Los números de Virgin Mobile en Chile, cuya firma dueña sería una de las interesadas en Telefónica

La venta de Telefónica en Chile sigue dando giros. Fuentes del mercado de las telecomunicaciones apuntan ahora a un nuevo interesado: la firma Beyond One, con sede en Dubai, que en Chile es dueña de Virgin Mobile, habría presentado una oferta por los activos de Movistar en este país de acuerdo confirmaron algunas fuentes de la industria a Pulso.

En 2023, Beyond One adquirió las operaciones de Virgin Mobile Latin America, que tenía activos en México, Colombia y Chile. En ese entonces, la compañía declaraba su intención de convertirse en un proveedor líder de servicios digitales en un mercado en crecimiento en todo el mundo. Ya había comprado anteriormente las operaciones de Virgin Mobile en el Medio Oriente, África, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait.

Beyond One hasta hace poco estaba afinando la compra del negocio mexicano de Telefónica. Estos activos, de acuerdo a las estimaciones de Forbes México, podrían costar cerca de US$610 millones. En la industria local han valorizado a la operación en Chile del grupo español en una cifra que ronda los US$1.300 millones, pero el pago por hacerse de los activos sería mucho menor, pues habría que descontar pasivos por unos US$1.000 millones.

Aunque los números de Beyond One no son públicos, al igual que los de Virgin Mobile, durante el 2024 la filial chilena se enfrentó a una demanda laboral por despido injustificado en la que expuso la mala situación financiera que sostiene desde hace varios años ya, incluso antes de la llegada de la multinacional a su control.

Al responder la demanda, Virgin Mobile apuntó que desde el 2017 en adelante “viene disminuyendo sus ventas y sus márgenes sistemáticamente”. En el 2016 tenía ingresos de $21 mil millones y se redujeron año a año hasta finalizar el 2023 con $4 mil millones. “Esta tendencia decreciente en los ingresos evidencia la progresiva disminución de la capacidad económica de la empresa”, dijo en la acción legal.

Explicó que los ingresos de la empresa dependían únicamente de la venta de productos de telefonía móvil. Sus abonados alcanzaron un máximo en el 2012, totalizando 362.334, pero a diciembre del 2023 llegaron a 50.794, una reducción de casi 86% en 11 años.

Las cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a septiembre muestran que el total de abonados de Virgin Mobile fue de 40.616, equivalente a una disminución de 16,9% versus el mismo mes del 2024. La participación de mercado de la compañía es de apenas un 1,17%, mientras que en el 2016 era de un 1,6%.

“A esta crítica situación financiera, se sumaron los problemas derivados del estallido social y la pandemia, que llevaron, en noviembre del año 2021, al cierre de los puntos de venta de la empresa con los que contaba en 23 estaciones de Metro, perdiendo así uno de sus canales de distribución más importantes, reduciendo, naturalmente, la capacidad de venta de la empresa”, dijo Virgin Mobile en el documento.

Pérdidas se profundizan

“En razón de estas caídas en los ingresos, desde hace cinco años, la empresa ha estado calificada en los estados financieros auditados como ‘empresa en marcha’, lo que en la práctica significa que los gestores tienen serias dudas de continuar funcionando, requiriéndose de una intervención significativa para salvar el negocio" , establece el escrito.

Así, cita a sus estados financieros: “la compañía registra pérdidas recurrentes en sus operaciones, posee déficit patrimonial y capital de trabajo negativo. Con la actual estructura productiva y en el entorno comercial en que actualmente desarrolla su actividad, no es posible determinar si se revertirán las pérdidas en las operaciones y que el patrimonio se tornará positivo, por lo que se ha incluido una declaración con la existencia de una duda sustancial acerca de la capacidad de la compañía para continuar como una empresa en marcha”.

Asimismo relata cómo sus pérdidas se han ido profundizando progresivamente desde 2017, cuando llegaban a $18 mil millones. Al cierre del 2023, totalizó pérdidas por casi $29 mil millones.

Explican que Virgin tenía al 2024 deudas con Telefónica, como proveedor de servicio de red, de US$5,5 millones. Adicionalmente, tuvo que recurrir a la filial colombiana de Virgin Mobile, con préstamos de rescates que sumaron un total de US$2 millones, que fueron pagados en 2021 y 2023.