SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump destituye a gobernadora de la Reserva Federal acusándola de falsificar documentos hipotecarios

El presidente de Estados Unidos anunció la salida inmediata de Lisa Cook del directorio del banco central, alegando “conducta engañosa y potencialmente criminal”. La medida, sin precedentes en la historia reciente, desató controversia en los círculos económicos y políticos de Washington.

Por 
Roberto Martínez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la destitución de Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (FED), acusándola de haber entregado información falsa en al menos dos contratos hipotecarios.

La medida fue comunicada en una carta oficial que el mandatario difundió públicamente a través de su cuenta en Truth Social.

En el texto, Trump invocó sus atribuciones bajo el artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 para remover a Cook “con efecto inmediato”.

Según el documento, la funcionaria habría firmado en este mes una escritura en Míchigan comprometiéndose a residir allí como vivienda principal, y apenas dos semanas después habría suscrito otro contrato en Georgia afirmando lo mismo.

Al respecto, el mandatario sostuvo que esta inconsistencia constituye un engaño que “mina la confianza del pueblo estadounidense en la honestidad de quienes fijan la política monetaria”.

A la vez, agregó que su “deber solemne” es garantizar la correcta aplicación de la ley, lo que a su juicio hacía “necesaria la remoción inmediata del cargo”.

La carta también alude a un informe remitido por la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en el que se detalla la denuncia formal contra Cook.

Un hecho inédito

La remoción de Lisa Cook es altamente inusual, pues los miembros de la Reserva Federal suelen cumplir mandatos largos, de hasta 14 años, y gozan de autonomía frente al Ejecutivo para proteger la independencia del banco central.

En este caso, Trump argumentó que el “comportamiento negligente y deshonesto” de Cook pone en duda su capacidad para ejercer funciones regulatorias.

Cook, economista reconocida y primera mujer afroamericana en integrar la Junta de Gobernadores de la FED, había sido designada durante la administración de Joe Biden en 2022. Su salida genera incertidumbre en los mercados financieros y abre un debate sobre los alcances de la autoridad presidencial sobre la Reserva Federal.

Más sobre:EE.UU.Donald TrumpLisa CookReserva FederalFEDMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Escándalo de presuntas coimas salpica a figuras del gobierno argentino y hunde confianza en Milei en los sondeos

“Pudieron sentenciar a Pinochet, pero les resultó aliado”: Petro responde a congresista de EE.UU. en medio de polémica por Cartel de los Soles

Gobierno se querella por asociación criminal tras ataque en Victoria y continúa evaluando si invoca Ley Antiterrorista

Gobierno condena bombardeo de Israel contra hospital en Gaza y exige investigación

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Biobío y Arauco por estado de excepción

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Lo más leído

1.
Los testimonios claves del árbitro y del oficial de la Conmebol que marcarán el futuro de Independiente y la U

Los testimonios claves del árbitro y del oficial de la Conmebol que marcarán el futuro de Independiente y la U

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

4.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

5.
Otra vez Carmona: críticas de timonel PC a Marcel enardecen ánimos de La Moneda y en comando de Jara

Otra vez Carmona: críticas de timonel PC a Marcel enardecen ánimos de La Moneda y en comando de Jara

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Gobierno se querella por asociación criminal tras ataque en Victoria y continúa evaluando si invoca Ley Antiterrorista
Chile

Gobierno se querella por asociación criminal tras ataque en Victoria y continúa evaluando si invoca Ley Antiterrorista

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Biobío y Arauco por estado de excepción

Minsal ampliará a 16 Servicios de Salud estrategia con test de sangre para priorizar colonoscopías en listas de espera

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil
Negocios

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Aseguradoras revelan que trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo
El Deportivo

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo

Más oros, más medallas y más inversión: el Team Chile celebra su mejor actuación en los Panamericanos Junior

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno
Cultura y entretención

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno

Haz que Regrese, una de las mejores cintas de terror de 2025: “Siempre hay que inspirarse en lo personal”

La destacada actriz mexicana Ángeles Cruz llega al festival nacional Ojo de Pescado

Escándalo de presuntas coimas salpica a figuras del gobierno argentino y hunde confianza en Milei en los sondeos
Mundo

Escándalo de presuntas coimas salpica a figuras del gobierno argentino y hunde confianza en Milei en los sondeos

Trump destituye a gobernadora de la Reserva Federal acusándola de falsificar documentos hipotecarios

“Pudieron sentenciar a Pinochet, pero les resultó aliado”: Petro responde a congresista de EE.UU. en medio de polémica por Cartel de los Soles

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo