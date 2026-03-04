SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    La máxima instancia administrativa del SEIA, el Comité de Ministros, revisará este lunes dos proyectos: Edificio Makroceano y la Faena Minera Caserones. Ambos casos incluyen reclamaciones por calificación ambiental y participación ciudadana. En cambio, dejó afuera de su evaluación de esta vez a Maratué, iniciativa inmobiliaria en la Región de Valparaíso por US$2.500 millones.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    A solo dos días del término del mandato del Presidente Gabriel Boric, este lunes a las 16:00 horas se realizará una nueva sesión del Comité de Ministros, en dependencias del Ministerio del Medio Ambiente.

    La cita sería la última reunión de la actual administración y abordará dos iniciativas de inversión. El primer proyecto corresponde al Edificio Makroceano, que considera una inversión de US$48 millones y contempla la construcción de edificios en la Región de Valparaíso. En este caso, el comité deberá votar si acoge o rechaza la reclamación presentada por el titular de la iniciativa.

    El segundo punto en tabla es la Adecuación Operacional de la Faena Minera Caserones, de SCM Minera Lumina Copper Chile, por US$150 millones. En esta instancia se revisará una reclamación vinculada al proceso de participación ciudadana, presentada por un opositor al proyecto.

    El gobierno excluyó del listado de proyectos a revisar a Maratué, iniciativa inmobiliaria de propiedad de la familia Lería y emplazada en la Región de Valparaíso, que involucra una inversión de US$2.500 millones. Se trata del proyecto de mayor monto que aún permanece pendiente de revisión por parte del Comité de Ministros.

    Se ubica en Puchuncaví y apunta a levantar hasta 14.180 viviendas en 45 años, con más del 50% de áreas verdes. Su aprobación definitiva ha enfrentado retrasos por parte del Comité de Ministros a inicios de 2026, lo que de acuerdo a sus impulsores, impacta la construcción de viviendas sociales y la búsqueda de financiamiento.

    El Comité de Ministros es la máxima instancia administrativa que contempla el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y es presidido bajo el actual gobierno por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e intergrado por sus pares de Economía, Salud, Agricultura, y Energía y Minería.

    Iniciativa en Concón

    En agosto de 2024, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto inmobiliario “Edificio Makroceano”, emplazado a solo 240 metros del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón. La obra contempla una torre de nueve pisos y diez niveles subterráneos, con 149 departamentos y 243 estacionamientos, en un terreno de más de 8.500 m² sobre la Avenida Borgoño, Viña del Mar.

    Tras el rechazo, su titular, Makroceano S.A., presentó un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros. En apoyo de la iniciativa, el abogado Pablo Méndez adjuntó un informe en derecho firmado por el excontralor general de la República y académico en derecho ambiental, Jorge Bermúdez Soto, quien cuestionó la legalidad de la resolución que rechazó el proyecto y respaldó su aprobación.

    El documento —titulado “Análisis de la legalidad de la Resolución de Calificación Ambiental N° 1160/2024″— tuvo como objetivo, según indicó el propio autor, determinar “si la calificación ambiental desfavorable se encuentra adecuadamente motivada, en especial si se funda o no en el mérito del expediente, en especial respecto a la supuesta pérdida de biodiversidad e impacto en el área protegida”.

    Minero

    El otro proyecto que evaluará el Comité de Ministros lleva por nombre: “Proyecto Modificación Faena Minera Caserones: Ampliación e Incorporación de Obras y Optimización de Medidas para Continuidad Operacional”.

    La iniciativa se ubica dentro de la Faena Minera Caserones, en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama. Su objetivo es modificar obras e instalaciones existentes para mantener la operación hasta completar la vida útil aprobada en la RCA N°013/2010 del Proyecto Caserones, fijada en 26 años, hasta 2039.

    El proyecto considera la ampliación de la Cantera Sur, con obras asociadas como un camino de acceso, un polvorín, la modificación de un desvío de aguas y el ajuste del trazado interno de la Ruta N°2. También incorpora la Cantera Norte, que contempla caminos de acceso, un polvorín, obras de cruce de quebrada y un reservorio de agua de 180.000 m³, junto con tuberías para su conexión al sistema vinculado a la Estación de Bombeo N°4.

    Más sobre:NegociosEmpresasMaratuéGobiernoComité de Ministros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    ACHM advierte a la futura ministra de Salud de un posible colapso hospitalario y propone una mesa técnica para buscar soluciones

    Lo más leído

    1.
    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    2.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    3.
    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    4.
    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    5.
    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”
    Chile

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    ACHM advierte a la futura ministra de Salud de un posible colapso hospitalario y propone una mesa técnica para buscar soluciones

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico
    Negocios

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County
    El Deportivo

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    El desolador presente de Aston Martin a solo días del estreno de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

    La grave denuncia de los deportes federados por la Ley de Sociedades Anónimas: “Abre una brecha cada vez más grande con el fútbol”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”
    Cultura y entretención

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Guía: películas para entender el presente y pasado reciente de Irán

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin

    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?