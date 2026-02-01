El presidente del BCI detalla la historia, las razones y los efectos del “proyecto Moon”

El 1 de diciembre de 2025, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, recibió a Ignacio Yarur Arrasate, presidente del BCI, y Eugenio Von Chrismar, gerente general de la entidad. Según el registro de la plataforma de la Ley de Lobby, la reunión tuvo como objetivo una misteriosa frase de cuatro palabras: “Comentar del Proyecto Moon”. El misterio se terminó esta semana. Tras un año de análisis, el BCI informó al mercado de qué trataba: su directorio aprobó una propuesta que consiste en crear una nueva estructura que esperan materializar en un plazo de 12 a 18 meses: una sociedad holding, denominada Grupo BCI, controlará el BCI y, por separado, el City National Bank (CNB), en Estados Unidos, los que ahora serán unidades independientes. El CNB hoy representa el 32% de los activos de BCI.

La nueva arquitectura fue debatida el último año en el directorio del BCI, cuyo presidente, desde enero de 2025, es Ignacio Yarur, abogado, 51 años, sucesor de su padre, Luis Enrique Yarur, el histórico presidente del banco por 33 años.

¿Por qué se llamó proyecto Moon?

-En BCI nos encanta ser diferentes. Fuimos el primer banco en invertir de manera decidida en Estados Unidos, en tener una remuneración mínima para nuestros colaboradores de $ 1.100.000, en crear un banco digital. Somos el único banco del mundo que está en la Antártida. Siempre nos gusta ponernos metas así de ambiciosas. Ese es el origen del nombre Moon: llegar a la Luna.

¿Esa es la referencia?

-Esa es la referencia. Esto es una tremenda noticia para nosotros. Hemos tenido un gran año 2025 en términos de resultados que han sido históricos, el valor de la acción se ha más que duplicado, hemos elevado de manera sustantiva las remuneraciones de nuestros colaboradores, la satisfacción del servicio ha subido de manera importante y hemos continuado haciendo un aporte sustantivo a la comunidad. El proyecto Moon es un proyecto de crecimiento: BCI es una empresa que está en un momento de crecimiento y expansión. No es crecer por crecer, es crecer con propósito.

¿Qué le plantearon a la presidenta de la CMF en diciembre?

-El proyecto Moon es un proyecto importante para el banco. Era relevante socializar esto, no solamente con la presidenta de la CMF, sino también con el regulador americano.

¿Con ellos ya se han reunido?

-Por supuesto. Este es un proyecto en el que no hay espacio a la improvisación y que va a permitir crear una sociedad holding abierta a la bolsa, donde todos los accionistas van a ser invitados en las mismas condiciones, y que va a tener como dos activos principales: a BCI, sus filiales, y BCI Perú; y por el otro lado, a City National Bank. Esto va a permitir que sigamos acompañando a nuestros clientes en el gran crecimiento que están teniendo en Florida. Por otro lado, va a permitir que todos los inversionistas vean claramente dónde se gana cada peso, en Chile y en Estados Unidos, de manera tal que seamos un banco que pueda ser comparado con sus pares. Y lo tercero es que nos va a permitir hacer un uso mucho más eficiente del capital y generar oportunidades de financiamiento para nuestras operaciones en Chile, en Perú y en Estados Unidos.

¿Por qué tardó esto al menos un año? El primer hecho esencial reservado es del 22 de enero de 2025…

-En BCI siempre hacemos las cosas pensando en el largo plazo. Esta es una idea que nosotros teníamos de hace más de un año.

¿Era una idea de su padre?

-Era una idea del directorio. Sí es cierto que se aceleró en el último año… ¿Y por qué se aceleró? Porque es ahora cuando estamos listos, cuando la organización tiene la suficiente madurez, cuando la internacionalización ha logrado lograr los frutos que nos habíamos planteado. Y aún más importante, que es algo que quizá el mercado no se ha dado cuenta, con el tremendo crecimiento que ha tenido la acción en el último año ya nos transformamos en una empresa large cap. ¿Qué significa eso? Significa que la acción pasa a tener mucha más liquidez y eso se ha notado en los volúmenes transados, porque es sujeto de inversión por una amplísima gama de inversionistas institucionales extranjeros, pero también chilenos.

¿Cómo prepararon este proyecto el último año?

-Fuimos diseñando la estructura societaria. Tuvimos varias alternativas.

¿Qué otras alternativas?

-Una alternativa era mantenerse como estábamos. Otra podría haber sido no solamente dividir el banco pensando en Chile y en Estados Unidos, sino también pensando en Perú. Pero decidimos, finalmente, que esta era la mejor propuesta que satisfacía los intereses de largo plazo de los accionistas, de nuestros colaboradores, de nuestros clientes y de las comunidades donde somos parte.

¿A futuro la que va a cotizar es BCI Group?

-BCI Chile también. Pero esperamos que toda la liquidez de las acciones esté en BCI Group, por eso es que vamos a lanzar una OPA sobre acciones de BCI desde BCI Group. BCI Chile, el banco, va a seguir siendo una empresa listada mientras se cumplan los requerimientos legales para ello: tiene que tener un cierto número mínimo de accionistas.

¿BCI Group pretende deslitar a futuro al banco BCI?

-BCI Group se va a constituir de la siguiente manera. Empresas Juan Yarur va a constituir una sociedad que se llama BCI Group y le va a aportar todas las acciones que tiene de BCI. Por lo tanto, BCI Group va a pasar a ser el accionista controlador de BCI. Después de eso va a lanzar una OPA porque esa es la única forma en la cual las AFP pueden subir. Es la única forma que la ley establece, sobre las acciones de BCI y va a permitir además que el resto de los accionistas no institucionales contribuyan con sus acciones BCI canjeándolas por acciones de BCI Group.

¿El ideal a futuro es que solo se transe BCI Group y no BCI Chile?

-Ese es el ideal. Yo creo que la liquidez de las acciones va a estar ciertamente ahí, partiendo por el solo hecho de que el controlador va a decidir mover sus acciones ahí. La acción de BCI va a seguir estando listada y si a futuro hay oportunidades de deslistarla, lo analizaremos según su propio mérito.

¿Y la opción de listar después City National Bank en Estados Unidos?

-No es un objetivo en el corto plazo. En el mediano plazo, si eso es algo que contribuye a los intereses de los accionistas, de nuestros colaboradores de nuestros clientes y de la comunidad del Estado de la Florida, lo analizaremos.

¿Qué opciones tienen los accionistas disidentes?

-Yo creo que los argumentos que tenemos para que pasen a BCI Group son sólidos. Y para aquellos que no quisieran hacerlo, pueden seguir siendo accionistas de BCI Chile.

¿Había alguna urgencia por hacer esto? Los bancos chilenos pueden invertir hasta un 40% de su patrimonio en un país extranjero. ¿En cuánto estaban?

-En la mitad de los 30. Pero también es cierto que con los excelentes resultados que el banco está teniendo, el patrimonio también crece. Entonces, no es solamente cuánto más colocaciones tienes en Estados Unidos, porque tu patrimonio también crece mucho y este año ha crecido mucho. Entonces, no nos íbamos a topar con esta sorpresa el próximo año, ni el año subsiguiente.

Pero en el comunicado dijeron que “BCI llegará a ese umbral en el mediano plazo? ¿Cuándo ocurriría?

-No te podría decir una fecha cierta, pero a nosotros nos gusta planificar en el largo plazo.

¿Por qué dejaron a Perú bajo BCI y no crear una filial de negocios internacionales?

-La historia de Perú ha sido una historia de éxito. Hoy día tiene US$ 1.500 millones de colocaciones, un banco que hace 3 años no existía. ¿Por qué no lo quisimos dejar aparte? Primero, porque la gran envergadura de los negocios está todavía en Chile y en Estados Unidos, porque el grado de madurez de las organizaciones de Chile y de Estados Unidos es todavía diferente de la de Perú, y porque una operación que ya de por sí iba a requerir mucho foco y mucho trabajo podía requerir aún más atención si incorporábamos a un tercer regulador.

¿La estructura actual era una traba para el crecimiento futuro de los negocios, sobre todo en Estados Unidos?

-No era una traba. Con la estructura actual nosotros hemos multiplicado los activos de City National por cinco. Teníamos US$ 5 mil millones, hoy tenemos 28 mil. Pero sí, para el mediano plazo, pese a que nuestro patrimonio iba a ir creciendo con las tremendas utilidades que hemos tenido, podía el día de mañana no ser una traba, pero sí una limitación para participar en operaciones de mayor envergadura.

¿Tienen pensadas nuevas compras en Estados Unidos?

-No.

¿Pueden hacer nuevas compras mientras se hace esta reorganización?

-No lo tenemos considerado en el corto plazo.

¿Y en el mediano y largo plazo?

-En el mediano y largo plazo va a depender de las oportunidades que haya, de los bancos que estén a la venta y de cuál sea la estrategia global de BCI y de BCI Group.

¿Y han tenido otras oportunidades de compra en Estados Unidos?

-En Estados Unidos, últimamente, ha habido una fuerte oleada de fusiones y adquisiciones de bancos, ninguna que nosotros hayamos considerado seriamente.

En Estados Unidos tienen un 9% de participación de mercado en Miami-Dade, pero quieren crecer en Tampa y en Orlando, donde tienen menos del 2%. ¿La alternativa de las compras va a ser prioritaria?

-Hemos venido desplegando una estrategia orgánica de gran crecimiento, hemos traído muchos ejecutivos nuevos a City National, hemos abierto y estamos abriendo nuevas oficinas, no solamente en Miami-Dade, sino también en Palm Beach, en Orlando, en Tampa, en Fort Lauderdale, en el mercado de Florida. El PIB de Florida es la 16ª economía del mundo. El condado de Miami-Dade tiene el PIB de Chile. Ahí tenemos un 9% y creemos que hemos demostrado que tenemos las capacidades, las ganas y el empuje para tener una participación equivalente en los otros condados que están cerca de Miami.

¿El crecimiento futuro va a ser más acelerado en Estados Unidos que en Chile?

-No necesariamente, porque nosotros somos tremendamente optimistas de las capacidades de la economía chilena…

Pero ese mercado es mucho más grande y su participación es más baja que en Chile. El espacio es mayor...

-Es cierto que es más grande, pero el mercado chileno también tiene oportunidades para ser más profundo. Chile tiene enormes capacidades de crecimiento que todavía restan por ser explotadas y habilitadas. Como empresa que tenemos casi 90 años en Chile, hemos pasado por todos los ciclos de la historia republicana, todos, todos.

¿Chile es mucho más rentable que Estados Unidos? Tiene un ROAE de 15,5% y CNB, 10,4%...

-Chile es más rentable que Estados Unidos, sí. Y eso es porque en Chile las inversiones que hemos hecho están mucho más maduras. City National es un banco donde las inversiones que nosotros acá hicimos hace 10 años, las hemos comenzado a hacer hace 5, 3, 2 años y requiere, como todo, una curva de crecimiento y aprendizaje.

¿BCI como marca vuelve a ser un banco chileno entonces?

-BCI siempre ha sido un banco chileno. Tenemos negocios internacionales que son importantes, pero siempre vamos a ser un banco de raíces chilenas. Es nuestra casa.

Ahora separado de Estados Unidos, ¿qué gana BCI Chile con esta división?

-BCI Chile gana muchas cosas. Primero, un mejor uso de capital, porque las normas para computar capital son distintas en Estados Unidos que en Chile. Entonces eso va a liberar capital.

¿Cuánto va a liberar?

-Una cifra importante que va a depender del crecimiento de las colocaciones en cada país.

¿Está planeada una disminución de capital?

-No.

¿Esa liberación de capital va a ser empleada…

-…en el crecimiento con nuestros clientes.

¿Por dónde viene el crecimiento de BCI Chile?

-La estrategia de BCI para los próximos años se basa en varios pilares. El primero es que como banco hemos sido muy, muy exitosos en traer nuevos clientes a BCI. Tenemos 6,5 millones de clientes entre BCI, Match y BCI Líder, pero no hemos sido tan exitosos en vincular a sus clientes. El segundo desafío es un desafío de eficiencia: todavía tenemos espacio con nuestra competencia. Y eso no significa ni despedir gente, significa hacerlo mejor con las grandes capacidades tecnológicas que hemos construido en los últimos 10 años. Y el tercer desafío es justamente la internacionalización, que con esta evolución corporativa se ve habilitada de mucho mejor manera.

-Usted dijo que querían ser líderes en todos los negocios. En la red de adquirencia, con BCI Pagos, están más atrás que sus competidores. ¿No consideraron comprar Transbank?

-No, no lo hemos considerado.

¿Creen más en el crecimiento orgánico?

-Creemos en que tenemos una gran oportunidad de aprovechar nuestra inmensa base de clientes comercios para desarrollar nuestra red de adquierencia. Es cierto que tuvo un inicio lento, pero en los últimos meses ha repuntado con bastante fuerza.

¿Qué participación de mercado tienen ahí?

-Muy baja, alrededor de un 2%.

¿Y cómo pretenden incrementarla?

-Cruzando nuestra actual base de clientes.

¿El directorio de BCI se va a replicar en BCI Group?

-Eso tendrán que decidir los accionistas de BCI Group. Es una sociedad que todavía ni siquiera se ha creado, mal podría yo comenzar a repartir pegas que todavía no existen.

¿Esta es su principal operación desde que asumió la presidencia?

-Mi foco desde la presidencia ha sido estar mucho con los equipos en terreno. Yo llevo 22 años en BCI y he recorrido todas las divisiones de la corporación. Conozco las sucursales desde Arica a Magallanes. Me falta la de la Antártida.

¿Cómo ha cambiado BCI sin su padre en el directorio?

-BCI tiene principios que fueron establecidos por los fundadores nuestros. Por mi bisabuelo, después por mi tío abuelo, después por mi papá y después por mí. Esos principios se han mantenido y se van a seguir manteniendo.

Pero en lo más pedestre, ¿qué ha cambiado?

-Yo creo que ha cambiado poco. Sí es cierto que en el último año, y el mercado lo ha reconocido, por el tremendo aumento en capitalización bursátil, todas las inversiones que comenzamos a hacer hace 10 años, y que yo fui parte de eso, en tecnología, en data analytics, en innovación y en nuestra propia gente han comenzado a dar fruto de una manera más acelerada.

-Imagino que no se va a atribuir el alza de la acción como su primer año.

-Por supuesto que no me lo atribuyó y no me atribuyó ninguno de los éxitos que en el largo plazo nosotros hemos obtenido. BCI es una construcción de generaciones y de mucha gente, de 11.000 colaboradores que vienen todos los días acá a tratar de dar lo mejor por sí y por sus clientes.

¿Su padre está contento con la trayectoria reciente del banco?

-Yo creo que sí, que está muy contento.

“Veo al país con optimismo”

¿Cómo ve el país que recibe el nuevo gobierno a partir del 11 de marzo?

-Yo veo el país con optimismo. El país cuenta con innumerables recursos para enfrentar la economía que viene, con recursos naturales que son fundamentales para la transición tecnológica, Chile es capaz de producir energías limpias, tiene una ubicación geográfica privilegiada. Está en un muy buen pie para cumplir las expectativas de la ciudadanía.

¿Y el cambio de ciclo político influirá en el cambio de expectativas?

-Más que el cambio de ciclo político, que cambia cada cuatro años, no son ciclos largos, son cortos, lo que cambia las expectativas es que se ha vuelto a formar un consenso en torno a la necesidad de que el país tiene que volver a crecer y que las grandes disrupciones no iban a ser funcionales a satisfacer lo que la gente realmente necesita...

-Dijo en septiembre que este es el momento de invertir en Chile. ¿Los empresarios chilenos lo están haciendo?

-Las cifras de inversión en los últimos meses fueron positivas. Y yo no puedo hablar por el resto de los empresarios chilenos, pero sí puedo hablar por el BCI. Y BCI, independientemente de quién ha estado en el gobierno, ha capitalizado el 70% de sus utilidades después de impuestos, porque creemos en los proyectos de inversión de nuestros clientes.