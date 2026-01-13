SUSCRÍBETE POR $1100
    Telefónica sella alianza con OpenAI y ofrecerá ChatGPT Plus gratis por seis meses a clientes de Movistar

    Según destacó Telefónica, el objetivo es “democratizar el acceso” a tecnologías que hasta ahora estaban más asociadas a entornos profesionales. El servicio está dirigido al mercado español.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Así se preparan las universidades chilenas para la llegada de la inteligencia artificial Thomas Fuller / SOPA Images

    Suman y siguen los anuncios y alianzas en torno a la IA. Casi al mismo tiempo del acuerdo entre Google y Apple, la española Telefónica comunicó una alianza con ChatGPT que permitirá a los clientes de Movistar en España acceder de forma gratuita a ChatGPT Plus durante un periodo de seis meses.

    La iniciativa está vigente desde hoy 13 de enero.

    “Desde hoy, los clientes de Movistar pueden acceder durante seis meses, sin coste adicional ni compromiso de permanencia, a ChatGPT Plus, una de las suscripciones de asistente de IA más avanzadas del mercado”, señaló la compañía en un comunicado. El beneficio estará disponible para clientes con contrato miMovistar, Movistar Fusión y determinadas tarifas móviles y de Internet.

    La activación del servicio se realizará de manera completamente digital, a través del área de clientes en la web oficial o mediante la aplicación Mi Movistar. Una vez solicitado, el usuario recibirá un código o enlace único para registrarse en la plataforma de OpenAI y comenzar a utilizar de inmediato la versión de pago del asistente.

    Qué hizo Telefónica con ChatGPT. Photo:DavidNieto:www.visualxtreme.es

    Según destacó Telefónica, el objetivo es “democratizar el acceso” a tecnologías que hasta ahora estaban más asociadas a entornos profesionales.

    “Está diseñado para apoyar la redacción, el aprendizaje, la investigación y la asistencia profesional, lo que permite a los usuarios realizar sus actividades de forma más eficiente”, subrayó la empresa.

    La promoción contempla que, una vez finalizados los seis meses gratuitos, el servicio podrá renovarse con un coste mensual cercano a los 23 euros, siempre que el cliente acepte continuar con la suscripción.

    El acuerdo con OpenAI se enmarca en una tendencia más amplia del mercado digital, marcada por el auge de las suscripciones premium de inteligencia artificial.

    Telefónica ya había incursionado en este terreno a comienzos de 2025, cuando se convirtió en la primera marca nacional en ofrecer servicios de IA avanzada mediante un acuerdo con Perplexity.

    Desde la compañía destacan que esta estrategia no solo amplía el portafolio de servicios, sino que también posiciona a España como un mercado relevante para la adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial.

