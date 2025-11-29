El grupo Patria Investments gana la carrera por la compra de Banmédica

Tardó más de un año y quizá su último capítulo se escribió finalmente este sábado. La venta del holding Banmédica, controlado desde 2018 por la estadounidense United Health Group, ya está casi resuelta: fuentes al tanto de la negociación revelaron a La Tercera que el grupo estadounidense se inclinó finalmente por traspasar la propiedad de Banmédica a uno de los postores más silenciosos del prolongado proceso de enajenación: el grupo brasileño Patria Investments, dueño de la gestora Moneda Asset Management, que empujó la compra, en alianza con la gestora chilena Linzor Capital.

Banmédica es el mayor holding de salud de Chile: controla las isapres locales Banmédica y Vida Tres y una red de clínicas que incluyen a las atractivas Santa María y Dávila. Pero también tiene presencia en Colombia, donde tiene clínicas y la aseguradora Colmédica, símil de las isapres chilenas.

El grupo es controlado desde 2018 por United Health Group (UHG), que pagó US$ 2.800 millones a los accionistas de Banmédica, controlada entonces por los grupos Penta y Fernández León. El precio de la transacción actual no trascendió, pero estaría mucho más abajo de esa cifra.

El comprador será el grupo brasileño Patria Investments, que en 2021 absorbió a la gestora Moneda Asset Management, controlada por los chilenos Pablo Echeverría y Fernando Tisné, quienes siguen como socios del gigante latinoamericano de las finanzas. Patria tiene una gran unidad de private equity que lideró las negociaciones y se quedará finalmente con el preciado activo.

La venta de Banmédica había atraído a un nutrido grupo de inversionistas desde julio de 2024, cuando el grupo United Health puso el cartel de venta, en un proceso asesorado por BTG y el estudio Carey en Chile. Entre los interesados había un grupo de operadores, entre los que estaban la Clínica Alemana, la también estadounidense Christus Health, socia de la Universidad Católica en Chile; y el grupo peruano Auna. Pero todos ellos, sobre todo los dos primeros, se cayeron en el proceso dadas las dificultades para aprobar una transacción como esa en la sede de libre competencia chilena.

Otro grupo de interesados estaba formado por actores financieros: Patria Investments, Acon Investments, el socio de Southern Cross, Raúl Sotomayor, y un grupo organizado por LarrainVial y liderado por Leonidas Vial. Este último grupo, donde también participaban empresarios chilenos como José Luis del Rio, Guillermo Harding y Eduardo Elberg y la colombiana Colpatria, llegó a la última fase de negociaciones, en una carrera que Patria terminó por ganar.

Este sábado, Patria y UHG firmaron un Share Purchase Agreement (SPA) que le otorga al primer grupo el derecho exclusivo de quedarse con el grupo Banmédica, proceso que deberá pasar antes por la venia de las autoridades regulatorias de Chile, donde no tiene operaciones, y Colombia, país en el que participa en el negocio de las clínicas. Patria participó en el proceso junto a Linzor Capital, otro gestor chileno de private equity, liderado por los ex JP Morgan Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irigoin, que antes fue dueño de la isapre Cruz Blanca, junto al grupo Said.