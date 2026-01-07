SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Millicom se sumaría a la lista de interesados por Telefónica Chile

    La empresa dueña de la marca Tigo ya cuenta con presencia en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y Paraguay. De acuerdo a Bloomberg, ahora buscará incluir a Chile en sus mercados.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    En el último tiempo el interés por los activos de Telefónica en Chile está sumando más y más interesados. De acuerdo a lo consignado por Bloomberg Millicom se habría sumado a la lista de las empresas que buscan quedarse con lo que hoy se conoce como Movistar en el país.

    De acuerdo a lo mencionado por dicho medio, Millicom ha manifestado su interés por presentar una oferta, sumando así a Chile a los numerosos países en los que opera en la región.

    Millicom es una empresa con sede central en Luxemburgo, pero que mantiene una amplia presencia en América Latina, con la marca Tigo, principalmente en el centro del continente. La firma tiene presencia en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y Paraguay.

    En el medio de la salida de Telefónica de toda América, excepto por Brasil, Millicom se quedó con las operaciones en Panamá, Costa Rica y Nicaragua en el 2019 por un total de US$1.650 millones. Posteriormente se hizo de las operaciones de Telefónica en Colombia, Uruguay y Ecuador.

    En desarrollo...

    Más sobre:TelecomunicacionesMilicomTelefónica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    Sindicato de Mantoverde dice que fracasaron conversaciones con la minera y siguen en huelga indefinida

    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    Pivotes lanza campaña para rechazar norma de “amarre” en proyecto de reajuste al sector público

    Desde la compra a la invasión: los escenarios ante la eventual toma de control de Groenlandia por parte de EE.UU.

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Lo más leído

    1.
    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    2.
    La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

    La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

    3.
    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    4.
    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
    Chile

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Presidente Anfup por reforma a Gendarmería: “Los gremios no somos el problema. Aquí hay un problema estructural del mando”

    “Ley Soria”: gobierno plantea norma para asegurar que políticos con más de 75 años puedan ser ministros o parlamentarios

    Sindicato de Mantoverde dice que fracasaron conversaciones con la minera y siguen en huelga indefinida
    Negocios

    Sindicato de Mantoverde dice que fracasaron conversaciones con la minera y siguen en huelga indefinida

    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    Pivotes lanza campaña para rechazar norma de “amarre” en proyecto de reajuste al sector público

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta
    Tendencias

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    El triatlón más importante de Sudamérica: los beneficios detrás del Ironman 70.3 de Pucón
    El Deportivo

    El triatlón más importante de Sudamérica: los beneficios detrás del Ironman 70.3 de Pucón

    En vivo: Barcelona se enfrenta a Athletic por la Supercopa de España

    La U le busca salida a Leandro Fernández: el misterio detrás de la inminente partida del delantero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Cultura y entretención

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Desde la compra a la invasión: los escenarios ante la eventual toma de control de Groenlandia por parte de EE.UU.
    Mundo

    Desde la compra a la invasión: los escenarios ante la eventual toma de control de Groenlandia por parte de EE.UU.

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro