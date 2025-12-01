El precio del cobre alcanza nuevo récord histórico

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos

Un nuevo récord alcanzó el precio del cobre hoy, que cerró en US$ 5,125 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Esta es la segunda vez en la historia que está sobre los US$ 5 la libra. El 29 de octubre de 2025 alcanzó los US$ 5,02.

En el día subió 2,68%, la mayor alza diaria desde el 25 de septiembre de 2025, cuando el precio avanzó un 4,56%. En lo que va del año 2025 sube 29,78%.

En el balance anual, el metal rojo tiene un valor promedio de US$4,438, un 6,73% más que el mismo periodo del año anterior.

Según consigan Reuters, “el precio del cobre alcanzó un récord este lunes después de que las principales fundiciones chinas acordaran un plan para reducir la producción en 2026 y debido a las ofertas de primas históricamente altas de Codelco, la mayor empresa productora de cobre del mundo”.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) también subió a un máximo histórico de US$ 5,09 la libra, después de haber marcado un récord anterior el viernes.

El análisis del mismo medio señala que un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, en diciembre, también impulsó al cobre a alcanzar nuevos máximos, “ya que una mayor actividad económica suele asociarse a una mayor demanda de este metal”.