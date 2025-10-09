SUSCRÍBETE
El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

En la Bolsa de Metales de Londres.

David NogalesPor 
David Nogales
El cobre llega a un nivel histórico. Oliver Llaneza Hesse

Hasta que lo logró. Después de un rally de seis alzas consecutivas, el precio del cobre superó el récord del 20 de mayo de 2024 y registró una marca histórica en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la libra se transó en US$ 4,93, el precio nominal más alto desde que se tiene registro.

El alza se da en una coyuntura marcada por una demanda creciente de cobre en el contexto de la transición mundial hacia las energías limpias y el boom de la electromovilidad.

Sin embargo, buena parte del aumento del precio está asociado a los problemas de suministro. Claro porque algunos importantes yacimientos de cobre han enfrentado diversos problemas que han afectado directamente la producción.

El más relevante de todos ellos ha sido Grasberg. La seguda mayor mina de cobre del mundo (sólo superada por Escondida, de BHP, en Chile) sufrió un alud que obligó a Freeport a declarar fuerza mayor.

Desde ese evento, el precio del cobre ha saltado casi 10% en la Bolsa de Metales de Londres.

Cobre

