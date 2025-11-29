BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El grupo Patria Investments gana la carrera por la compra de Banmédica

    Más de un año tardó el proceso de enajenación del mayor holding de salud chileno, también presente en Colombia. Los estadounidenses de United Health Group se inclinaron por la oferta del grupo brasileño, que controla la chilena Moneda Asset. Patria está aliado a otro gestor de private equity: Linzor Capital.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    24 Julio 2025 Fachada Isapre Banmedica Foto: Andres Perez Andres Perez

    Tardó más de un año y quizá su último capítulo se escribió finalmente este sábado. La venta del holding Banmédica, controlado desde 2018 por la estadounidense United Health Group, ya está casi resuelta: fuentes al tanto de la negociación revelaron a La Tercera que el grupo estadounidense se inclinó finalmente por traspasar la propiedad de Banmédica a uno de los postores más silenciosos del prolongado proceso de enajenación: el grupo brasileño Patria Investments, dueño de la gestora Moneda Asset Management, que empujó la compra, en alianza con la gestora chilena Linzor Capital.

    Banmédica es el mayor holding de salud de Chile: controla las isapres locales Banmédica y Vida Tres y una red de clínicas que incluyen a las atractivas Santa María y Dávila. Pero también tiene presencia en Colombia, donde tiene clínicas y la aseguradora Colmédica, símil de las isapres chilenas.

    El grupo es controlado desde 2018 por United Health Group (UHG), que pagó US$ 2.800 millones a los accionistas de Banmédica, controlada entonces por los grupos Penta y Fernández León. El precio de la transacción actual no trascendió, pero estaría mucho más abajo de esa cifra.

    El comprador será el grupo brasileño Patria Investments, que en 2021 absorbió a la gestora Moneda Asset Management, controlada por los chilenos Pablo Echeverría y Fernando Tisné, quienes siguen como socios del gigante latinoamericano de las finanzas. Patria tiene una gran unidad de private equity que lideró las negociaciones y se quedará finalmente con el preciado activo.

    La venta de Banmédica había atraído a un nutrido grupo de inversionistas desde julio de 2024, cuando el grupo United Health puso el cartel de venta, en un proceso asesorado por BTG y el estudio Carey en Chile. Entre los interesados había un grupo de operadores, entre los que estaban la Clínica Alemana, la también estadounidense Christus Health, socia de la Universidad Católica en Chile; y el grupo peruano Auna. Pero todos ellos, sobre todo los dos primeros, se cayeron en el proceso dadas las dificultades para aprobar una transacción como esa en la sede de libre competencia chilena.

    Otro grupo de interesados estaba formado por actores financieros: Patria Investments, Acon Investments, el socio de Southern Cross, Raúl Sotomayor, y un grupo organizado por LarrainVial y liderado por Leonidas Vial. Este último grupo, donde también participaban empresarios chilenos como José Luis del Rio, Guillermo Harding y Eduardo Elberg y la colombiana Colpatria, llegó a la última fase de negociaciones, en una carrera que Patria terminó por ganar.

    Este sábado, Patria y UHG firmaron un Share Purchase Agreement (SPA) que le otorga al primer grupo el derecho exclusivo de quedarse con el grupo Banmédica, proceso que deberá pasar antes por la venia de las autoridades regulatorias de Chile, donde no tiene operaciones, y Colombia, país en el que participa en el negocio de las clínicas. Patria participó en el proceso junto a Linzor Capital, otro gestor chileno de private equity, liderado por los ex JP Morgan Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irigoin, que antes fue dueño de la isapre Cruz Blanca, junto al grupo Said.

    Más sobre:NegociosEmpresasBanmédicaPatria InvestmentsPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    100 policías y 50 militares: Perú refuerza su frontera con Chile ante crisis migratoria

    Reportan que un avión utilizado anteriormente por Nicolás Maduro viajó a la frontera con Brasil

    Desbordes endurece ofensiva contra Cataldo tras ataque en el Instituto Nacional y apunta a “inacción” del Mineduc

    La fiesta inolvidable: un relato de Jaime Bayly

    Luis Gnecco, el samurái de Plaza Italia:”Siempre se asocia al mundo de las artes con la izquierda, pero es muy diverso”

    Roberto Bolaño y Nocturno de Chile: 25 años de la novela en que miró la chilenidad con el horror del pasado

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Temblor hoy, sábado 29 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 29 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Desbordes endurece ofensiva contra Cataldo tras ataque en el Instituto Nacional y apunta a “inacción” del Mineduc
    Chile

    Desbordes endurece ofensiva contra Cataldo tras ataque en el Instituto Nacional y apunta a “inacción” del Mineduc

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú

    Tras estado de emergencia en frontera peruana: autoridades afirman que hay normalidad en el flujo migratorio de Arica

    El grupo Patria Investments gana la carrera por la compra de Banmédica
    Negocios

    El grupo Patria Investments gana la carrera por la compra de Banmédica

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político

    Solange Berstein: “Puede haber opiniones distintas, pero el consejo de la CMF funciona bien”

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas
    Tendencias

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    ¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Pulgar, perdonado y coronado: el Flamengo vence con lo mínimo a Palmeiras y gana su cuarta Copa Libertadores
    El Deportivo

    Pulgar, perdonado y coronado: el Flamengo vence con lo mínimo a Palmeiras y gana su cuarta Copa Libertadores

    Flamengo pega primero en Lima: revisa el gol de Danilo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

    Salvó de la expulsión: el duro planchazo de Erick Pulgar en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    La fiesta inolvidable: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La fiesta inolvidable: un relato de Jaime Bayly

    Luis Gnecco, el samurái de Plaza Italia:”Siempre se asocia al mundo de las artes con la izquierda, pero es muy diverso”

    Roberto Bolaño y Nocturno de Chile: 25 años de la novela en que miró la chilenidad con el horror del pasado

    100 policías y 50 militares: Perú refuerza su frontera con Chile ante crisis migratoria
    Mundo

    100 policías y 50 militares: Perú refuerza su frontera con Chile ante crisis migratoria

    Reportan que un avión utilizado anteriormente por Nicolás Maduro viajó a la frontera con Brasil

    Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confirma la detención de un afgano en Texas por amenaza terrorista

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón
    Paula

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile