    Dipres estima que el CFA tiende a poner el foco solo en reducir el gasto y defiende la gestión fiscal del gobierno

    “Nosotros hicimos todos los ajustes sin afectar la prestación de servicios”, dijo la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    MARIO TELLEZ

    La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, calificó de exitosa la gestión del gobierno en materia del ritmo del crecimiento de la deuda. Esto en un contexto donde se está en evaluación la gestión fiscal del gobierno del Presidente Gabriel Boric, que termina este 11 de marzo.

    “Según el parámetro de la deuda, creo que hemos sido exitosos. Exitosos en el sentido de que la deuda como porcentaje del PIB es menor que cualquier escenario calculado, que había calculado el CFA (Consejo Fiscal Autónomo) cuando empezó esta administración. Y esto es, por lejos, el ahorro más grande que uno puede hacer (...) Nosotros, por haber cambiado la tendencia, son más o menos mil millones de dólares de ahorro al año", dijo Martínez en entrevista con T13 Radio.

    La líder de la Dirección de Presupuestos (Dipres) resaltó el manejo de la deuda en el contexto de que se vuelve a cuestionar el manejo fiscal del gobierno tras el reporte del Informe de Finanzas Públicas al cuarto trimestre. Un reporte que encendió las alertas luego de que el déficit estructural de 2025 cerrara en 3,6% y marcara un récord histórico para periodos sin crisis.

    Javiera Martínez, directora de Presupuesto. Andres Perez

    “Al final es la mayor herencia que uno puede dejar al próximo gobierno, es haber contenido la deuda, haber cambiado la tendencia de cómo venía. La deuda venía creciendo más de 10 puntos del PIB entre periodos de gobierno. Nosotros vamos a terminar del orden del 6%. Entonces, creo que eso primero es algo positivo”, agregó en este contexto.

    Sobre las medidas correctivas para la situación fiscal, Martínez apuntó a escenarios como reducir los recursos en temas que solo serían críticos. “Efectivamente, uno podría gastar menos cerrando pabellones de salud, que del gasto variable que tiene salud es el cierre de pabellones. O, por ejemplo, hicimos un paquete especial de listas de espera el año pasado, del orden de US$50 millones; podríamos no haberlo hecho”, planteó.

    Ante este contexto, la directora de Presupuestos dijo que el foco de la discusión fiscal debería estar en la medición de la proyección de ingresos. “El balance estructural nos dice poco de la situación fiscal por esta distorsión (de ingresos). Entonces yo creo que en ese sentido es mirar el balance efectivo, que el desvío se explica 100% por los ingresos; el gasto, de hecho, ayuda al balance efectivo”, comentó.

    “Cuando presentaba la Ley de Presupuestos, el gasto era del orden del 25,3% del PIB, cuando la ejecución final fue del 24,3% del PIB, un punto del PIB menor. Pero los ingresos son los que afectaron más”, agregó.

    Así, la directora de Presupuestos enfatizó que “hoy tenemos un problema en los ingresos y no en el gasto”.

    MARIO TELLEZ

    De esta forma, apuntó que el gasto no sería viable rebajarlo con medidas administrativas. “No es posible rebajarlo más si no es a través de normas permanentes o cambios legales administrativamente”.

    “Obviamente, siempre se puede hacer algo más, pero no algo sustantivo. Pero si uno revisa la serie histórica entre gastos e ingresos, lo que no está rindiendo como debe estar rindiendo en el tamaño de la economía que tenemos, hoy día son los ingresos. Y al final, el desvío fiscal es a través de los ingresos”, agregó.

    Sobre el trabajo del año en materia de gasto, Martínez comentó que “nosotros hicimos un ajuste de más de 700 mil millones de pesos, que es un ajuste grande durante el año”.

    “Por lejos, el desafío fiscal más grande que hemos enfrentado y que también creo que va a seguir siendo un desafío, son los ingresos fiscales. Y en particular los ingresos tributarios no mineros. Porque al final, y quizás este es nuestro matiz con el CFA, es que cuando uno quiere más espacio fiscal para hacer cosas, uno necesita o más ingresos o menores gastos y también mayor crecimiento”, agregó.

    Así, Martínez comentó que “el mayor crecimiento no actúa uno a uno en los ingresos fiscales, se va viendo con el tiempo. Pero nosotros, como gobierno, hemos apuntado a las tres (menor gasto, mayor crecimiento y más ingresos), y a veces el CFA solamente pone el énfasis en los menores gastos, pero yo creo que la política fiscal también tiene esas dos patitas importantes”.

    Economía, Javiera Martínez, Dipres

