, pacientes y usuarios”.

En 2018 UHG desembolsó US$2.800 millones para quedarse con el conglomerado, monto que pagó a las familias Délano, Lavín y Fernández León. Si bien hasta ahora no han informado oficialmente cuánto es el monto de la transacción actual, Reuters reportó que se trataría de US$1.000 millones.

Help Seguros

Banmédica no es una sociedad anónima abierta ni transa bonos en el mercado, ya que en 2024 salió a rescatar su deuda en manos de inversionistas, lo que le permitió deslistarse de la CMF.

Pero Help Seguros debe reportar información a la CMF, al ser parte de la industria aseguradora. Por eso el hecho esencial que envió la compañía este domingo, donde entre otras cosas puntualizó que “la transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas y a la obtención de autorizaciones regulatorias pertinentes, incluyendo, entre otras, las autorizaciones de la CMF respecto del cambio de control en una compañía de seguros de vida, y cualesquiera otras aprobaciones que resulten exigibles conforme a la legislación y regulación aplicables. En consecuencia, no existe certeza respecto de la fecha de cierre ni de la materialización definitiva del cambio de control”.

Asimismo, explicaron que “la administración, operaciones y cumplimiento de obligaciones de la compañía continuarán desarrollándose con total normalidad, sin alteraciones en las coberturas de seguros, vigencia de pólizas ni atención de asegurados y beneficiarios. La compañía no anticipa impactos materiales inmediatos sobre sus estados financieros o su operación como consecuencia del anuncio del acuerdo”.