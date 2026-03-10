El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

El desempeño de los fondos de pensiones en la primera semana del conflicto en Medio Oriente

El conflicto bélico en el Medio Oriente ha generado una ola de volatilidad en los mercados globales, una turbulencia que las AFP también han debido enfrentar en los fondos de pensiones.

El 28 de febrero iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Con este telón de fondo, durante la primera semana de guerra, los multifondos que gestionan las AFP han registrado una rentabilidad negativa, sin embargo, en el acumulado del año siguen anotando retornos positivos.

Esto, porque al comparar el valor cuota del 27 de febrero versus el registro del pasado 6 de marzo, disponibles en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, se obtiene que el multifondo A de las AFP (el más riesgoso) ha caído 0,82% en la primera semana de guerra. En el caso del fondo B la baja ha sido de 0,7%. Mientras que los multifondos C y D han marcado descensos del 1,19% y 1,25%, respectivamente. Por su parte, el multifondo E (el más conservador) ha bajado 0,73%.

A pesar del retroceso semanal, el desempeño acumulado de los multifondos durante lo que va del año continúa en terreno positivo: el fondo A acumula un alza de 2,3%, mientras que el fondo B ha aumentado 1,8% en lo que va del año, el C marca un alza de 1,3% y el D ha subido 1,09%. Por su parte, el fondo E registra una subida de 0,8%.

El economista jefe de EuroAmérica, Luis Felipe Alarcón, estima que el desempeño que han marcado los multifondos de las AFP en la primera semana del conflicto en Medio Oriente se explica por la caída que han registrado las bolsas y el alza en las tasas de interés. “Es esperable que la volatilidad continúe, en especial si persiste el escenario geopolítico y sus efectos, en particular sobre el precio del petróleo”, sostiene.

Durante la última semana el crudo Brent alcanzó cotizaciones de US$94 mientras que el benchmark WTI se transó en torno a los US$90, presionando los costos energéticos.

El gerente de inversiones de NVS AGF, Jorge García, cree que los retornos a la baja de esta primera semana de guerra se explican “principalmente por el importante sentimiento de risk off que vimos en los mercados” y agrega que en el caso de los multifondos las fuertes bajas en las bolsas a nivel global fueron compensadas en parte por la exposición que tienen al dólar.

A nivel local, la semana pasada el Ipsa registró un descenso de 7,66%, mientras que en Wall Street el S&P 500 y Dow Jones anotaron variaciones de -0,83% y -4,46%, respectivamente.

En este contexto de alta volatilidad, la semana pasada la Superintendencia de Pensiones ofició a las AFP y les pidió explicar sus decisiones de inversión para mitigar esta contingencia y detallar el modo en que han estado informando sobre esta situación a sus afiliados.

La Asociación de AFP a través del sitio web Previsionarios AFP dijo “la experiencia de los mercados financieros indica que las crisis globales tienden a ser transitorias. Las bajas de valor que se producen en períodos de incertidumbre suelen estar asociadas a reacciones de corto plazo, mientras que en horizontes más largos los mercados tienden a ajustarse y recuperarse”.

Allí agregaron que “en escenarios de volatilidad, una de las principales recomendaciones es evitar decisiones impulsivas basadas en movimientos de corto plazo. Cambiarse de fondo inmediatamente después de una caída puede significar materializar una pérdida que, con el tiempo, podría haberse recuperado”.

La directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, comenta que “la recomendación siempre es no hacer cambios bruscos (de multifondo); porque quien se cambia luego de una baja en la rentabilidad, capitaliza la pérdida, ya que estando en un fondo conservador le tomará más tiempo recuperar sus ahorros”.

La asesora también estima que las personas deben invertir de acuerdo a su tolerancia al riesgo, por lo que si hay afiliados que están nerviosos o intranquilos con la volatilidad de los mercados, y se cambian constantemente de multifondo por ese motivo, recomienda que se mantengan en algún fondo más conservador, pero sin efectuar cambios adicionales, ya que “las personas que viven cambiándose generalmente son asertivos 1 de 10 veces, pero al final no le ganan al mercado”.

Por su parte, el gremio afirma en Previsionarios AFP que “dado que los fondos de pensiones están pensados para horizontes de inversión prolongados, las fluctuaciones temporales forman parte del funcionamiento normal de los mercados financieros. Por ello, la decisión sobre en qué fondo estar debiera evaluarse considerando factores como la edad, los años que faltan para jubilar y la tolerancia al riesgo, más que las variaciones puntuales que puedan ocurrir en períodos de incertidumbre internacional”.