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    El fuerte crecimiento de las tiendas de mascotas y clínicas veterinarias en los últimos 5 años

    GPS Property afirma que se han consolidado como uno de los rubros con mayor expansión dentro del retail de proximidad debido al crecimiento sostenido de la tenencia de mascotas en Chile. Desde Xbrein estiman que el gasto potencial mensual en tiendas especializadas y veterinarias a nivel país es de más de $200.000 millones.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Las mascotas cada vez han cobrado más relevancia en los hogares en Chile, donde las familias dedican más tiempo y más recursos en el cuidado de los perros, gatos y otro tipo de animales domesticados. Con esto, en todas las ciudades se han expandido con fuerza tanto las clínicas veterinarias como las tiendas de mascotas.

    “El crecimiento sostenido de la tenencia de mascotas en Chile está generando un cambio relevante en la composición del comercio de barrio y, especialmente, en los strip centers de Santiago. Durante el último año las veterinarias y tiendas especializadas en mascotas se han consolidado como uno de los rubros con mayor expansión dentro del retail de proximidad, impulsadas por una demanda creciente de productos y servicios asociados al cuidado animal”, asegura un estudio realizado por la consultora inmobiliaria GPS Property.

    Los datos de la compañía apuntan a que las veterinarias se han expandido un 22% durante el 2025 en strip centers de la Región Metropolitana. Las tiendas de mascotas, por su parte, aumentaron en torno a un 18% en el mismo periodo. “En conjunto, ambos formatos ya representan casi el 10% de los locales activos en centros comerciales de barrio en Santiago, duplicando la participación que tenían hace cinco años”, declaró GPS.

    “El crecimiento del sector responde a un cambio estructural en los hábitos de los hogares. En Chile se estima que existen más de 12 millones de perros y gatos con dueño, lo que ha impulsado un aumento sostenido en el gasto destinado a alimentación, salud, cuidado y entretenimiento de las mascotas”, explica la consultora inmobiliaria.

    Esto ha significado que operadores de strip centers busquen que sus centros comerciales tengan una veterinaria como arrendataria, ya que genera un flujo constante de clientes, independiente del ciclo económico, con una demanda relativamente estable versus otros tipos de comercios.

    De acuerdo a un informe elaborado por Xbrein, más de $200 mil millones es la sumatoria de gasto potencial mensual en tiendas de mascotas y veterinarias a nivel país. “En términos comparativos, este monto representa aproximadamente el 50% del gasto potencial mensual en Farmacias, el cual supera los $400 mil millones. Esto da cuenta de la relevancia que ha alcanzado el mercado de productos y servicios para mascotas a nivel nacional”, dice el documento.

    Detalla que el gasto promedio mensual potencial en hogares ABC1 ronda los $81.490 en tiendas de mascotas y veterinarias. En hogares C2 el monto llega a $43.780.

    Dónde están y cómo se expanden

    De acuerdo a Xbrein, a lo largo de Chile hay un total de 3.139 tiendas de mascotas y veterinarias, que son transversales en todas las regiones, aunque la Región Metropolitana concentra la mayor parte, con el 41,1% del total. Otras regiones con un alto porcentaje son Valparaíso con un 12%, Biobío con casi un 9%, Maule con un 5,8% y Coquimbo con un 5,3%.

    El informe de Xbrein muestra un fuerte crecimiento de las tiendas de mascotas en todas las regiones en los últimos 5 años. Desde el 2021 al 2026, las localizaciones se han incrementado un 71% a nivel nacional. Todas las regiones han experimentado alzas por sobre el 30%.

    En la Región Metropolitana la expansión en los últimos 5 años ha sido de 61%, pero no es de las regiones que más crece, puesto que en varias más que se ha duplicado el número de ubicaciones. Las alzas más relevantes se han observado en Aysén, donde el incremento ha sido de 300%, y en Magallanes con una expansión de 194%.

    Valparaíso también ha tenido un fuerte crecimiento, ampliando sus localizaciones en un 117% en 5 años, al igual de Los Ríos que se incrementaron en un 108,1%.

    Donde menos han crecido ha sido en Antofagasta con un alza de 30,8%, Arica y Parinacota con 33,3%, y el Biobío con 44,3%.

    El rubro está bastante atomizado, pero el líder del mercado es Super Zoo, con apenas un 2,23% de participación, con alrededor de 70 ubicaciones. Concentra el 4,9% del total de superficie de sala de venta en el país, con más de 10.000 metros cuadrados. Además, es la marca con mayor número de aperturas entre 2021 y 2026, con más de 30 ubicaciones adicionales.

    Otras cadenas relevantes son Pet Happy (1,1% del total de las tiendas), Be Foods (0,8%), Dr Pet (0,5%), Pet City (0,4%), Club de Perros y Gatos (0,4%), y Razas Pet (0,3%). Otras marcas concentran el 94,4% del mercado. “Pet Happy y Be Foods son las tiendas de mascotas que siguen en términos de nuevas aperturas entre 2021 y 2026 con más de 30 aperturas en conjunto“, precisa Xbrein.

    Desde GPS Property señalan que el crecimiento de veterinarias y tiendas de mascotas continuará en los próximos años, impulsado por la mayor “humanización” de los animales de compañía y por una industria cada vez más especializada en productos y servicios.

    Más sobre:ComercioTiendas de mascotasVeterinariasGPS PropertyXBreinMercado inmobiliario

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