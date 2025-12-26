SUSCRÍBETE POR $1100
    Los números de Virgin Mobile en Chile, cuya firma dueña sería una de las interesadas en Telefónica

    Desde el 2023 Beyond One es el dueño de Virgin Mobile en América Latina, incluido Chile. Pero desde hace varios años antes, la empresa de telecomunicaciones en el país viene disminuyendo sus ingresos y profundizando pérdidas.

    Por 
    Paulina Ortega
     
    Ignacio Badal
    Virgin Mobile

    La venta de Telefónica en Chile sigue dando giros. Fuentes del mercado de las telecomunicaciones apuntan ahora a un nuevo interesado: la firma Beyond One, con sede en Dubai, que en Chile es dueña de Virgin Mobile, habría presentado una oferta por los activos de Movistar en este país de acuerdo confirmaron algunas fuentes de la industria a Pulso.

    En 2023, Beyond One adquirió las operaciones de Virgin Mobile Latin America, que tenía activos en México, Colombia y Chile. En ese entonces, la compañía declaraba su intención de convertirse en un proveedor líder de servicios digitales en un mercado en crecimiento en todo el mundo. Ya había comprado anteriormente las operaciones de Virgin Mobile en el Medio Oriente, África, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait.

    Beyond One hasta hace poco estaba afinando la compra del negocio mexicano de Telefónica. Estos activos, de acuerdo a las estimaciones de Forbes México, podrían costar cerca de US$610 millones. En la industria local han valorizado a la operación en Chile del grupo español en una cifra que ronda los US$1.300 millones, pero el pago por hacerse de los activos sería mucho menor, pues habría que descontar pasivos por unos US$1.000 millones.

    Aunque los números de Beyond One no son públicos, al igual que los de Virgin Mobile, durante el 2024 la filial chilena se enfrentó a una demanda laboral por despido injustificado en la que expuso la mala situación financiera que sostiene desde hace varios años ya, incluso antes de la llegada de la multinacional a su control.

    Al responder la demanda, Virgin Mobile apuntó que desde el 2017 en adelante “viene disminuyendo sus ventas y sus márgenes sistemáticamente”. En el 2016 tenía ingresos de $21 mil millones y se redujeron año a año hasta finalizar el 2023 con $4 mil millones. “Esta tendencia decreciente en los ingresos evidencia la progresiva disminución de la capacidad económica de la empresa”, dijo en la acción legal.

    Explicó que los ingresos de la empresa dependían únicamente de la venta de productos de telefonía móvil. Sus abonados alcanzaron un máximo en el 2012, totalizando 362.334, pero a diciembre del 2023 llegaron a 50.794, una reducción de casi 86% en 11 años.

    Las cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a septiembre muestran que el total de abonados de Virgin Mobile fue de 40.616, equivalente a una disminución de 16,9% versus el mismo mes del 2024. La participación de mercado de la compañía es de apenas un 1,17%, mientras que en el 2016 era de un 1,6%.

    “A esta crítica situación financiera, se sumaron los problemas derivados del estallido social y la pandemia, que llevaron, en noviembre del año 2021, al cierre de los puntos de venta de la empresa con los que contaba en 23 estaciones de Metro, perdiendo así uno de sus canales de distribución más importantes, reduciendo, naturalmente, la capacidad de venta de la empresa”, dijo Virgin Mobile en el documento.

    Pérdidas se profundizan

    “En razón de estas caídas en los ingresos, desde hace cinco años, la empresa ha estado calificada en los estados financieros auditados como ‘empresa en marcha’, lo que en la práctica significa que los gestores tienen serias dudas de continuar funcionando, requiriéndose de una intervención significativa para salvar el negocio", establece el escrito.

    Así, cita a sus estados financieros: “la compañía registra pérdidas recurrentes en sus operaciones, posee déficit patrimonial y capital de trabajo negativo. Con la actual estructura productiva y en el entorno comercial en que actualmente desarrolla su actividad, no es posible determinar si se revertirán las pérdidas en las operaciones y que el patrimonio se tornará positivo, por lo que se ha incluido una declaración con la existencia de una duda sustancial acerca de la capacidad de la compañía para continuar como una empresa en marcha”.

    Asimismo relata cómo sus pérdidas se han ido profundizando progresivamente desde 2017, cuando llegaban a $18 mil millones. Al cierre del 2023, totalizó pérdidas por casi $29 mil millones.

    Explican que Virgin tenía al 2024 deudas con Telefónica, como proveedor de servicio de red, de US$5,5 millones. Adicionalmente, tuvo que recurrir a la filial colombiana de Virgin Mobile, con préstamos de rescates que sumaron un total de US$2 millones, que fueron pagados en 2021 y 2023.

    Directora del SEA: "Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario"

    Directora del SEA: "Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario"

    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición
    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición

    Dos carabineros lesionados tras accidente de tránsito entre patrulla policial y bus RED

    Más de 400 personas evacuadas y dos viviendas destruidas ha dejado incendio en Pichidegua

    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?
    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?

    Nvidia realiza la mayor adquisición de su historia con compra de activos de Groq

    Compras públicas por trato directo caen 23% en 2025 tras cambio a la ley

    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía
    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía

    Por qué Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Nigeria, según Trump

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B
    Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B

    El difícil presente del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo que pone en duda la continuidad de Matías Almeyda

    La tajante reacción del padre de Carlos Alcaraz al quiebre con Juan Carlos Ferrero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán
    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo

    Kim Jong Un ordena aumentar la producción de misiles en Corea del Norte en 2026

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación