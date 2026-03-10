SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El lío de facturas falsas que afectó a Huawei y que la obligó a acudir al Tribunal Constitucional

    La gigante china acudió al Tribunal Constitucional en medio de un conflicto con un factoring por el cobro de facturas presuntamente falsas. Se trata de documentos que suman entre $400 millones a $1.000 millones.

    Por 
    Leonardo Cárdenas
     
    Sofía López
    El “regreso” de Huawei en 2025

    En medio del conflicto por el cable submarino que uniría Concón (Chile) con Hong Kong (China), una gigante tecnológica china enfrenta problemas legales en Chile. Esta semana, Huawei presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en una compleja disputa con una empresa de factoring.

    Según el escrito, la compañía asiática enfrenta una demanda del factoring Interfactor, que busca cobrar facturas por montos que oscilan entre los $400 millones y $1.000 millones. Estos documentos fueron cedidos por Franesmi, exproveedor de Huawei que prestaba servicios técnicos y de ingeniería en telecomunicaciones.

    Según el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago Interfactor, es propiedad de las familias Swett y Gálmez, y de acuerdo a su página web es una firma de factoring con enfoque en pequeñas y medianas empresas.

    Huawei Technologies es la principal empresa de tecnología en China y llegó a Chile en 2003. La firma asiática fue fundada en la provincia de Shenzhen en 1987 como agente de ventas para una empresa de Hong Kong que producía un servicio de telefonía y hoy opera en 170 países.

    En términos simples, en su escrito presentado al TC, Huawei sostiene que las facturas son “irregulares”, ya que su exproveedor no habría ejecutado los servicios que ahora el factoring pretende cobrar. De acuerdo con la presentación, que aún no ha sido acogida a tramitación, se trataría de facturas por servicios inexistentes, con descripciones adulteradas y precios superiores a los autorizados para cada prestación.

    Huawei pidió al Tribunal Constitucional declarar la inaplicabilidad constitucional del artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil (CPC), luego que fuera demandada por Interfactor, ante el 26° Juzgado Civil de Santiago. Ello permitiría fortalecer su defensa, al obligar al tribunal de primera instancia a considerar en la etapa de prueba el testimonio de uno de sus trabajadores: Nicolás de Gregorio Cortés, quien en ese momento se desempeñaba en el departamento de compras y adquisiciones de la firma asiática en Chile.

    Su testimonio cobra relevancia debido a que es el encargado del área que levantó alertas por montos de facturación muy superiores a las órdenes de compra emitidas. Además, fue quien pudo acceder a los documentos y conocer el detalle de estos, según explicó la empresa asiática en el documento.

    En este contexto, Huawei, representada por la abogada Pía Vásquez, pidió ante el TC citar a declarar en calidad de testigo a Nicolás de Gregorio Cortés, “quien, por su rol y funciones, posee un conocimiento directo y privilegiado del carácter ideológicamente falso o nulo de las facturas”, consignó el requerimiento.

    “Sin embargo, y precisamente en atención a la relevancia determinante de dicho testimonio, Interfactor formuló tacha en contra del testigo, invocando la causal establecida en el numeral 5° del artículo 358 del CPC", se lee en el documento.

    En tanto, la empresa china sostuvo que de acogerse el planteamiento del factoring “se le privaría de contar con un testigo clave para esclarecer los hechos que dieron lugar a la demanda ejecutiva interpuesta en su contra y, con ello, se vulneraría el principio de igualdad ante la ley, el derecho de defensa, el derecho al debido proceso legal y el principio de igualdad de armas”.

    Antecedentes

    Según el escrito ingresado por Huawei, Franesmi, habría emitido aproximadamente 600 facturas falsas que, de acuerdo con el requerimiento ingresado por Huawei, “aparentan derivar de órdenes de compra válidamente emitidas por Huawei, pero que, en su inmensa mayoría simplemente no reflejan ningún servicio efectivamente prestado”.

    De acuerdo al mismo documento, Franesmi eludió los mecanismos internos de validación de servicios exigidos por la empresa china, al omitir la utilización del sistema denominado “esupplier”, cuyo uso es de carácter obligatorio para todos los proveedores de la empresa en cuestión y que, por sí solo, es capaz de detectar irregularidades o inconsistencias entre las órdenes de compra y las facturas, debiendo además los servicios ser previamente aprobados en dicha plataforma para que resulte procedente su pago.

    Las irregularidades fueron detectadas por trabajadores de Huawei durante el segundo semestre del año 2024, según el documento.

    Según el testigo de la empresa demandada, desde el área de finanzas “se levantaron alertas por montos de facturación muy superiores a las órdenes de compra emitidas”. El monto de las órdenes de compra válidamente emitidas fue de aproximadamente $400 millones, el cual fue utilizado como base para la emisión de facturas por la cantidad aproximada de $1.000 millones, a lo que “se constató que las facturas no reflejaban los servicios contratados”.

    Adicionalmente, se dieron cuenta de que las facturas que estaban siendo emitidas no habían sido cargadas al sistema interno de la empresa, razón por la cual no pudieron efectuar los pagos.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasChinaTelecomunicaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Lo más leído

    1.
    CPC elige al reemplazante de Daniel Mas en la vicepresidencia

    CPC elige al reemplazante de Daniel Mas en la vicepresidencia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia
    Chile

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia
    Negocios

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español
    Cultura y entretención

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Fallece el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año
    Mundo

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo