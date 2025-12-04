Economistas difieren de Boric y afirman que en este gobierno no hubo reformas que permitan elevar el crecimiento potencial del país

Fue en su último discurso ante el empresariado de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). El tono que ocupó el mandatario fue de despedida ante los representantes del mundo privado. Y entre sus principales mensajes que envío destacó uno relacionado con el crecimiento económico del país.

En esa línea señaló que “el crecimiento es fundamental para el desarrollo del país. No estamos conformes con el potencial que tiene Chile hoy día, podemos crecer más y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Y no sólo eso, sino que durante nuestro periodo hemos crecido más de lo que estaba pronosticado. Yo sé que a veces puede parecer reiterativo o que a algunos no les gusta escucharlo, pero debemos recordar dónde estamos”.

Siguiendo con su análisis, realzó que “las exportaciones nacionales siguen batiendo récords y son índices de los cuales tenemos que estar contentos, ponernos objetivos más ambiciosos sin lugar a dudas, no dormirnos en la complacencia por ningún motivo, pero no caer en el catastrofismo ni en profecías autocumplidas: déjenme decirles desde este espacio o desde cualquiera que Chile no se cae a pedazos. Chile es un país del cual tenemos que estar profundamente orgullosos”.

Pero esta afirmación de que este gobierno sentó las bases para un mayor crecimiento de largo plazo, no es compartida por los economistas quienes no ven que este gobierno haya hecho acciones para mejorar el crecimiento tendencial.

Uno de ellos fue el académico de la UCLA, Sebastián Edwards, quien dijo que “uno puede decir platitudes y generalidades que no pasan ninguna prueba de las cosas que son interesantes. Uno puede decir, usando en forma mecánica, si uno hubiera proyectado el aumento del gasto fiscal que se usó en los últimos dos años, que ya es una trampa, porque eso fue la pandemia, este país hubiera tenido una deuda de, no sé, 400% del producto y no hubiera crecido nunca más. Y nosotros lo estabilizamos”, sostuvo Edwards a radio Duna.

“Entonces, decir, recibimos un país más peor que el que tenemos ahora porque había pandemia y ellos mismos participaron en forma activa y fueron cómplices de todo tipo del estallido social. Entonces, es una frivolidad”, finalizó. Edwards insistió en que el “contrafactual tiene que ser más serio”.

En esa misma línea, Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, dice “no compartir ese juicio”. Esto, porque afirma que “la economía revela un crecimiento potencial de solo 2%, que no es suficiente para volver a soñar con ser un país desarrollado. Se encuentra más bien atrapada en esa condición”.

Lehmann plantea que “para crecer más se requiere una reforma al marco tributario, dando mayores incentivos para la inversión, permisología 2.0, flexibilización del mercado laboral y profundizar el mercado de capitales”. Y apuntó que “queda pendiente el generar un clima propicio en materia de inversión, seguridad jurídica y mayor confianza. Esto es clave para dar un mayor impulso al crecimiento”.

Por su parte, el economista de Gémines, Alejandro Fernández, tampoco ve un cambio estructural que permita acelerar el crecimiento tendencial. “El gobierno cuando asumió tenía pretensiones de reducir el crecimiento con una justificación medio ambiental y contraria a las actividades extractivas. No pudieron implementar estas ideas por la derrota que experimentaron en el plebiscito del 4/9/23, pero estas ideas persisten en muchos funcionarios y ministros del gobierno”.

Fernández indica que si bien aprobaron una ley que reducirá la burocracia en la aprobación de los proyectos de inversión, “en la práctica persiste una actitud obstructiva, cuyo principal ejemplo es el proyecto Dominga, pero no es el único. Además, intentó aprobar un aumento de impuestos que habría reducido aún más el crecimiento e impusieron una visión estatista en el caso del litio”.

No obstante, el economista asegura que “Lo que sí ha ocurrido durante este gobierno es que los desequilibrios que venían del periodo de la pandemia han tendido a desaparecer, se ha normalizado el crecimiento de la demanda interna y el déficit de cuenta corriente, lo mismo que la inflación, aunque esto no es mérito del gobierno, sino del Banco Central. Dejan pendiente el deterioro en la posición fiscal, en la que han fracasado completamente”.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, puntualizó que “la afirmación que hace el presidente está bastante alejado de los que a sucedido en los últimos cuatro años”. El experto destacó que la ley de permisos sectoriales “ayudan, pero son permisos administrativos y que el próximo gobierno deberá implementar”.

Para Rojas, esta es una economía que en materia de productividad sigue sin cambios. Está estancada desde hace varios años”.