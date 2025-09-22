El precio del oro no para de subir y alcanza nuevos máximos históricos

El oro no detiene su escalada y en el arranque de la semana se instala en nuevos máximos históricos, en medio de expectativas sobre mayores recortes en la tasa de interés en Estados Unidos.

Al cierre de esta edición, la onza troy del metal precioso mostraba un salto de 1,14% hasta los US$ 3.726.

Los precios del oro también se veían favorecidos por las tensiones geopolíticas y las compras de bancos centrales.

Respecto a las expectativas por la tasa, los inversionistas esperaban las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien pronunciará un discurso mañana, lo que dará nuevas pistas sobre la trayectoria de la política monetaria.

Oro en máximos históricos. JINGMING PAN

“Yo esperaría que el oro alcance nuevos máximos históricos esta semana, ya que es probable que las autoridades de la Fed indiquen nuevos recortes de tasas, pero también dependerá de los datos el ritmo y la magnitud de las rebajas”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS, citado por la agencia Reuters.

La semana pasada, después de nueve meses y del acoso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Reserva Federal (Fed) finalmente acordó recortar la tasa de los fondos federales en 25 puntos base, para situarla en el rango de 4% a 4,25%.

Se trata del primer ajuste en el precio del dinero desde diciembre de 2024, cuando también la bajó 25 puntos base, a 4,5%; y de su nivel más bajo desde noviembre de 2022.