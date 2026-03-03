SUSCRÍBETE
    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    De acuerdo al último informe de Activos Consolidados del Tesoro Público, en enero el Fondo de Estabilización Económica y Social acumula apenas US$ 3.912 millones.

    Carlos Alonso 
    Carlos Alonso
    04 Mayo 2022

    El escenario fiscal que enfrenta el país es complejo. El año pasado se terminó con un balance fiscal tanto efectivo como estructural con saldo negativo. Asimismo, si bien la deuda pública se estabilizó en 41,7% del PIB, comienzan a surgir preocupaciones de parte de expertos ante el nuevo escenario de eventual crisis que plantea el conflicto bélico en Irán.

    Una de las herramientas con que cuenta el Fisco para enfrentar escenarios de crisis es el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Sin embargo, este fondo está lejos de tener los recursos que tuvo cuando se hizo frente, por ejemplo, a la crisis subprime. En marzo de 2009 el FEES tenía US$19.000 millones.

    En cambio ahora, cuando le toca asumir a la nueva administración de José Antonio Kast, la situación es totalmente distinta. De acuerdo al informe de Activos Consolidados del Tesoro Público, en enero de 2026 el FEES acumula apenas US$3.912 millones, aunque la cifra es levemente mayor al cierre que tuvo el último trimestre de 2025, con US$3.880 millones.

    Dicho monto, a su vez, es menos de la mitad que los US$8.147 millones que tenía en marzo de 2022, cuando asumió el actual gobierno. Si bien bajo la administración de Sebastián Piñera se ocupó buena parte de los recursos para hacer frente a la crisis del Covid-19, cerrando en diciembre del 2021 con solo US$ 2.457 millones, luego en enero y febrero se repuso parte de esos recursos.

    A su vez, Piñera, recibió su segundo mandato con US$14.738 millones en el FEES.

    El economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, advirtió de esta situación: “Hoy Chile está menos preparado para enfrentar una crisis. La economía está dando señales de debilitamiento que se suma al escenario fiscal del país que es complejo. Este shock negativo de oferta (mundial) pone a prueba a Chile en el sentido de cómo enfrentan esos riesgos. los activos del Tesoro Público están bajos, del orden de 4% del PIB”, afirmó a Desde la Redacción, de La Tercera.

    Para Ortiz, “Chile ya no tiene la fortaleza estructural que tenía anteriormente. Eso no está y tenemos menos institucionalidad para hacer frente a una crisis mayor”, puntualizó.

    El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) fue constituido el 6 de marzo de 2007, con un aporte inicial de US$ 2.580 millones. De estos, US$ 2.563,7 millones correspondían al saldo del antiguo Fondo de Estabilización de los Ingresos del Cobre, que concluyó su operación refundiéndose en el FEES.

    El FEES es una fuente adicional de financiamiento para el Gobierno Central, y sus recursos son utilizados principalmente para estabilizar las finanzas públicas en el tiempo ante cambios abruptos en el ciclo económico y eventos extraordinarios. Sin perjuicio de lo anterior, también permite el financiamiento de déficits fiscales, del aporte anual al Fondo de Reserva de Pensiones, y realizar amortizaciones de la deuda pública.

