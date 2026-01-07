Millicom se sumaría a la lista de interesados por Telefónica Chile

En el último tiempo el interés por los activos de Telefónica en Chile está sumando más y más interesados. De acuerdo a lo consignado por Bloomberg Millicom se habría sumado a la lista de las empresas que buscan quedarse con lo que hoy se conoce como Movistar en el país.

De acuerdo a lo mencionado por dicho medio, Millicom ha manifestado su interés por presentar una oferta, sumando así a Chile a los numerosos países en los que opera en la región.

Millicom es una empresa con sede central en Luxemburgo, pero que mantiene una amplia presencia en América Latina, con la marca Tigo, principalmente en el centro del continente. La firma tiene presencia en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y Paraguay.

En el medio de la salida de Telefónica de toda América, excepto por Brasil, Millicom se quedó con las operaciones en Panamá, Costa Rica y Nicaragua en el 2019 por un total de US$1.650 millones. Posteriormente se hizo de las operaciones de Telefónica en Colombia, Uruguay y Ecuador.

En desarrollo...