El negocio que unió a dos ramas de los Luksic y los Angelini

Es un grupo diversificado en seis líneas de negocios que opera en cuatro países y que suma más de 120 activos inmobiliarios destinados a renta. El grupo Patio tiene 17 años y cada vez más socios. Ilustres socios. Controlado por la familia Jalaff y el empresario Eduardo Elberg, hace unos años se sumó al grupo de accionistas la rama familiar de Paola Luksic Fontbona (59 años), la tercera de los cinco hijos del fallecido Andrónico Luksic Abaroa. Y ahora se integró uno de los integrantes de otro de los grupos económicos relevantes locales: un Angelini.

La pista fue entregada el lunes de esta semana. Patio Comercial, la mayor de las empresas de Grupo Patio, comunicó ese día que dejaba el directorio el estadounidense Christopher Blundin, ejecutivo de la compañía. En su reemplazo ingresaba Franco Mellafe Angelini.

El ingreso de Mellafe, sin embargo, fue la consecuencia de una inversión directa que fue previa: su ingreso como accionista de Grupo Patio SpA, la sociedad controladora del holding. Lo hizo a través de su sociedad personal, Inversati SpA., en un aumento de capital realizado por la matriz del grupo de inversiones inmobiliarias.

El 29 de abril, la sociedad Grupo Patio SpA aprobó un aumento de capital similar, por $35.395 millones, pagadero en tres años. La emisión de nuevas acciones equivale al 5,7% de la propiedad de la empresa y Mellafe Angelini suscribió el equivalente a cerca del 2,5% de la propiedad. Unos $15 mil millones. El precio por acción de los nuevos títulos establecido en esa operación, que ha sido suscrita ya en más del 80%, valoriza comercialmente el 100% del grupo en unos US$700 millones. Según la memoria 2021 de Patio Comercial, sus activos bajo administración suman más de US$1.200 millones (33,8 millones de UF). El grupo completo, según su página web, gestiona activos por más de US$2.000 millones (55 millones de UF).

Franco Roberto Mellafe, ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, 46 años, es el mayor de los tres hijos de Patricia Angelini Rossi y ya acumula experiencia empresarial. Además de un MBA en Babson College, trabajó durante 12 años en diversas posiciones en Arauco, la empresa forestal que es el mayor activo del holding Copec. En el primer semestre, Copec ganó US$1.001 millones: su filial Arauco reportó ganancias por US$633 millones.

Mellafe es director de Arauco desde abril de 2015, donde su tío Roberto Angelini, cabeza del clan tras la muerte en 2007 de Anacleto Angelini Fabri, actúa como vicepresidente del directorio. Roberto y Patricia Angelini son los controladores del grupo. Franco Mellafe también participa en los directorios de Forestal Arauco, la filial dueña de los bosques que procesa Arauco, e Inversiones Angelini, la matriz de los negocios familiares. A Patio llegó porque conoce a los socios y ejecutivos de Patio desde hace varios años.

Además de esas posiciones, Mellafe participa con su madre y sus dos hermanos en Inversiones Amarena, el family office familiar, creado en 2017. Amarena hoy tiene un capital de US$54 millones, aportado en más del 99% por Patricia Angelini; sus tres hijos son accionistas minoritarios e integran su directorio.

El segundo de los hijos de Patricia Angelini es Maximiliano Valdés Angelini, ingeniero comercial que a fin de mes cumple 37 años. Trabajó en Copec y según la memoria 2021, estaba en dos directorios de filiales orientadas al negocio eléctrico: Emoac y Flux Solar Energías Renovables. La menor es Josefina Valdés, sicóloga, quien cumple 35 años el día del plebiscito por la nueva Constitución.

Los tres dejaron sus trabajos estables en 2020 para dedicarse a Amarena, un family office que, según publicó DF hace una semana, destina el 90% de sus recursos a venture capital. En tres años han invertido US$55 millones en una treintena de empresas en forma directa, entre las que están Betterfly, Xepelin y F4F.

Un patio común

Los grupos Luksic y Angelini no tienen muchos negocios en común. Hay uno en el que coincidieron, pero no fue una alianza directa: los Luksic adquirieron en 2011 las operaciones de Shell en Chile en US$614 millones, la que renombraron Enex, y heredaron así una participación minoritaria en la Sociedad Nacional de Oleoductos, Sonacol, donde Copec, de los Angelini, es el accionista principal. Ahí los Luksic y los Angelini son socios también de Esmax -ex Petrobras- y la estatal Enap.

Así, esta es la primera incursión conjunta de al menos dos ramas de los Luksic.

Paola Luksic es la tercera de los cinco hijos que tuvo Andrónico Luksic Abaroa, estudió ingeniería forestal en la Universidad de Chile y desde hace más de 15 años preside la Fundación que lleva el nombre de su padre. Desde comienzos de 2021, además, es asesora del directorio de Quiñenco, un primer paso que podría ser el anticipo de su ingreso formal a la mesa del holding. En junio de 2020 ingresó al directorio de Patio Comercial, en el que compartirá ahora con Franco Mellafe. La mesa es presidida por Darío Calderón y la integran, además, Andrés Solari, vicepresidente, Patricio Rojas, Alejandra Mustakis, Cristián Abumohor, Ignacio Bolelli y Sebastián Khamis.

El CEO del grupo es su socio principal, Álvaro Jalaff.

El grupo Patio tiene negocios en Chile, Perú, México y Estados Unidos, con más de 146 activos enfocados a renta. Además de Patio Comercial, tiene las divisiones oficinas, industrial, residencial, hoteles y capitales. Fundado en 2004 por Sergio Jalaff, un empresario que falleció el año pasado, en menos de dos décadas Patio ha tenido un crecimiento vertiginoso.

Patio Comercial opera 87 activos en Chile entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos, principalmente en diversos formatos: stand alone, strip centers, centros vecinales, outlet y mall. En total, suma 452 mil metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA, por sus siglas en inglés).

En el área de oficinas, Patio maneja 16 activos en Santiago, Las condes y Vitacura y 157 mil metros cuadrados. En el área residencial, ya levantaron un edificio de 22 pisos y 298 departamentos en Estación Central y tienen otros dos proyectos en Macul y San Miguel.

Patio Industrial suma 19 activos y 287.907 metros cuadrados.

Hoteles es la división más joven, fue inaugurada en 2019 y opera el Hotel Hyatt Place, en Vitacura, y el Hotel Selina Pucón.

La última área, Capitales, ofrece servicios financieros y tiene 8 fondos inmobiliarios públicos en diversas clases de activos.