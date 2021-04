El dólar cae a su nivel más bajo desde julio de 2019 gracias al impulso del precio del cobre

El dólar se encamina hacia su cuarta baja consecutiva frente al peso chileno y, en las primeras operaciones del mercado interbancario local, se instala en mínimos desde finales de julio de 2019.

Concretamente, la divisa estadounidense se cotiza en una punta vendedora de $ 694 lo que representa un retroceso de $ 3,32 en relación al cierre de ayer.

Buena parte de la fortaleza del peso chileno se explica por el cobre. La materia prima no para de subir y los futuros superan los US$ 4,5 por libra, acercándose cada vez más a sus máximos históricos. Ello en medio del debate de si está o no en un superciclo.

A esto se suma la debilidad global del dólar. El denominado dollar index, que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de sesis onedas líquidas, entre ellas el euro, se ubica en mínimos desde fines de febrero.

“El tipo de cambio se encuentra cotizando en los $695, y es muy posible que vaya en busca de los $690, debido a las continuas subidas del precio del metal rojo y la calma que al mercado por parte de la Fed que mantiene el tono dovish en su discurso, comentando que la tasa de interés se mantenga en cercana 0 y que el tapering no se va a ejecutar hasta el 2022″, dijo Pablo Mundaca, analista de mercados de XTB Latam.

La cotización también coincide con el buen ánimo de los mercados internacionales, que a esta hora digieren el dato del PIB de EEUU que se expandió 6,4% en el primer trimestre del año.

El tema de la tensión política no se ha esfumado del todo y, de acuerdo a algunos expertos, podria alterar la cotización.

“Mucha atención con lo que pase a nivel político en nuestro país, ya que mayor incertidumbre puede generar que salgan capitales, lo que apoyaría un impulso de corto plazo, a pesar de mantener fundamentos bajistas”, dijo Ricardo Bustamante, Jefe de Estudios Trading de Capitaria.