El cobre sube en Londres y rompe los US$ 5 en Nueva York: todas las miradas apuntan a China

El cobre retomó su camino alcista luego del ajuste que experimentaron los precios tras haber tocado máximos históricos en términos nominales hace dos semanas.

La materia prima sube en la jornada de hoy gracias a las expectativas en torno a posibles medidas de estímulo de China, el mayor consumidor de cobre del planeta y principal socio comercial de Chile.

En el mercado de futuros de Nueva York (Comex), el precio rompió los US$ 5 la libra con un alza de 2,72%. Se trata de su nivel más alto desde el 13 de octubre pasado.

En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre logró un alza de 1,86%, lo que supone el mayor salto diario desde principios de mes. De acuerdo a los registros de Cochilco, la libra alcanzó los US$ 4,89, lo que representa su nivel más alto desde el máximo histórico de US$ 4,929 del 9 de octubre.

El cobre que se cotiza en Londres acumula un alza de más de 24% en lo que va de 2025, mientras que en Nueva York el saltó es aún mayor, de 28%.

Las miradas del mercado apuntan hacia China y su plan quinquenal de desarrollo, el cual debería ser aprobado por el Cuarto Pleno del Partido Comunista Chino (PCC).

“China está bastante fuerte, la mayoría de los datos macroeconómicos del país han sido bastante buenos, y creo que hay bastantes posibilidades de que recibamos más estímulos”, dijo a la agencia Reuters Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

Oferta de cobre

El aumento del precio del cobre. En la imagen, Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals. Andres Perez

Hay que recordar que los precios del cobre han subido con fuerza este año en medio de los problemas de suministro, los cuales se acentuaron tras la paralización que sufrieron las operaciones de la mina Grasberg, en Indonesia, a la que se suman los problemas en El Teniente y otras faenas relevantes.

“ La industria global del cobre continúa enfrentando altos niveles de interrupciones , así como factores estructurales tales como la disminución de las leyes y el aumento de la dureza del mineral”, dijo Iván Arriagada, presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals.

El ejecutivo informó, de hecho, que la producción de cobre del brazo minero del grupo Luksic de este año se ubicará en el rango inferior de las proyecciones informadas al mercado, aunque para los últimos tres meses se anticipa un aumento en las leyes y en el tratamiento de los minerales que explota Minera Los Pelambres.

Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma global de inversiones de XTB Latam, advirtió que el alza del metal rojo se ha visto favorecido por el fortalecimiento de la demanda en el sector de infraestructura y un escenario de debilidad en la oferta.

“Esta situación se ha visto acentuada por la minera Antofagasta PLC, que proyecta alcanzar solo el límite inferior de sus planes de producción para 2025 y anticipa un nivel de producción para el próximo año inferior a lo esperado por los analistas, lo que agrega mayor presión sobre el suministro del metal”, sostuvo