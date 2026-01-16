SUSCRÍBETE POR $1100
    El fin de una era: Telefónica se despide de Wall Street tras casi cuatro décadas

    La firma llegó al mayor mercado bursátil del mundo el 12 de junio de 1987, convirtiéndose en la primera empresa española en cotizar en Estados Unidos.

    David Nogales 
    David Nogales
    Eduardo Parra - Europa Press

    El fin de una era bursátil para Telefónica en Wall Street ya tiene fecha. Las acciones de la operadora se negociarán por última vez este viernes en la Bolsa de Nueva York y el próximo domingo 18 de enero se hará efectiva la exclusión oficial de sus títulos de la plaza neoyorquina.

    La firma llegó al mayor mercado bursátil del mundo el 12 de junio de 1987, convirtiéndose en la primera empresa española en cotizar en Estados Unidos.

    La cuenta atrás comenzó formalmente el pasado 8 de enero, cuando Telefónica presentó ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) el formulario con el que confirmó su decisión de dejar de cotizar de forma voluntaria en Nueva York.

    De acuerdo con los plazos establecidos en este tipo de procedimientos, ese trámite activó un periodo de 10 días hasta que la medida se concrete.

    Qué pasó con Telefónica en Wall Street Andrew Kelly

    Con esta presentación, la empresa ratificó el movimiento que había anunciado el 17 de diciembre, cuando comunicó su intención de iniciar el proceso para excluir voluntariamente de cotización sus american depositary shares (ADS), cada una representativa de una acción ordinaria de Telefónica y negociadas en Wall Street a través de american depositary receipts (ADR).

    Telefónica no ha previsto la cotización, negociación y/o registro de los ADS en otro mercado de valores o sistema de cotización estadounidense”, dijo la firma en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, el regulador español).

    En ese contexto, precisó que “los titulares de ADS tendrán la opción de canjear sus ADS por acciones ordinarias negociadas en las bolsas de valores españolas”.

    Asimismo, la empresa indicó que “tiene la intención de convertir su actual programa de ADR en un programa de ADR nivel I, lo que permitirá a los titulares actuales de ADS seguir manteniéndolos y facilitará su negociación en el mercado extrabursátil estadounidense”.

    El repliegue de Telefónica en Wall Street no se limita a sus acciones.

    La compañía también inició el mecanismo para que sus bonos sénior a tipo fijo con vencimiento en 2027, 2036, 2038, 2047, 2048 y 2049 dejen de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

    Qué pasó con Telefónica en Wall Street

    Según sus planes, estos instrumentos de deuda pasarían a solicitar admisión en Euronext Dublín, ya que no está previsto que coticen en otro mercado estadounidense.

    A esto hay que sumar el proceso de desinversión de la firma española en Latinoamérica, en el que también está la operación en Chile.

    Tras la exclusión y la cancelación del registro en Estados Unidos, las acciones ordinarias de Telefónica seguirán cotizando en el mercado continuo español, donde actualmente se concentra la mayor parte de la negociación de los inversores nacionales e internacionales de la compañía.

    De acuerdo a EuropaPress, la decisión se enmarca, principalmente, en la estrategia del grupo de reducir costos y carga administrativa, como parte de su plan estratégico de simplificación, con el que Telefónica busca racionalizar su estructura y focalizar su presencia en los mercados donde mantiene mayor volumen de negociación.

