Escala disputa entre Lisa Cook y Donald Trump: gobernadora de la Fed demanda al presidente

La demanda fue presentada ante el tribunal de distrito federal de Washington, DC, y acusa que Trump violó la ley al intentar destituirla de su cargo sin una razón válida.

David Nogales 
David Nogales
Lisa Cook demandó a Donald Trump

Las tensiones en torno a la Reserva Federal no cesan. Ahora la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, presentó una demanda contra Donald Trump en un intento por bloquear la decisión del republicano de despedirla del banco central estadounidense, una acción que no tiene precedentes en ese país.

La demanda de Cook fue presentada ante el tribunal de distrito federal de Washington, DC, y acusa que Trump violó la ley al intentar destituirla de su cargo sin una razón válida.

“Este caso cuestiona el intento sin precedentes e ilegal del presidente Trump de destituir a la gobernadora Cook de su cargo, lo que, si se permite que ocurra, sería el primero de su tipo en la historia de la Junta”, escribió el abogado de Cook, Abbe Lowell, en la demanda.

De acuerdo con The Wall Street Journal, al anunciar el lunes su decisión de despedir a Cook, Trump citó acusaciones de que esta presentó información fraudulenta en solicitudes de hipotecas.

Bill Pulte, designado por Trump y quien dirige la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, divulgó las acusaciones y las remitió al Departamento de Justicia.

La gobernadora de la Reserva Federal, no ha sido acusada de ninguna infracción civil ni penal.

Pero la acción judicial también nombra al presidente de la Reserva Federal,Jerome Powell,así como a la propia Junta de Gobernadores como acusados, aunque solo en la medida en que puedan “hacer efectivo” el despido de la gobernadora.

La disputa entre Cook y Trump se da en medio de un delicado momento para la Reserva Federal, tras los incontables ataques del republicano contra Powell para que baje la tasa de interés.

Estas ofensivas, según los expertos, han amenazado como nunca la independencia de la Fed en sus más de 100 años de historia.

Respuesta de Trump

CNBC reportó que el vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en una declaración en respuesta a la demanda de Cook que Trump “ejerció su autoridad legal para destituir a un gobernador de la Junta Federal de Gobernadores por una causa justificada”.

“El presidente determinó que había motivos para destituir a un gobernador que fue acusado creíblemente de mentir en documentos financieros de un puesto altamente sensible que supervisa instituciones financieras”, dijo Desai en la declaración a CNBC.

Ayer martes, Trump afirmó estar preparado para una batalla legal. Comentó a sus asesores que quiere actuar con rapidez para nombrar un sustituto para Cook, según informó The Wall Street Journal.

