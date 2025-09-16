Lisa Cook se anota un triunfo en tribunales: Trump no puede destituirla antes de la reunión de la Fed

Buenas noticias para Lisa Cook. La gobernadora de la Reserva Federal se anotó un triunfo en la justicia luego que un tribunal impidió que el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, la destituya del cargo.

Un tribunal de apelaciones de Washington determinó que Cook puede seguir en funciones, en una semana clave ya que la Fed inicia su Comité de Mercados Abiertos el cual decidirá muy probablemente un recorte en la tasa de interés.

“Dadas estas circunstancias únicas y la gran probabilidad de que Cook tenga éxito, al menos, en su demanda de debido proceso, la solicitud de amparo del Gobierno se deniega con razón”, dijo el juez de circuito estadounidense Brad Garcia en la decisión del tribunal, pese a la disconformidad del único de los tres magistrados designado por Trump, Gregory Katsas, según ha recogido el portal de noticias estadounidense The Hill.

Hay que recordar que en agosto pasado Lisa Cook había contrademandado a Trump luego del intento por sacarla de la Fed por acusaciones de fraude hipotecario.

Trump no puede destituir a Lisa Cook de la Fed.

La decisión llega después de que el pasado miércoles una jueza federal bloquease temporalmente el despido de Cook, alegando que la acusación de la Administración Trump no constituye una causa justificada para su destitución en virtud de la Ley de la Reserva Federal, y considerando que la forma en que fue despedida pudo violar sus derechos procesales constitucionales, informó Europa Press.

El fallo de la justicia se trata de un capítulo más en el contexto de la intensa presión que ha ejercido el republicano sobre el banco central estadounidense, al que en incontables veces le ha exigido seguir el camino del Banco Central Europeo para recortar la tasa de interés.

Trump ha calificado al presidente de la Fed, Jerome Powell, como el demasiado tarde e incluso lo trató de estúpido.

Esta mañana, de hecho, el mandatario volvió a cargar contra la Reserva Federal, exigiendo la baja.

“Debe recortar los tipos de interés ahora, y más de lo que tiene previsto. La venta de viviendas se disparará“, escribió Trump, todo en mayúscula, en su red Truth Social.