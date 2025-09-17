SUSCRÍBETE
La Reserva Federal de EE.UU. finalmente baja la tasa de interés, pero con la presión de Trump desde adentro

11 gobernadores que integran el Comité de Mercados Abiertos de la Fed (FOMC) votaron por un recorte de 25 puntos base y uno se inclinó por una baja de 50 puntos base. Y no fue cualquier gobernador.

David NogalesPor 
David Nogales
La Fed recorta la tasa de interés. SAUL LOEB

Hasta que lo hizo. Después de nueve meses y del acoso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Reserva Federal (Fed) finalmente acordó recortar la tasa de los fondos federales en 25 puntos base, para situarla en el rango de 4% a 4,25%.

Se trata del primer ajuste en el precio del dinero desde diciembre de 2024, cuando también la bajó 25 puntos base, a 4,5%; y de su nivel más bajo desde noviembre de 2022.

El que estuvo por el recorte más agresivo fue Stephen Miran, el gobernador que Trump puso en la Reserva Federal y quien entró en funciones recién este martes, es decir, cuando arrancaba la reunión del Comité.

Los gobernadores Michelle Bowman y Christopher Waller, considerados como posibles disidentes adicionales, votaron a favor de la reducción de 25 puntos base. Todos fueron nombrados por Trump.

Qué hizo la Fed con la tasa de interés. En la imagen, Stephen Miran.

En materia económica, la Fed enfrentaba el dilema de levantar la actividad para enfrentar la desaceleración del mercado laboral, pero también poner atajo a la inflación que se mantiene firmemente por encima del objetivo del 2%.

Precisamente, en la declaración posterior a la reunión, el comité volvió a decir que la actividad económica es “moderada”, aunque advirtió que “la creación de empleo se ha desacelerado”.

En materia de precios, la Fed afirmó que la inflación ha aumentado “y se mantiene algo elevada”.

“La incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada”, afirma el comunicado de la Fed.

“El Comité está atento a los riesgos para ambos lados de su doble mandato y considera que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado”, agregó.

Más recortes en la tasa de interés en 2025

Con todo, hay que decir que el recorte de 25 puntos en la tasa estaba descontado por el mercado y lo que esperaban los inversionistas eran más bien las proyecciones de la política monetaria.

En esa línea, la Reserva Federal apuntó a otros dos recortes en la tasa de interés antes de que finalice el año, pero con algunas particularidades.

Junto con la decisión sobre las tasas, los funcionarios, en su diagrama de puntos de expectativas individuales, muy vigilado, apuntaron a dos recortes más antes de fin de año.

Sin embargo, reporta CNBC, el diagrama mostró una gran disparidad, con un punto, posiblemente el de Miran, apuntando a un total de 1,25 puntos porcentuales en reducciones adicionales este año.

La independencia de la Fed

Pero la coyuntura más compleja que ha debido enfrentar el banco central estadounidense es la intensa presión de Donald Trump.

El mandatario pedía a gritos que recorte la tasa de interés, y llegó a los insultos contra al jefe de la Fed, Jerome Powell, calificándolo como “estúpido” o “el señor muy tarde”.

Sin embargo, el punto más álgido de la tensa relación con la Fed se vio hace casi un mes, cuando el republicano anunció la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, acusándola de falsificar documentos hipotecarios.

Qué hizo la Fed con la tasa de interés. En la imagen, Jerome Powell, Donald Trump y Lisa Cook.

La ofensiva se consideró una amenaza sin precedentes a la independencia del banco central estadounidense en sus más de 100 años de historia.

Lisa Cook respondió tres días después y contrademandó a Trump para evitar su destitución.

El triunfo para la gobernadora de la Fed se conoció esta semana cuando un tribunal de Washington impidió la destitución, dando luz verde para que estuviera en el Comité de Mercados Abiertos. Cook se inclinó por un recorte de 25 puntos base.

Más sobre:Tasa de interésFedJerome PowellReserva Federal

