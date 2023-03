“El país no resiste”: Ministra Tohá asegura que el gobierno no renunciará a una reforma tributaria y descarta “atrincheramiento”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el gobierno no renunciará a realizar cambios al sistema tributario, pese a que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar en la materia, generando un duro golpe al programa del Presidente Gabriel Boric, que tiene básicamente dos opciones: esperar un año para presentar un nuevo proyecto o insistir en el Senado con el rechazado, pero donde tendría que conseguir dos tercios de los votos para revivir la iniciativa.

En entrevista con 24 horas, la jefa del comité político señaló que “el Presidente va a tener que tomar decisiones respecto a cómo se le da un nuevo impulso a la reforma tributaria, es algo a lo que no vamos a renunciar y que el país no puede renunciar. El país no resiste sin una reforma tributaria, porque claramente algo en lo que hay bastante acuerdo en la sociedad chilena es que tenemos que elevar el estándar de protección de los derechos sociales”.

La ministra también dijo que en el Ejcutivo quedaron “negativamente sorprendidos” con lo ocurrido en el rechazo a la reforma tributaria, ya que era algo que “sinceramente no se esperaba”.

Tohá reconoció que en algunos aspectos de la propuesta “ciertos sectores tenían aprensiones y probablemento no íbamos a contar con su apoyo, pero se iba a continuar con la tramitación”. Sin embargo, con el resultado materializado, afirmó que éste “fue bastante sorpresivo”.

Respecto a lo que viene ahora para retomar la discusión, la jefa del comité político dijo que “queda una ardua tarea” para alcanzar acuerdos que permitan que “Chile no se quede sin reforma tributaria”. Por eso mismo, dijo que, pese al resultado de la votación, ello “no nos puede arrastrar a actuar desde una posición de atrincheramiento, porque tenemos una responsabilidad con Chile”.

“Es una evaluación que hay que hacer. El Presidente ya ha dicho, y fue muy claro en el sentido, de que él va a buscar un camino, que no va a permitir que sean los chilenos y chilenas los castigados porque ayer no se logró un votación suficiente, y que para buscar ese camino (...) estamos dispuestos a dialogar, a encontrar la vía para que no siga una vez más la parálisis y la fragmentación política imponiéndose como ha pasado en otros debates anteriores”, dijo Tohá.

La secretaria de Estado, eso sí, reconoció que esperar un año para presentar una nueva propuesta “es efectivamente mucho tiempo”, pero también deslizó que se puede buscar “una modalidad en el Senado, pero que requiere unos quórums muy altos”.

“Cualquiera sea el método que se ocupe, lo que no va a haber una renuncia a la reforma que el país necesita. Este es un gobierno joven, le queda todavía tres años por delante, y no los va perder. Los va a ocupar plenamente para insistir en este esfuerzo y buscar maneras en que se sumen más voluntades, porque claramente las fuerzas propias que tenemos en el Congreso, incluso sumando a la Democracia Cristiana, ha quedo demostrado que no son suficientes”, explicó Tohá.