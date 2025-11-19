Google lanza Gemini 3, su IA más potente hasta ahora

Suman y siguen los anuncios en torno a la inteligencia artificial. Ad portas de conocer los resultados de Nvidia y en medio de la ardua competencia con ChatGPT, Alphabet,la matriz de Google, presentó oficialmente Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado, con mejoras en razonamiento, creatividad y seguridad.

Entre las novedades de este modelo su integración directa en la búsqueda de Google, permitiendo consultas complejas con respuestas gráficas interactivas.

Gemini 3 es multimodal, esto es que comprende no solo texto, sino también imágenes y otros tipos de datos, y además puede resolver problemas científicos y matemáticos.

Adicionalmente, tiene un nuevo modo llamado Deep Think, que plantea múltiples hipótesis en paralelo para analizar tareas complejas, ideal para programación, investigación o planificación.

Gemini 3 estará disponible de inmediato en todos los productos clave de Google, incluida la búsqueda, lo que permite a los usuarios hacer consultas complejas y obtener respuestas con gráficos interactivos.

De acuerdo a sus ejecutivos, los nuevos avances en su modelo de inteligencia artificial representa un “salto enorme” en capacidades de razonamiento y codificación, informó Bloomberg.

“Somos la sala de máquinas de Google, y esta vez hemos conectado la IA en todas partes”, dijo Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, en una entrevista a Wired, que reproduce La Vanguardia.

Más creatividad y control

Gemini 3 puede transformar instrucciones simples en imágenes o aplicaciones funcionales

Google lanzó Antigravity, una plataforma que permite que agentes de IA escriban, prueben y verifiquen código de forma autónoma, usando un editor, un terminal y un navegador.

Seguridad y acceso premium

La compañía afirma que este es su modelo más seguro: está diseñado para resistir ataques de manipulación (como la “inyección rápida”).

El modo Deep Think estará disponible en el plan Google AI Ultra (US$ 249,99/mes).

“En resumen, Gemini 3 no es solo una versión más rápida; es un cambio que lo vuelve más capaz, autónomo y visualmente interactivo”, afirmó la propia IA de Google al ser consultado por las novedades del modelo.



