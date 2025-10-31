OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Dueño de la torre Marriott y socio del MUT: Grupo FG vende propiedades por US$ 80 millones para centrarse en viviendas y renta inmobiliaria

El conglomerado de la familia Calvo controladora de FG, sucesora de Fe Grande, ha enajenado activos de renta comercial y terrenos prescindibles. El grupo dice tener un banco de suelos para desarrollos inmobiliarios hasta 2050.

Ignacio BadalPor 
Ignacio Badal
Mercado-Urbano-Tobalaba-MUT-2-Juan-Farias-ok.jpg

Comenzó en 2021, pero le han puesto el acelerador en el último año. El grupo de Empresas FG sacó a la venta una extensa carpeta de activos de bienes raíces, la mayoría en Santiago, con la intención de focalizar su estrategia de negocios, que considera la construcción de viviendas, las rentas inmobiliarias y la participación como inversionista en proyectos como el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

FG es la empresa sucesora de Fe Grande, la constructora fundada por Miguel Calvo, fallecido en 2015, que se hizo conocida en los años 90 por participar en grandes proyectos como la Autopista Costanera Norte y del Sol, la central Ralco y el edificio Boulevard Kennedy, donde se emplaza el hotel Marriott, propiedad del grupo chileno y que opera la cadena internacional. Sin embargo, desde 2008 la compañía se desprendió de su negocio de edificación Fe Grande, que vendió a Tecsa, para focalizarse en el negocio inmobiliario, por lo que conservó sus iniciales para pasarse a llamar sólo Empresas FG.

Desde hace una década la compañía está en manos de los hijos del fundador: María Luisa -quien es presidenta del directorio-, José Miguel y Daniel -ambos, directores- y Claudia Calvo Puig.

Desde diciembre de 2023 la gerencia general del holding la tomó Manuel Quinteros, que desde agosto del 2021 era el máximo ejecutivo de la inmobiliaria del grupo. Y en el contexto de ajustes estratégicos que han debido afrontar varias empresas del sector inmobiliario, Quinteros optó por reordenar los portafolios, priorizando activos esenciales y fortaleciendo sus principales líneas de negocio: inmobiliaria, constructora, rentas, hoteles y logística. De hecho, se sienten más fuertes en rubros habitacional, oficinas y bodegas que en lo comercial.

El Hotel Marriott es administrado por el grupo FG, a través de su empresa Ferrat.

En ese marco, han llevado a cabo ventas de activos prescindibles, principalmente de renta comercial, por unos 1,5 millones de UF, es decir, unos US$ 60 millones, aunque tiene previsto un total de 2 millones de UF, unos US$ 80 millones. Asimismo, se han desprendido de parte de su banco de terrenos que no responde a sus necesidades de crecimiento.

“Revisamos acuciosamente nuestro banco de terrenos, los contrastamos con las expectativas de demanda que se vislumbraban y vendimos aquellos que nos parecían menos adecuados, logrando de esta forma focalizarnos en lo que nos parecían los mercados de más rápida recuperación”, comentó Isabel Palma, gerenta comercial de Inmobiliaria FG.

Entre los bienes raíces vendidos por la consultora Colliers, se encuentran un stripcenter en Los Pablos 2050, en Temuco; un local comercial en Monseñor Escrivá de Balaguer 9499, en Vitacura -donde se emplaza una farmacia Cruz Verde-; un supermercado en El Guanaco 3100, en Conchalí (donde funciona Unimarc), y un terreno en Avenida Santa Rosa (adquirido por Mc Donald’s).

“Estas decisiones responden a una estrategia clara: fortalecer el negocio principal y prepararse de manera robusta para los años que vienen, en un contexto desafiante. Con las ventas de activos prescindibles que ha concretado durante los últimos años, FG demuestra visión y capacidad de adaptación, enfocándose en lo esencial”, comenta Antonio Sívori, gerente del área de Inversiones de Colliers.

El negocio inmobiliario ha estado en entredicho en los últimos dos años, debido a un serio freno en la compra de viviendas ante un alza de las tasas de interés. Esto se ha traducido en el cierre, la quiebra o la reorganización de varias firmas del sector.

Sin embargo, fuentes de la compañía aseguran que su posición financiera se ha mantenido sólida, gracias al respaldo de la banca. Por eso, reafirman que la decisión de desprenderse de activos responde más a un foco estratégico que a una medida reactiva.

Sus proyectos

Más allá de las ventas previstas, el grupo FG pretende darle impulso a su cartera de proyectos, con el fin de mantener una posición competitiva en los rubros donde opera de acuerdo a un plan quinquenal.

En la división inmobiliaria, por ejemplo, cuenta con varios paños de más de 50 hectáreas en ciudades como Coquimbo, Santiago, Rancagua, Chillán, Concepción, Chiguayante y Los Ángeles, cuyo fin es desarrollar barrios. El objetivo del negocio inmobiliario es mantener alrededor de 30 proyectos en venta en distintas ciudades del país, con un mix de casas y departamentos. Y es la constructora del grupo la encargada de ejecutar las obras principalmente de la zona centro y norte del país.

“Contamos con un banco de suelo que al día hoy nos permite proyectar un desarrollo hasta el año 2050″, explica la gerenta Isabel Palma.

La constructora cuenta con un régimen de siete obras por año. Y entre ellas, ha incorporado la nueva tecnología constructiva de viviendas industrializadas en un proyecto en Chiguayante.

En el área de rentas, la idea es sostener la administración de poco más de 120.000 metros cuadrados de activos propios, especialmente habitacionales, oficinas y bodegas. En lo primero, debutará con su primer edificio multifamily en Ñuñoa.

Su división de hoteles acaba de inaugurar este año el Tru by Hilton en Chillán, que se suma al Best Western de Temuco y al Boulevard Suites Santiago, ubicado en los pisos superiores de la torre que alberga también al hotel norteamericano Marriott en Avenida Kennedy. Estos hoteles son administrados por la compañía Ferrat, que integra el grupo FG.

Por su parte, en el norte del país cuentan con una división de logística, enfocada en el movimiento de carga para la industria fotovoltaica y la gran minería.

Finalmente está su negocio de inversiones, donde destaca su participación del 10% en el consorcio propietario del mall MUT, en la sociedad administradora del Hotel Marriott Santiago, en Patio Foster en barrio El Golf, Paseo Las Artes en Temuco y el edificio Paseo Los Héroes en Chillán. Marriott se encuentra en remodelación de sus 280 habitaciones con una inversión de US$ 4 millones. En Perú, en tanto, cuenta con una inmobiliaria llamada Arteco, dedicada a edificios residenciales en barrios medios de Lima, que ha desarrollado 12 proyectos y cuenta con cuatro en venta.

Lee también:

Más sobre:Empresas FGFe grandeInmobiliariaConstrucciónNegociosPulso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Wall Street cerró octubre con una racha alcista histórica

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile

PDI indaga procedimiento policial en que hombre murió abatido por carabinero en Arica

Carabineros incauta más de 500 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en patrullaje nocturno en María Elena

Indagan muerte de hombre en el Biobío: sujeto ingresó con impactos de bala al hospital de Santa Bárbara

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

3.
Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

5.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Concierto de Linkin Park: revisa cómo funcionará el Metro y qué recorridos de micros serán reforzados

Concierto de Linkin Park: revisa cómo funcionará el Metro y qué recorridos de micros serán reforzados

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins
Chile

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Wall Street cerró octubre con una racha alcista histórica
Negocios

Wall Street cerró octubre con una racha alcista histórica

Dueño de la torre Marriott y socio del MUT: Grupo FG vende propiedades por US$ 80 millones para centrarse en viviendas y renta inmobiliaria

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides
Tendencias

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Un par de golazos de Jeisson Vargas levantan a La Serena y dejan a Iquique cada vez más cerca del descenso
El Deportivo

Un par de golazos de Jeisson Vargas levantan a La Serena y dejan a Iquique cada vez más cerca del descenso

Repasa la derrota de Iquique ante La Serena que hunde a los Dragones y los acerca un poco más al descenso

Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Unión Española por la Liga de Primera

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile
Cultura y entretención

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile

Pedro Pascal envía mensaje a hospital chileno sobre concientización del cáncer de mama

Quiebre en Arcade Fire: Win Butler y Régine Chassagne anuncian separación y el destino de la banda

Trump niega que EE.UU. esté preparando un ataque inminente contra objetivos militares en Venezuela
Mundo

Trump niega que EE.UU. esté preparando un ataque inminente contra objetivos militares en Venezuela

Prensa de EE.UU. dice que Trump se prepara para atacar objetivos militares dentro de Venezuela

Casi medio centenar de personas fallecidas tras el paso del huracán Melissa por el Atlántico y el Caribe

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”