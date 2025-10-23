SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El cobre sube en Londres y rompe los US$ 5 en Nueva York: todas las miradas apuntan a China

En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre logró un alza de 1,86%, lo que supone el mayor salto diario desde principios de mes.

David NogalesPor 
David Nogales
El aumento del precio del cobre Oliver Llaneza Hesse

El cobre retomó su camino alcista luego del ajuste que experimentaron los precios tras haber tocado máximos históricos en términos nominales hace dos semanas.

La materia prima sube en la jornada de hoy gracias a las expectativas en torno a posibles medidas de estímulo de China, el mayor consumidor de cobre del planeta y principal socio comercial de Chile.

En el mercado de futuros de Nueva York (Comex), el precio rompió los US$ 5 la libra con un alza de 2,72%. Se trata de su nivel más alto desde el 13 de octubre pasado.

En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre logró un alza de 1,86%, lo que supone el mayor salto diario desde principios de mes. De acuerdo a los registros de Cochilco, la libra alcanzó los US$ 4,89, lo que representa su nivel más alto desde el máximo histórico de US$ 4,929 del 9 de octubre.

El aumento del precio del cobre Oliver Llaneza Hesse

El cobre que se cotiza en Londres acumula un alza de más de 24% en lo que va de 2025, mientras que en Nueva York el saltó es aún mayor, de 28%.

Las miradas del mercado apuntan hacia China y su plan quinquenal de desarrollo, el cual debería ser aprobado por el Cuarto Pleno del Partido Comunista Chino (PCC).

“China está bastante fuerte, la mayoría de los datos macroeconómicos del país han sido bastante buenos, y creo que hay bastantes posibilidades de que recibamos más estímulos”, dijo a la agencia Reuters Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

Oferta de cobre

El aumento del precio del cobre. En la imagen, Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals. Andres Perez

Hay que recordar que los precios del cobre han subido con fuerza este año en medio de los problemas de suministro, los cuales se acentuaron tras la paralización que sufrieron las operaciones de la mina Grasberg, en Indonesia, a la que se suman los problemas en El Teniente y otras faenas relevantes.

La industria global del cobre continúa enfrentando altos niveles de interrupciones, así como factores estructurales tales como la disminución de las leyes y el aumento de la dureza del mineral”, dijo Iván Arriagada, presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals.

El ejecutivo informó, de hecho, que la producción de cobre del brazo minero del grupo Luksic de este año se ubicará en el rango inferior de las proyecciones informadas al mercado, aunque para los últimos tres meses se anticipa un aumento en las leyes y en el tratamiento de los minerales que explota Minera Los Pelambres.

El aumento del precio del cobre

Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma global de inversiones de XTB Latam, advirtió que el alza del metal rojo se ha visto favorecido por el fortalecimiento de la demanda en el sector de infraestructura y un escenario de debilidad en la oferta.

“Esta situación se ha visto acentuada por la minera Antofagasta PLC, que proyecta alcanzar solo el límite inferior de sus planes de producción para 2025 y anticipa un nivel de producción para el próximo año inferior a lo esperado por los analistas, lo que agrega mayor presión sobre el suministro del metal”, sostuvo

Lee también:

Más sobre:CobreChinaMaterias primasLos Pelambres

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

Elizalde, el componedor: ministro asume rol de mediador entre La Moneda y Pardow de cara a la AC que se complica

El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

“No llegan a trabajar”: Boric reprocha ausencias en la Cámara y llama a diputados a dedicar su tiempo a legislar

Tribunal criticó a Fiscalía por violar derecho a ser juzgado en tiempo razonable, pero se tomará plazo máximo de 10 meses para redactar fallo de SQM

La declaración en defensa de Diego Pardow que no vio la luz y profundizó el desorden oficialista

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”
Chile

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

Elizalde, el componedor: ministro asume rol de mediador entre La Moneda y Pardow de cara a la AC que se complica

El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios
Negocios

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios

Candidato sorpresa en la carrera por Carrefour en Argentina complicaría las aspiraciones de Cencosud

CEO de Entel por telecomunicaciones: “Antes los operadores se peleaban por entrar. Hoy quiebran o se quieren ir”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Tendencias

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League
El Deportivo

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League

“Esto es Wembley”: cómo llega la cancha del Nacional para el duelo clave de la U tras los 18 partidos del Mundial Sub 20

La ANFP y TNT explican las nuevas reglas para las reprogramaciones: “En Chile nos acostumbramos a suspender partidos”

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas
Cultura y entretención

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania
Mundo

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

La Unesco condena el robo en el Louvre y avisa de “graves consecuencias” ante el tráfico de bienes culturales

Ascienden a doce los muertos por la explosión de una fábrica militar en Rusia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales