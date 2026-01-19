SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El Alto: SEA aprueba proyecto de prospección minera de Barrick en Atacama por US$35 millones

    La iniciativa, aprobada por la Coeva de Atacama, busca reducir incertidumbres geológicas en el área de interés de la firma. La operación comenzará el segundo semestre de este año.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Proyecto “Prospección Minera El Alto” es aprobado.

    Esta tarde la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Atacama aprobó el proyecto “Prospección Minera El Alto” de Barrick, por 9 votos a favor y una abstención. A través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Barrick comenzó la tramitación del proyecto en marzo de 2025.

    La iniciativa está ubicada en la comuna Alto del Carmen, en la Región de Atacama, y cuenta con una inversión de US$35 millones. Se espera que la operación inicie en la segunda mitad de este año, y finalice el segundo semestre de 2028.

    El proyecto es clave para Barrick, pues pretende con la iniciativa dejar atrás el traspié que le significó Pascua Lama, el polémico proyecto que, mediante la decisión del Primer Tribunal Ambiental, tuvo que ejecutar el proceso de cierre de la iniciativa.

    Además, en enero de 2024 la compañía de capitales canadienses inició ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) otro proyecto para adecuar la fase de cierre de Pascua Lama. Este trámite se encuentra actualmente suspendido hasta el próximo 31 de marzo, para desarrollar debidamente la consulta indígena.

    El proyecto de la minera aprobado este lunes es inicial, pues considera la realización de sondajes de reconocimiento para reducir incertidumbres geológicas en el área de interés.

    La prospección es tipo diamantina, y contempla la habilitación de 43 plataformas en una superficie de 212 hectáreas. Las obras comprenden una superficie efectiva de 5 hectáreas. Por temporada, Barrick proyecta una mano de obra en la fase de operación de 75 personas.

    Más sobre:BarrickProspección Minera El AltoSEA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    Presidenta de Corte de Valdivia y caso Julia Chuñil: “La necesidad de cautela queda adecuadamente cubierta”

    La dura exposición del fiscal Garrido en juicio por triple homicidio de carabineros en Cañete: “Es un crimen de odio”

    La vez que Iván Poduje dijo que Kast “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país”

    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    Lo más leído

    1.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    2.
    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    3.
    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    4.
    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    5.
    Europa analiza millonarias represalias comerciales contra EE.UU. por la disputa de Groenlandia

    Europa analiza millonarias represalias comerciales contra EE.UU. por la disputa de Groenlandia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast
    Chile

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    Presidenta de Corte de Valdivia y caso Julia Chuñil: “La necesidad de cautela queda adecuadamente cubierta”

    La dura exposición del fiscal Garrido en juicio por triple homicidio de carabineros en Cañete: “Es un crimen de odio”

    El Alto: SEA aprueba proyecto de prospección minera de Barrick en Atacama por US$35 millones
    Negocios

    El Alto: SEA aprueba proyecto de prospección minera de Barrick en Atacama por US$35 millones

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio
    Tendencias

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El dilema de Lucas Assadi: Jorge Sampaoli mete presión para llevárselo al Atlético Mineiro y la U se resiste a venderlo
    El Deportivo

    El dilema de Lucas Assadi: Jorge Sampaoli mete presión para llevárselo al Atlético Mineiro y la U se resiste a venderlo

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Elche en un duelo clave por evitar el descenso en España

    No sigue con Horacio Matta: Alejandro Tabilo se queda sin entrenador en medio de un convulsionado inicio de temporada

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania
    Mundo

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”