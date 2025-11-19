Google lanza Gemini 3, su IA más potente hasta ahora
Entre las novedades de este modelo su integración directa en la búsqueda de Google, permitiendo consultas complejas con respuestas gráficas interactivas.
Suman y siguen los anuncios en torno a la inteligencia artificial. Ad portas de conocer los resultados de Nvidia y en medio de la ardua competencia con ChatGPT, Alphabet,la matriz de Google, presentó oficialmente Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado, con mejoras en razonamiento, creatividad y seguridad.
Gemini 3 es multimodal, esto es que comprende no solo texto, sino también imágenes y otros tipos de datos, y además puede resolver problemas científicos y matemáticos.
Adicionalmente, tiene un nuevo modo llamado Deep Think, que plantea múltiples hipótesis en paralelo para analizar tareas complejas, ideal para programación, investigación o planificación.
Gemini 3 estará disponible de inmediato en todos los productos clave de Google, incluida la búsqueda, lo que permite a los usuarios hacer consultas complejas y obtener respuestas con gráficos interactivos.
De acuerdo a sus ejecutivos, los nuevos avances en su modelo de inteligencia artificial representa un “salto enorme” en capacidades de razonamiento y codificación, informó Bloomberg.
“Somos la sala de máquinas de Google, y esta vez hemos conectado la IA en todas partes”, dijo Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, en una entrevista a Wired, que reproduce La Vanguardia.
Más creatividad y control
Gemini 3 puede transformar instrucciones simples en imágenes o aplicaciones funcionales
Google lanzó Antigravity, una plataforma que permite que agentes de IA escriban, prueben y verifiquen código de forma autónoma, usando un editor, un terminal y un navegador.
Seguridad y acceso premium
- La compañía afirma que este es su modelo más seguro: está diseñado para resistir ataques de manipulación (como la “inyección rápida”).
- El modo Deep Think estará disponible en el plan Google AI Ultra (US$ 249,99/mes).
“En resumen, Gemini 3 no es solo una versión más rápida; es un cambio que lo vuelve más capaz, autónomo y visualmente interactivo”, afirmó la propia IA de Google al ser consultado por las novedades del modelo.
