VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”

    Los gerentes generales de las distintas filiales de Empresas Banmédica, enviaron una carta a sus trabajadores donde oficializaron que su controlador, UHG, firmó un acuerdo para enajenar sus operaciones en Chile y Colombia.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos” Andres Perez

    Este sábado la gigante estadounidense UnitedHealth Group (UHG), dueña de Empresas Banmédica, firmó un acuerdo de venta de sus negocios en Chile y Colombia con el grupo brasileño Patria Investments y el fondo de inversión chileno Linzor Capital.

    Empresas Banmédica es el mayor conglomerado de salud de Chile, que tiene activos como las clínicas Santa María y Dávila y la isapre Banmédica, a los que suma en Colombia la aseguradora de salud Colmédica y las clínicas del Country y La Colina.

    Si bien el cierre del denominado Share Purchase Agreement (SPA) trascendió este sábado a partir de la información que adelantó Pulso, el acuerdo no se oficializó sino hasta este domingo por la noche, cuando Help Seguros de Vida comunicó mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que su controlador “ha acordado la venta de la totalidad de su participación en la sociedad Bordeaux Holding SpA, entidad controladora de Empresas Banmédica que ejerce el control indirecto de todas las filiales de ésta en Chile, incluyendo la compañía, a la sociedad Healthcare MX Holdings S.L". Esta es una sociedad perteneciente a Patria.

    Y este lunes también se oficializó el futuro cambio de control de cara a los trabajadores de las distintas compañías que son parte de Empresas Banmédica, ya que los gerentes generales de cada una de las filiales, enviaron la misma comunicación titulada “Información de Empresas Banmédica”.

    Allí informaron que “con fecha 29 de noviembre, Empresas Banmédica tomó conocimiento de que su controlador, UnitedHealth Group (UHG), firmó un acuerdo con una sociedad del grupo Patria Investments para la venta de sus operaciones en Chile y Colombia”.

    En ese sentido, afirmaron que “esta transacción marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”.

    En todo caso, detallaron que “el trato está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones pertinentes, así como todas las aprobaciones que resulten exigibles conforme a la legislación y regulación aplicables”.

    Aclararon que “aún no tenemos una fecha de cierre ni detalles sobre el cambio de control definitivo, pero compartiremos toda la información en cuanto esté disponible”.

    Igualmente recordaron que “en el intertanto, todas las filiales de Empresas Banmédica continuarán operando con total normalidad, enfocadas en nuestros beneficiarios, pacientes y usuarios”.

    En 2018 UHG desembolsó US$2.800 millones para quedarse con el conglomerado, monto que pagó a las familias Délano, Lavín y Fernández León. Si bien hasta ahora no han informado oficialmente cuánto es el monto de la transacción actual, Reuters reportó que se trataría de US$1.000 millones.

    Help Seguros

    Banmédica no es una sociedad anónima abierta ni transa bonos en el mercado, ya que en 2024 salió a rescatar su deuda en manos de inversionistas, lo que le permitió deslistarse de la CMF.

    Pero Help Seguros debe reportar información a la CMF, al ser parte de la industria aseguradora. Por eso el hecho esencial que envió la compañía este domingo, donde entre otras cosas puntualizó que “la transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas y a la obtención de autorizaciones regulatorias pertinentes, incluyendo, entre otras, las autorizaciones de la CMF respecto del cambio de control en una compañía de seguros de vida, y cualesquiera otras aprobaciones que resulten exigibles conforme a la legislación y regulación aplicables. En consecuencia, no existe certeza respecto de la fecha de cierre ni de la materialización definitiva del cambio de control”.

    Asimismo, explicaron que “la administración, operaciones y cumplimiento de obligaciones de la compañía continuarán desarrollándose con total normalidad, sin alteraciones en las coberturas de seguros, vigencia de pólizas ni atención de asegurados y beneficiarios. La compañía no anticipa impactos materiales inmediatos sobre sus estados financieros o su operación como consecuencia del anuncio del acuerdo”.

    Más sobre:SaludBanmédicaUHGEmpresas BanmédicaBanmedica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes

    La advertencia de Mirosevic por situación en la frontera: “No hay que bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”

    A dos semanas para el balotaje: Cataldo expone que “en general” el debate en torno a la educación “ha estado ausente”

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Enfrenta el fin de año con los mejores descuentos$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo
    Chile

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    La advertencia de Mirosevic por situación en la frontera: “No hay que bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”
    Negocios

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”

    Estadounidense UnitedHealth Group oficializa venta de Empresas Banmédica en Chile

    Economía chilena crece en la parte alta de las expectativas y acumula una expansión de 2,4% a octubre

    Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes
    Tendencias

    Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Por qué los gatos domésticos le maúllan más a los hombres que a las mujeres, según un reciente estudio

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores

    El recibimiento de ídolo que le dio la hinchada del Betis a Pellegrini tras ganar el derbi al Sevilla de Alexis y Suazo

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar
    Cultura y entretención

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

    Revive la disputa por las cartas de Gabriela Mistral en una novela: “Esos documentos generaban muchas ansiedades”

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir
    Mundo

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón