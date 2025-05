El CEO mejor pagado de EEUU no trabaja para ningún gigante tecnológico y la empresa ni siquiera está en el S&P 500

En el competitivo mundo empresarial, los directores ejecutivos (CEOs) de las principales compañías globales no solo lideran estrategias corporativas, sino que también encabezan las listas de los mejor remunerados.

En 2024, las cifras de compensación de estos ejecutivos alcanzaron niveles impresionantes, reflejando tanto el rendimiento de sus empresas como las complejidades del mercado financiero.

Pero contrariamente a lo que se pudiera pensar, el CEO mejor remunerado de EEUU no trabaja para ninguno de los gigantes tecnológicos estadounidenses, los titanes de Wall Street o los monstruos petroleros.

El ejecutivo mejor pagado del mundo trabaja para una empresa que ni siquiera está en el S&P 500. Se trata de James Anderson, el recién nombrado CEO de Coherent, una empresa tecnológica con sede en Saxonburg, Pensilvania, que fabrica equipos y productos para redes y sistemas láser.

De acuerdo a un estudio de la firma de investigación Equilar, Anderson recibió nada más y nada menos que US$ 101.497.009 el año pasado, superando al segundo lugar, Brian Niccol, el nuevo CEO de Starbucks , por unos increíbles US$ 5.7 millones.

Anderson superó con creces los US$ 79,1 millones de Satya Nadella (Microsoft) y los US$ 74,6 millones de Tim Cook (Apple).

El sueldo del CEO mejor pagado del mundo

De acuerdo a CincoDías, el sueldo fijo de Anderson fue de solo US$ 81.538, pero recibió una prima de fichaje de US$ 500.000 en efectivo y un paquete de incentivo en acciones valorado en más de US$ 100 millones.

El sueldo de Anderson supera con creces el salario anual promedio de $25,6 millones para un CEO actual, un récord histórico, según Equilar.

Dicha cifra supone una cantidad considerable, se mire como se mire, pero conviene contextualizar, reporta el medio estadounidense Barrons.

Según Coherent, Anderson obtuvo una maestría en administración de empresas (MBA) y una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica de la Universidad de Purdue y una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de Minnesota.

Coherent nació en 1971 con el inusual nombre de II-VI, que hace referencia a los grupos II y VI de la tabla periódica, ya que la empresa comenzó produciendo telururo de cadmio perteneciente a esos dos grupos. II-VI adquirió el fabricante de láseres Coherent en 2022 y adoptó el nombre, un poco menos ambiguo, de esta empresa.