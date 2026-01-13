Apple elige a Google para impulsar su estrategia de inteligencia artificial y renovar Siri

Apple y Google sellaron una alianza multianual para potenciar las funciones de inteligencia artificial del fabricante del iPhone, incluido un esperado rediseño de Siri que debería debutar más adelante este año.

El acuerdo se apoyará en la tecnología Gemini y en la infraestructura de nube de Google para los futuros modelos base de Apple, según una declaración conjunta obtenida por CNBC.

“Tras una evaluación cuidadosa, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más capaz para los Apple Foundation Models y estamos entusiasmados con las nuevas experiencias innovadoras que desbloqueará para nuestros usuarios”, señaló Apple en un comunicado emitido el lunes.

Ambas compañías precisaron que los modelos seguirán ejecutándose en los dispositivos de Apple y en su sistema de cómputo en nube privada.

Apple elige IA de Google para Siri. En la imagen, Gemini 3

Apple declinó comentar los términos del acuerdo, mientras que Google remitió a CNBC a la declaración conjunta. En agosto, Bloomberg había informado que Apple estaba en conversaciones iniciales con Google para utilizar un modelo Gemini personalizado en una nueva versión de Siri y que la compañía planeaba pagar cerca de US$1.000 millones anuales por el uso de la IA de Google.

La alianza se produce en medio del boom de la inteligencia artificial, las dudas sobre una burbuja en el sector pero que coincide con la estrategia IA de Google. En 2025, la compañía registró su mejor año desde 2009 y superó a Apple en capitalización bursátil la semana pasada por primera vez desde 2019, superando los US$ 4 billones.

Tras conocerse la noticia, las acciones subieron, aunque luego moderaron su avance.

Actualmente, Apple mantiene una asociación con OpenAI para integrar ChatGPT en Siri y Apple Intelligence para consultas complejas. La empresa indicó a CNBC que no realizará cambios en ese acuerdo, aunque no está claro qué implicancias tendrá la alianza con Google.

Por su parte, Google ha avanzado en su agenda de IA con el lanzamiento del modelo Gemini 3 y, en octubre, su CEO Sundar Pichai destacó que el negocio de nube de la compañía cerró más acuerdos por más de US$1.000 millones hasta el tercer trimestre de 2025 que en los dos años anteriores combinados.