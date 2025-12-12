VOTA INFORMADO por $1100
    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    En su última voluntad, firmada en 2010, el empresario, fallecido este domingo a los 91 años, legó la mitad de sus bienes a sus cinco hijos y su esposa, fallecida en 2017, y la otra mitad a sus 30 nietos.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    El domingo, a los 91 años, falleció el empresario Fernando Larrain Peña, quien hace más de cuatro décadas lideró junto a su cuñado, Manuel Cruzat, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país. A la fecha de su muerte, él y su familia controlan la gestora de inversiones LarrainVial, la mayor del país, y la empresa de alimentos Watt´s.

    Fernando Larraín Peña tuvo cinco hijos, cuatro de los cuales integran actualmente el directorio de LarrainVial. El presidente del grupo y líder del clan es su hijo Fernando Larraín Cruzat, de 66 años.

    Hace casi 15 años, el empresario, conocido por su bajo perfil, comenzó a definir su última voluntad.

    El 22 de diciembre de 2010, el notario público Iván Torrealba se desplazó desde su oficina en la calle Huérfanos, en Santiago Centro, hasta la comuna de Las Condes, donde vivía el empresario.

    “Declaro que soy chileno, que nací en la ciudad y comuna de Santiago, Región Metropolitana, por lo cual tengo 76 años, que soy hijo matrimonial de don Fernando Larrain Vial y de doña María Peña Claro, ambos ya fallecidos”, comenzó el testamento, que designó como partidor al abogado Alberto González Errázuriz (74), socio fundador de Prieto.

    En el escrito, Larrain Peña ordenó que la mitad legitimaria de su herencia quedaría en manos de sus hijos: María Isabel (76), Fernando José (66), Aníbal José (62), Santiago (59) y Francisco de Borja (50) Larraín Cruzat.

    “Es mi voluntad que la legítima que corresponde a mi cónyuge se entere exclusivamente con el usufructo vitalicio sobre bienes que sean de mi propiedad a mi fallecimiento, que mi cónyuge elija”, decía el texto. Sin embargo, su esposa, María Josefina Cruzat Infante, falleció en 2017, a los 83 años.

    Además, en su testamento el empresario dispuso a los herederos de la cuarta de mejoras y de la cuarta de libre disposición de su herencia, sean “todos mis nietos, hijos de mis hijos ya nombrados, por estirpes y, dentro de cada estirpe, por partes iguales entre cada uno de mis nietos. Es decir, la suma de ambas cuartas se dividirá en cinco partes iguales, asignándose un quinto en conjunto a los hijos de cada uno de mis cinco hijos, dividiéndose entonces dicha asignación por partes iguales entre cada uno de los asignatarios”.

    El empresario expresó que su voluntad era que la asignación a sus nietos se enterara con los derechos sociales de los que él fuese titular a la fecha de su fallecimiento “en la Sociedad de Inversiones Fleetwood o en la sociedad que sea la continuadora legal de dicha sociedad", anotó.

    La sociedad fue disuelta al año siguiente, tras una fusión en la que Agrícola Las Loicas S.A. absorbió a la Sociedad de Inversiones Fleetwood y Sociedad de Inversiones Mayfield. Entonces tenía un capital de $1.174 millones.

    Tras la muerte de su esposa, en diciembre de 2019, los herederos acordaron la partición de los derechos de María Josefina Cruzat, que hasta entonces era dueña del 49,95% de Agrícola Las Loicas Limitada, el que fue distribuido entre varias sociedades. Cruzat también había dejado todo a su cónyuge, sus hijos y sus nietos. Fernando Larraín Peña era propietario del restante 49,95% de Las Loicas. Más tarde, en 2024, esa sociedad aumentó su capital a $17.437 millones.

    En la escritura de esas modificaciones aparecen los 30 nietos de Fernando Larraín Peña: siete hermanos Soza Larrain; siete Larrain Langlois, siete Larrain Sánchez, seis Larrain Mir y tres Larrain Valdés.

