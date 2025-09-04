Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

Se complica la situación para Lisa Cook. A más de una semana del anuncio de Donald Trump de su decisión de removerla de la Reserva Federal, hoy se supo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación penal en su contra para determinar si cometió fraude hipotecario.

Según informó The Wall Street Journal, la repartición ya emitió las citaciones respectivas para las indagatorias.

El 25 de agosto pasado, el republicano anunció a través de su red Truth Social la destitución de la gobernadora de la Fed, acusándola de haber entregado información falsa en al menos dos contratos hipotecarios.

Trump dijo que esta inconsistencia constituye un engaño que “mina la confianza del pueblo estadounidense en la honestidad de quienes fijan la política monetaria”. A la vez, agregó que su “deber solemne” es garantizar la correcta aplicación de la ley, lo que a su juicio hacía “necesaria la remoción inmediata del cargo”.

El anuncio de Trump se dio en medio del acoso sobre el banco central estadounidense y, en particular, sobre Jerome Powell, el jefe de la entidad, para que baje la tasa de interés.

La presión del presidente se interpretó como la mayor amenaza a la independencia de la Fed en sus más de 100 años de historia.

Pero Cook no se quedó de brazos cruzados y tres días después presentó una demanda contra Trump, en un intento por bloquear la decisión del republicano de despedirla del banco central estadounidense, una acción que no tiene precedentes en ese país.