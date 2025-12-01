Directv por próximo lanzamiento de internet satelital junto a Amazon: “El mercado no está 100% atendido”

Cada vez falta menos para el lanzamiento de una nueva marca de internet satelital en Chile. Se trata de Amazon Leo, que recientemente fue bautizado de esta forma públicamente y que será lanzado en América Latina de la mano de Directv, quien será su socio exclusivo para poder comercializar la tecnología en esta parte del continente.

Aunque inicialmente se esperaba que la nueva marca entrara al mercado durante el último trimestre de este año, han habido retrasos técnicos. Así lo relata el country manager de Directv Chile, Manuk Masseredjian, en entrevista con Pulso.

“No tenemos una fecha definida para poner a disposición el servicio. Tenemos expectativas, obviamente. Pero Amazon tiene que terminar todo el proceso de lanzamiento de satélites, terminar de construir todos los centros de transmisión en los distintos países, y eso va saliendo de a poco. Estamos esperando que ellos terminen ese proceso, acompañándolos, pero es algo de responsabilidad de ellos”, afirmó Masseredjian.

El lanzamiento comercial de Amazon Leo en Chile se espera, sin dudas, para el 2026, pero desde Directv esperan que esto pueda ponerse a disponibilidad de los usuarios durante el primer trimestre. En tanto, la compañía está trabajando en tener todos los permisos necesarios para poder operar esta nueva marca de internet satelital, que vendrá a competir directamente con Starlink, firma ligada al empresario Elon Musk.

“Hemos estado en constante contacto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para sacar todos los permisos necesarios para poder operar. El espectro en realidad es de Amazon, porque ellos son los que tienen los satélites operando. Nosotros lo que trabajamos con la Subtel son nuestros permisos para poder comercializar ese producto, y eso venimos conversando con ellos hace un buen tiempo. Yo no creo que vayamos a tener ningún problema en ese sentido. Las conversaciones han sido bien fluidas. Hoy día vendemos internet terrestre (fibra óptica) y vendemos televisión satelital. Lo que estamos haciendo acá es también vendiendo internet satelital. Es solo una modalidad distinta”, precisó el ejecutivo.

Y añadió: “A la fecha en que Amazon esté listo, nosotros vamos a estar preparados para lanzar”.

Tanto desde Amazon como de Directv han sido enfáticos en que esta nueva marca de internet satelital tendrá precios accesibles. Esos detalles no han sido definidos aún. “Starlink ha venido bajando los precios constantemente. Entonces, nosotros preferimos esperar el momento del lanzamiento para definir el precio. Estoy seguro que va a ser un precio competitivo”, afirmó Masseredjian.

¿Crees que hay espacio para ampliar el mercado de internet satelital?

- “El internet satelital va a tener dos nichos. El primero van a ser los hogares que no tienen acceso al internet de alta velocidad y bajo precio como la fibra. Ese mercado, nosotros vemos que no está atendido al 100%. Sí vemos que los competidores ya entraron a ese mercado y están creciendo de forma importante, pero, desde nuestros estudios y proyecciones, vemos que hay espacio para crecer ahí. Hay un límite, sí. (Pero) los hogares se van expandiendo en esas zonas rurales y eso te va abriendo mercado”.

“El segundo nicho son los hogares donde al momento de contratar un servicio la tecnología tiene un peso mayor que el precio. Hay muchas personas que quieren tener ese tipo de producto porque tiene un plus, tiene una tecnología distinta, funciona de forma diferente. Quizás tienes incluso más autonomía. Este también es un nicho que queremos explorar y donde va a haber un buen espacio para poder crecer”.

Manuk Masseredjian apunta a que hay otros países dentro de la región que tienen más espacio que penetrar, ante un mayor porcentaje de zonas rurales en los que la conectividad digital es escasa, como Brasil, Argentina, Perú e incluso Colombia. “Chile está más avanzado en ese sentido, por lo cual yo creo que quizás acá el mercado es más limitado. Pero es grande, es un mercado súper amplio y que hoy día está lejos de ser un mercado 100% saturado”, declaró.

¿Chile será el país más difícil de penetrar en la región?

- “Yo creo que sí. Puede ser difícil, pero me parece un buen desafío que vamos a enfrentar con todo. Es difícil más que nada por el nivel de penetración y accesibilidad que tiene el internet de fibra. Los precios que tenemos de fibra por mega entregado es absurdo. Pero a mí me parece que puede ser un mercado interesante de poder ir a conquistar”.

Directv en transformación

La compañía está fuertemente ligada a la televisión satelital, un negocio que ha ido disminuyendo sin parar desde hace varios años. Pero este sigue siendo al principal fuente de ingresos de la firma. Actualmente, según las cifras de la Subtel a junio, tienen una participación de mercado en dicho segmento de 17,5%, con 476.565 conexiones, 17% menos suscripciones que el año pasado. En el 2021 llegaron a tener más de un 23% de cuota de mercado, con 759.840 conexiones.

Ante el protagonismo que sigue teniendo la televisión para Directv, Masseredjian apunta a lo clave que va a ser el mundial del 2026 para la compañía.

Pero el otro gran hito es claramente el lanzamiento de Amazon Leo. Desde hace tiempo Directv está buscando diversificar su fuente de ingresos, y con esto, hace dos años que comenzó a comercializar internet a través de la fibra óptica. Aún representa un porcentaje pequeño, pero esperan que este nuevo servicio sea un puntapié para poder impulsar el segmento de internet de la compañía.

Durante este año “empezamos a ser más agresivos y nuestra idea es empezar a tener una posición más protagonista de la que hemos tenido hasta ahora dentro del mundo de internet fibra. Amazon Leo nos va a ayudar y nos va a potenciar a tener mayor presencia dentro de la mente de los consumidores”.

De acuerdo a las cifras de la Subtel a junio Directv consolidó un total de 24.598 conexiones a internet fijo, lo que si bien es una baja participación de mercado, al representar apenas un 0,5%, fue un crecimiento importante versus el año pasado. La compañía incrementó sus conexiones en casi un 47% en un año. “A largo plazo queremos tener el mismo peso que tuvimos en la televisión de pago”, afirmó el country manager de Chile.