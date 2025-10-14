SUSCRÍBETE
Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025

El “aplausómetro” del principal encuentro empresarial del año tuvo como protagonistas a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y a la selección chilena de rugby presente en el evento. El Presidente Boric pidió el apoyo de las empresas para el equipo nacional recientemente clasificado al mundial de la especialidad.

Julio NahuelhualPor 
Julio Nahuelhual
Qué pasó en la Enade 2025. En la imagen, la contralora Dorothy Pérez Diego Martin

El himno nacional cantado por un grupo de niños de la Fundación Nocedal y las palabras de aliento del animador televisivo Pedro Carcuro fueron sólo un anticipo de lo que fue una agitada mañana en el centro de eventos Metropolitan (ex Casapiedra), el que albergó el principal encuentro empresarial del año.

Unas 1.400 personas repletaron el evento al que asistió un grueso contigente de empresarios y ejecutivos de las mayores empresas de Chile, además de buena parte del gabinete del Gobierno, como la ministra de Defensa, Adriana Delpiano; el titular de Transportes, Juan Carlos Muñoz; y la ministra de Obras Públicas, Jessica López, entre otros.

En lo que fue su la última Enade, el Presidente de la República, Gabriel Boric, vivió un acontecido discurso. Tal como muchos alertaban antes del evento, la transmisión tuvo que ser interrumpida dados los problemas técnicos que significaba un mensaje en tiempo real desde la ciudad de Roma, Italia, donde el Mandatario tuvo una intensa agenda marcada por su reunión de 45 minutos con el Papa León XIV en el Vaticano.

Qué pasó en la Enade 2025. En la imagen, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Mientras aludía a los textos eclesiásticos sobre la importancia de superar la pobreza y mejorar los índices de desigualdad, y la transmisión fallaba, la organización le pidió al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, adelantar su presentación. Soy como el “plan B”, ironizó el ministro Grau, en medio de la risa de los asistentes.

Sin embargo, desde el inicio de la jornada la “estrella” de la jornada fue la Contralora General de La República, Dorothy Pérez, quien por lejos fue el personaje más aplaudido del evento. En el ránking del “aplausómetro” también estuvieron los integrantes del seleccionado nacional de rugby, los Cóndores, quienes clasificaron recientemente al mundial de la especialidad. Durante su intervención, el propio Boric pidió apoyo de la empresa privada para el equipo chileno y recordó haberle entregado una camiseta de los Cóndores al Papa León XIV.

Qué pasó en la Enade 2025. En la imagen, la titular de la CPC, Susana Jiménez. Andres Perez

A diferencia del discurso más tradicional del presidente de Icare, Holger Paulmann, del ministro Grau y de la contralora, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jímenez, optó esta vez por una presentación más parecida a una “charla TED”, donde aludió en reiteradas ocasiones a películas como “Tan lejos tan cerca”, del realizador alemán Win Wenders.

Al cierre de esta edición, los asistentes esperaban el debate presidencial que reunirá a los candidatos a La Moneda Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls y Franco Parisi. Eduardo Artés informó que no participará del encuentro.

