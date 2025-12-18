SUSCRÍBETE POR $1100
    EE.UU. aprueba una venta de armas a Taiwán por US$ 11.000 millones

    El paquete también contempla la venta de 82 sistema de cohetes de artillería de alta movilidad.

    Por 
    Europa Press
    El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein. Foto: REUTERS.

    El Gobierno estadounidense ha aprobado este miércoles una nueva operación de venta de armas a Taiwán por valor de unos US$ 11.000 millones para ayudar a “mejorar la seguridad” de la isla y con vistas a “mantener el equilibrio militar” en la región.

    Así lo ha anunciado la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa de Estados Unidos (DSCA, por sus siglas en inglés) en ocho comunicados separados en los que detalla la venta, que incluye 60 obuses autopropulsados y equipo relacionado por unos US$ 4.030 millones.

    El paquete también contempla la venta de 82 sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (M142 HIMARS, por sus siglas en inglés) por US$ 4.050 millones y, por US$ 1.010 millones, software, equipamiento y servicios para redes de misiones tácticas.

    La DSCA ha asegurado que esta operación “ayudará a mantener la estabilidad política, el equilibrio militar y el progreso económico en la región” y ha incidido en que “mejorará la capacidad del destinatario para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al reforzar la autodefensa de sus fuerzas”.

    Estados Unidos vende armas a Taiwán

    El anuncio se produce después de que las autoridades taiwanesas hayan hecho pública su intención de gastar US$ 40.000 millones en fines militares entre 2026 y 2033, si bien la oposición en el Congreso bloqueó ese plan a principios de este mes.

    La medida llega además en pleno aumento de la tensión entre China y Taiwán, un asunto que ha salpicado incluso a Japón, que ya ha amenazado con responder en caso de que la isla sufra una invasión militar. El Ejército chino, por su parte, sigue realizando misiones y maniobras militares regulares en las inmediaciones, un acto simbólico con el que busca mantener la presión sobre Taipéi.

