El proyecto inmobiliario en Zapallar del presidente de los colegios Monte Tabor y Nazaret

El abogado, gerente de Finning Chile y presidente de los directorios de los colegios Monte Tabor y Nazaret de Lo Barnechea, Matías Prieto Ossandón, junto a miembros de su familia, pretende llevar a cabo un megaproyecto inmobiliario en el cerro El Morro, en el área urbana de la comuna de Zapallar, de acuerdo a una consulta de pertinencia presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el pasado 26 de diciembre.

El proyecto, denominado Condominio El Morro, según el documento, tiene como objetivo subdividir y urbanizar un predio situado en la Ruta E-30 F Sur N° 650, que posee una superficie total de 349.336,75 m2 (casi 35 hectáreas), situado al sur del pueblo de Zapallar, vecino a la actual avenida El Morro y frente a la playa El Pangue.

El terreno cuenta con dos áreas: un lote principal de 213.024,56 metros cuadrados y un segundo de 98.159 m2. Este último conformará el llamado condominio tipo B, que será subdividido en 34 parcelas de superficies variables, de entre 1.223,09 m2 y 6.725,15 m2, que corresponderá a la primera etapa de la iniciativa, cuyas obras se llevarán a cabo entre julio de 2026 y enero de 2027, según su calendario. La mano de obra prevista para la construcción será de un promedio mensual de 20 personas.

El proyecto no considera la construcción de viviendas en las parcelas, que serán de cuenta de sus futuros propietarios. Tampoco incluye la venta o subdivisión del predio mayor.

Según el documento, el proyecto considera una inversión de US$18 millones.

Entre las obras de urbanización, la iniciativa contempla la pavimentación de varias vías como la Avenida El Morro, Calle Nueva, Calle Nueva Baja, Calle Nueva Cumbre, Calle Nueva Cumbre 2 y la habilitación de senderos peatonales, que formarán parte de las áreas verdes. Además, incluirá una caseta de seguridad por el acceso principal que estará en la actual avenida Carlos Ossandón de Zapallar, aunque contará con otro acceso por la ruta E-30 F.

Aunque Matías Prieto es la cara visible y representante legal del proyecto, el titular oficial es la empresa agrícola e inmobiliaria Morro Sur SpA.

Sin embargo, la iniciativa está vinculada a la sociedad Agrícola Puerto Esmeralda, formada en 2015, que está integrada, además, por Carlos y Enrique Ossandón Salas; Domingo, Martín y Margarita Mujica Ossandón; Ignacio, Magdalena, Esteban, Cecilia, Rodrigo y Trinidad Ossandón Domínguez; Bernardo, Rosario y Constanza Prieto Ossandón; Carlos, Ana, Francisca, Andrés, Rosario, Nicolás, Elena, María José, Isabel e Inés Cuevas Ossandón.

“La sociedad tendrá por objeto la explotación agrícola del predio ubicado en la comuna de Zapallar, Provincia de Petorca, conocido como el Morro o Cerro Morro, que formaba parte del Fundo Zapallar”, dice la inscripción. La firma tenía un capital social de $61 millones.