SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El día en que Pedro Pablo Larraín solicitó remover al liquidador de Sartor, pero la CMF lo rechazó

Eso revelan actas de sesión de la CMF de mayo y junio. “Sobre el supuesto conflicto de interés entre el liquidador y Credicorp Capital Asset Management AGF, se considera importante recalcar que la participación que en el pasado pudiesen haber tenido el señor Budinich en un comité de vigilancia de un fondo administrado por otra sociedad administradora, no implica `prestar servicios de distinta índole a Credicorp`”, afirma el acta.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
Andres Perez

El 20 de mayo los consejeros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) realizaron una sesión ordinaria donde uno de los puntos de la tabla apuntaba a analizar una solicitud de remoción del liquidador de Sartor AGF presentada por Pedro Pablo Larraín, fundador y presidente de Sartor.

Anteriormente, Larraín ya había criticado al liquidador designado por la CMF en diciembre de 2024, Ricardo Budinich, a quien acusó de estar “favoreciendo al grupo peruano Credicorp”. De hecho, en marzo envió una carta a los aportantes que versaba sobre este asunto.

Eso se conocía. Lo que no se sabía era que el 21 de abril Larraín solicitó a la CMF “iniciar investigaciones y procedimientos en contra del liquidador, y en su mérito, determinar su remoción”, así como ”levantar de manera inmediata y urgente el bloqueo de los sistemas informáticos y de almacenamiento digital de las empresas que no gestiona el liquidador”, según revela el acta de la sesión ordinaria que hicieron los consejeros de la CMF el 20 de mayo.

Ese documento también detalla que se dio esta información a Budinich, para que envíe a la CMF sus argumentos y antecedentes pertinentes.

En cuanto a lo dicho por Larraín, el acta de la sesión afirma que “en lo relativo a la supuesta faltar de transparencia por parte de esta Comisión al momento de designar al liquidador de Sartor AGF, se reitera que (…) esta potestad no está legalmente sujeta a aprobación o consulta de la misma AGF o de terceros”.

Y agrega que “sobre el supuesto conflicto de interés entre el liquidador y Credicorp Capital Asset Management AGF, se considera importante recalcar que la participación que en el pasado pudiesen haber tenido el señor Budinich en un comité de vigilancia de un fondo administrado por otra sociedad administradora, no implica `prestar servicios de distinta índole a Credicorp`”.

Entre otras cosas, el acta también señala que “en cuanto a las reuniones entre el liquidador y los representantes de ASB Bank, relativas al fondo de inversión rescatable de Sartor Leasing, se indica que esta Comisión estuvo al tanto de estas negociaciones, las cuales eran tendientes a lograr un acuerdo que pudiera evitar la interposición de una demanda ejecutiva por las deudas que mantiene dicho fondo con el banco panameño, agregándose que, justamente por no ser posible un acuerdo entre las dos partes, dadas las condiciones patrimoniales del fondo, el banco panameño procedió a la demanda ejecutiva”.

En ese sentido, después de esos argumentos que expuso el director general jurídico de la CMF, José Antonio Gaspar, se propuso rechazar lo requerido por Larraín “considerando que, tanto la resolución que designa al señor Budinich como liquidador como las resoluciones que ordenan la liquidación de los fondos de inversión rescatables Sartor Leasing, por un lado, y Sartor Táctico Perú y Sartor Facturas USD, por el otro, contienen un detallado análisis de la motivación detrás de dichos actos”, asegura el acta.

Bajo este escenario, los consejeros de manera unánime acordaron rechazar la solicitud de Larraín en cuanto a remover al liquidador de Sartor AGF y todas sus otras peticiones “por improcedentes”.

Eso sí, en esa votación no concurrió el comisionado Augusto Iglesias por estar haciendo uso de su feriado legal, además, se abstuvo de votar el comisionado Beltrán de Ramón “en virtud de su decisión de inhabilitarse y abstenerse de participar y votar en decisiones adoptadas en sesiones de Consejo referidas a materias de supervisión que afecten o se relacionen con Sartor AGF”.

Eso significa que votaron las comisionadas Solange Berstein (presidenta), Bernardita Piedrabuena, y Catherine Tornel.

El 19 de junio, el consejo de la CMF nuevamente se pronunció sobre este asunto, a raíz de una reposición que interpuso Larraín en contra de esa resolución que había dictado la CMF. Ahí se pronunciaron Piedrabuena, Berstein e Iglesias, dado que Tornel estaba haciendo uso de su feriado legal, mientras que De Ramón se abstuvo de votar en este tema.

Allí, nuevamente la unanimidad del Consejo acordó rechazar el recurso de reposición interpuesto por Larraín.

Más sobre:SartorCMF

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Pedro Sienna 2024

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Agencias de la ONU condenan ataque del ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara
Chile

Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Gobierno fustiga propuesta de Kast en pensiones y la califica de “lamentable y regresiva”

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos
Negocios

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Chile frente a una nueva oportunidad de crecimiento

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”
El Deportivo

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”

Parte a la Ligue 1: Damián Pizarro deja el Udinese para buscar continuidad en Francia

Miles de banderas, fuegos artificiales y con promesa de mejoras: el lado B del emotivo retorno de la UC al Claro Arena

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”
Cultura y entretención

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre
Mundo

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Agencias de la ONU condenan ataque del ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

Haití: ante la falta de resultados, EE.UU. quiere una reforma de la misión multinacional de seguridad

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo